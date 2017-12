Entscheidung mit dem zehnten Penalty 

Pech in der Verlängerung hatte „Eishackler“ Tobias Estermaier: Er traf an den Pfosten des Buchloer Tores.

Eishockey: Bayernliga

Spannendes Spiel mit schlechtem Ausgang für die „Eishackler“: Der TSV Peißenberg verlor gegen den ESV Buchloe im Penaltyschießen.

Peißenberg - Auf heimischem Eis will es für die „Eishackler“ des TSV Peißenberg derzeit nicht so recht klappen. Zum dritten Mal in Folge ging das Team des Trainerduos Sepp Staltmayr/Simon Mooslechner zu Hause als Verlierer vom Eis. Gegen den ESV Buchloe gab es am Freitagabend aber immerhin einen Punkt. Im Penaltyschießen hatten die Peißenberger mit 4:5 (0:1, 4:3, 0:0, 0:1) verloren. Die Partie vor 528 Zuschauern war nicht hochklassig, aber dafür intensiv geführt und hochspannend, am Ende entschied der zehnte Penalty.

Die „Pirates“ des ESV Buchloe waren mit dem Druck des Punkten-Müssens angereist. Das Team von Trainer Topias Dollhofer kämpft noch um den achten Platz. Dass die Buchloer nicht schon längst - so wie die „Eishackler“ - für die Verzahnungsrunde mit der Oberliga qualifiziert sind, liegt an einem katastrophalen Dezember. Sieben Niederlagen in Folge hatten die Allgäuer vor der Peißenberg-Partie kassiert, dabei nur einen Punkt geholt (beim 5:6 nach Verlängerung gegen Erding). Doch Überraschung: Die Buchloer spielten in Peißenberg - obwohl nur mit 13 Feldspielern angetreten - gar nicht wie ein Team im absoluten Tief. In der zwölften Minuten gingen sie in Überzahl gar in Führung; Torschütze war Topscorer Martin Zahora. Die Peißenberger hatten im ersten Spielabschnitt unter anderem durch Matthias Müller (544.), Dejan Vogl (5.) und Florian Höfler (13.) gute Chancen.

Im Mitteldrittel wurde es dann turbulent. Erst erzielte Ladislav Marek das 2:0 für Buchloe (25.); der Spieler war in dieser Szene vor dem Tor kaum angegriffen worden. Dann aber drehten die Peißenberger auf. Einen Konter schloss Brandon Morley mit dem 1:2 ab (26.). Eineinhalb Minuten später wurde Dejan Vogl bei einem Break in Unterzahl gefoult. Es gab Penalty, den Vogl gekonnt zum 2:2 versenkte (27.). Buchloe war nun einige Zeit von der Rolle. Noch in Unterzahl scheiterte Morley knapp. Wenig später vergab Tobias Estermaier freistehend vor dem ESV-Gehäuse (29.). Peißenbergs Marco Mooslechner und Buchloes Marc Weigant lieferten sich eine Rauferei, beide erhielten 2-plus-2-Minuten. Wenige Momente später ließ Vogl die „Eishackler“-Fans jubeln, als er nach einer starken Aktion mit einem gezielten Schuss zum 3:2 traf (30.). Und nur kurz darauf patzte Buchloes - ansonsten guter - Torwart Alexander Rechelmeier: Einen Schuss von Maximilian Malzatzki ließ er unter der Fanghand zum Peißenberger 4:2 ins Netz (31.). Die Partie schien endgültig gedreht, zumal Buchloe sich noch den Lapsus einer Bankstrafe (verpatzter Wechsel; 6 Mann auf dem Eis) leistete. Doch wirklich in den Griff bekamen die „Eishackler“ das Spiel nicht. das rächte sich. Binnen 45 Sekunden machten die Gäste aus einem 2:4 ein 4:4. Erst traf Maximilian Hermann (36.), dann war nach einem Bully Weigant erfolgreich (36.).

