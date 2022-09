Schwerer Unfall im „Miners“-Training überschattet Testspielauftakt

Von: Roland Halmel

Teilen

Deutete sein Können an: Brett Mecrones (rechts) sorgte in der Offensive der „Miners“ gegen Riessersee (links, Lukas Koziol) für Belebung. So bereitete er das Tor zum 2:1 vor, das sein Bruder Derek erzielte. © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ sind in die Testspiele gestartet. Gegen Riessersee zeigte das Team eine gute Leistung. Das war angesichts eines Unfalls aber eher Nebensache.

Peißenberg – Ein volles Haus und eine starke Leistung gegen ein Oberliga-Top-Team: Der Testspielauftakt der „Peißenberg Miners“ vor 1000 Zuschauern gegen den SC Riessersee verlief durchaus erfreulich. Die Stimmung beim Bayernligisten ist dennoch getrübt – und das hat mit einem Vorfall im Training zu tun, der sich vor dem Duell mit dem SCR ereignet hat.

Valentin Hörndl und Sinan Ondörtoglu krachten, mit vollem Tempo auf dem Eis fahrend, zusammen. Dabei verletzten sich beide Stürmer so schwer, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten. „Das ist sehr unglücklich und sehr bitter, denn menschlich und sportlich sind beide nicht zu ersetzen“, sagte „Miners“-Coach Stefan Ihsen vor dem Duell gegen den ehemaligen deutschen Meister Garmisch-Partenkirchen. „Wir wünschen beide alles Gute und schnelle Genesung“, so Ihsen, der auf die beiden Angreifer auf unbestimmte Zeit verzichten muss.

Schlimmer Zusammenstoß auf dem Eis

Die Trikots der zwei Stürmer hängten die Betreuer an die Rückwand der Spielerbank – und das schien ihre Teamkollegen zu beflügeln. Gegen den SCR lagen die Peißenberger bis sieben Minuten vor Schluss in Führung, verloren am Ende dann aber doch noch mit 2:4. „Für unsere Jungs war das ein Super-Spiel und eine Super-Erfahrung“, sagte der zweite „Miners“-Coach Sepp Staltmayr, der sich bei den Werdenfelsern dafür bedankte, dass sie in der Marktgemeinde angetreten waren. „Das Ergebnis geht in der sehr fairen Partie in Ordnung“, sagte Staltmayr.

Die Garmisch-Partenkirchner bestimmten vor der großen Kulisse über weite Strecken das Geschehen. „Miners“-Goalie Korbinian Sertl, der einen Sahnetag erwischt hatte, brachte die Gästestürmer lange Zeit regelrecht zur Verzweiflung. Der Torwart vereitelte mehrere gute Chancen der Gäste im ersten Durchgang. Die Riesserseer, die viermal Überzahl hatten, kamen so zu keinem Treffer. Die Hausherren erspielten sich vereinzelt Torgelegenheiten durch Dejan Vogl und Neuzugang Brett Mecrones. Dessen Bruder Derek (21.) schoss die „Miners“ nach einer guten Forechecking-Aktion der Gastgeber zu Beginn des zweiten Drittels in Führung.

Peißenberg Miners überzeugen trotz Niederlage

Diese verteidigten die Peißenberger danach mit viel Leidenschaft. Nach weiteren Großchancen der Gäste glich Tobias Kircher (36.) für die Riessersee in Unterzahl aus. Die Peißenberger zeigten sich aber nicht geschockt. Nur 44 Sekunden später traf Derek Mecrones auf Zuspiel seines Bruders zum 2:1. „Beide haben sich sofort gut eingefügt“, lobte Staltmayr.

Im Schlussdurchgang standen die „Miners“ gegen den Oberligisten unter Dauerdruck. In der Schlussphase spielte der Oberligist dann auch seine Klasse aus. Moritz Israel (54.), Ryler Killins (55.) und Kevin Slezak (57.) schossen mit ihren Toren den SCR noch zum Sieg.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Beim Testspiel danach gegen den Ligakonkurrenten ESC Kempten erwischten die Peißenberger einen Start nach Maß. Derek Mecrones (2., 10.) erzielte für die Gäste das 1:0 und 2:0. Lars Grötzinger (17.) verkürzte danach auf 2:1, ehe Max Malzatzki (18.) auf 3:1 stellte. Sekunden vor der ersten Sirene gelang Kemptens Anton Zimmer der Anschlusstreffer.

Peißenberg Miners siegen in der Overtime

Per Distanzschuss in Überzahl markierte Dominik Ebentheuer (29.) im Mittelabschnitt das 4:2. Nach dem dritten Tor der Hausherren durch Michael Maaßen (31.) sorgte Dejan Vogl im Schlussdurchgang erneut für einen Zwei-Tore-Vorsprung der Peißenberger. In den letzten Minuten nahm Kempten den Torwart für einen Feldspieler vom Eis – eine Maßnahme, die sich auszahlen sollte. Grötzinger schaffte mit einem Doppelschlag (59.) den Gleichstand. In der Verlängerung erzielte Niko Fissekis (63.) aber den 6:5-Siegtreffer der Miners. „Das war ein sehr gutes Vorbereitungsspiel, da haben wir einiger Erkenntnisse gewonnen, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt“, resümierte Ihsen.

Am Freitag, 16. September, geht das Testprogramm der Peißenberger mit dem Heimspiel gegen den SC Forst weiter. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt Oberligist EV „Islanders“ Lindau in die Marktgemeinde.