Im Schlussdrittel gaben beide Teams noch einmal alles, auch wenn spielerisch nicht allzu viel zusammen lief. Mit zunehmender Dauer erarbeiteten sich die „Eishackler“ ein Übergewicht, doch mehrere hochkarätige Chancen blieben ungenutzt. Morley und Dominik Ebentheuer (jeweils 50.) scheiterten ebenso wie Moritz Birkner (53.), Höfler (54.) und Valentin Hörndl (55.). In der Schlussminute wurde es gar dramatisch: Erst vergab Manfred Eichberger völlig frei vor dem Buchloer Tor, ganze vier Sekunden vor Schluss scheiterte Buchloes Zahora am guten TSV-Keeper Felix Barth. Zur Erinnerung: Im Hinspiel hatte Buchloe vier Sekunden vor Schluss den 6:5-Siegtreffer erzielt.

In der Verlängerung ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Für Peißenberg hatten Max Barth und Morley die Entscheidung auf dem Schläger. Estermaier traf an den Pfosten, im Gegenzug verpasste Zahora einen Treffer. Es ging ins Penaltyschießen. Buchloes Zahora traf, danach vergaben vier Schützen. Peißenbergs Morley erzwang mit seinem Tor eine „Verlängerung“. Schließlich war es Topscorer Zahora, der mit dem insgesamt zehnten Penalty das Spiel entschied und zum 5:4 traf.

Stimmen zum Spiel

Topias Dollhofer (Trainer Buchloe): „Es tut uns gut, mal wieder Punkte mitzunehmen. Am Anfang waren beide Mannschaften relativ nervös. Im ersten Drittel haben wir es in der eigenen Zone defensiv gut gespielt. Im zweiten Drittel hat Peißenberg mehr Druck gemacht, wir haben blöde Tore kassiert. In den vergangenen Spielen sind wir nach solchen Situationen auseinandergefallen, diesmal haben wir uns wieder gefangen. Im letzten Drittel waren beide Torhüter gut drauf. Penaltyschießen ist immer auch Glückssache. Wir nehmen das Ergebnis gern mit. Sollten wir in der Runde mit den Landesligisten antreten müssen, dann ist klar, dass das kein Selbstläufer wird.“

Sepp Staltmayr (Trainer Peißenberg): „Von unserer Seite war das Spiel ein bisserl zerfahren. Die Geschwindigkeit war da, aber es hat das Körperliche gefehlt. Die Niederlage ist kein Beinbruch, wir werden wieder draus lernen. Ich sehe das Spiel nicht als Rückschritt. Ich finde es schade, wenn man mitbekommt, dass es heißpt: Die Mannschaft kriegt zurzeit nix aufs Eis. Man sollte eher honorieren, was die Mannschaft in den Wochen davor geleistet hat.“

Statistik

1. Drittel:

0:1 (11:09) Zahora (Vaitl/Marek/5-4)

2. Drittel:

0:2 (24:41) Marek (Vaitl/Rauskolb)

1:2 (25:23) Morley (Fl. Barth/Hörndl)

2:2 (26:54) Vogl (Penalty)

3:2 (29:22) Vogl (Eichberger/Höfler)

4:2 (30:51) Malzatzki (M. Barth/Morley/4-5)

4:3 (35:04) Hermann (Zahora)

4:4 (35:49) Weigant (Heckelsmüller/Seifert)

3. Drittel:

keine Tore

Verlängerung:

keine Tore

Penaltyschießen:

4:5 Zahora

Strafminuten: Peißenberg 14, Buchloe 8

Schiedsrichter: Christoph Ober; Stefan Futterknecht, Matthias Zeck

Zuschauer: 528

Ergebnisse

TSV Peißenberg - ESV Buchloe n.P. 4:5

ESC Geretsried - TSV Erding 3:1

EV Moosburg - EV Pengitz 4:7

ESC Dorfen - EA Schongau 10:2

HC Landsberg - EHF Passau 3:2

Wanderers Germering - Höchstadter EC 4:7

EC Pfaffenhofen - EV Füssen 0:7