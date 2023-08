„Energetischer Irrsinn“? Trotz über 30 Grad wird im Eisstadion das Eis aufbereitet

Von: Bernhard Jepsen

Die Eismaschine läuft - trotz Sommerhitze: Stefan Rießenberger (r.) und Florian Weinmaier von der Kältetechnikfirma „Haas“ am laufenden Kompressor. © JEPSEN

Seit rund einer Woche laufen im Peißenberger Eisstadion die Eismaschinen – trotz Außentemperaturen von über 30 Grad. In der Eishockey-Szene ist hinter vorgehaltener Hand von „energetischem Irrsinn“ die Rede. Doch die Eisaufbereitung im Hochsommer ist dem frühen Punktspielstart im Nachwuchsbereich geschuldet.

Peißenberg – Es ist jedes Jahr dasselbe: Wenn Mitte oder Ende August der Sommer noch einmal so richtig anzieht, werden im Eisstadion des TSV Peißenberg die Kühlkompressoren hochgefahren. Angesichts des erhöhten Energieverbrauchs ist das ziemlich absurd, das weiß auch Stefan Rießenberger: „Das ist nicht nachvollziehbar. Hier in der Halle wird Eis gemacht – und 50 Meter daneben im Sportstadion verbrennen die Fußballplätze.“ Doch dem TSV-Präsidenten sind die Hände gebunden: „Was soll ich machen? Ich habe keine Alternative“, beklagt er. Schon für Mitte September sind bei den U-20- und U-17-Auswahlen der „Miners“, also der TSV-Eishockeysparte, vom Verband die ersten Punktspiele terminiert worden.

Keine Motivation bei anderen Vereinen für einen späteren Saisonstart

Das Problem ist nicht neu. Rießenberger hält es schon seit längerem für geboten, den Saisonbeginn um mindestens einen Monat nach hinten zu verschieben. Doch vom Verband, aber auch von anderen Vereinen gibt es diesbezüglich keine ernsthaften Initiativen. „Viele Eishockeyvereine betreiben selbst kein Eisstadion“, erklärt Rießenberger. Die Motivation, sich für einen späteren Saisonstart einzusetzen, sei deshalb gering.

Auch das ist für den TSV-Präsidenten „nicht nachvollziehbar“: „Die Vereine müssten eigentlich alle sagen, ‘lieber Verband, da machen wir nicht mehr mit‘.“ Eishockey sei ein Wintersport. Im September und auch noch im Oktober sei es schwer, Zuschauer ins Eisstadion zu locken. Und dann die Energiekosten: „Der Verband muss endlich aufwachen und sich im Klaren darüber sein, dass man als Verein den Eishockeysport auch irgendwie finanzieren muss“, kritisiert Rießenberger: „Wenn man im Hochsommer zur Eisaufbereitung gezwungen ist, dann kann sich irgendwann keiner mehr den Eishockeysport leisten, weil die Vereine entsprechend die Beiträge erhöhen müssen.“

Nächste Woche soll Eis fertig sein

Rießenberger könnte sich vorstellen, die Saison nicht bereits im März zu beenden, sondern bis weit in den April hinein laufen zu lassen: „Da hat es draußen noch keine 30 Grad. Und der Boden unter dem Eisstadion ist noch gefroren.“ Für den TSV-Präsidenten gibt es keinen Zweifel: „Wer als erster Eis zum Trainieren hat, der gewinnt auch die ersten Punktspiele. Aber genau dieses Wettrüsten muss aufhören. Der Verband müsste dem Ganzen einen Riegel vorschieben.“

Doch das bleibt wohl ein Wunschdenken. Freilich könnte der TSV sein Eisstadion energetisch und technisch auf modernen Stand nachrüsten – wenn er denn das Geld dazu hätte. Allein schon der Stadionbetrieb ist nur mit üppigen Kommunalsubventionen (knapp 100 000 Euro im Jahr) möglich. Wie lange die jahrzehntealte Kälteanlage noch hält, weiß niemand. Beim jüngsten Kundendienst wurden zumindest keine größeren Schäden an den beiden Eiskompressoren gefunden. Lediglich bei einem Block musste die Wicklung erneuert werden. Und in den ersten Tagen konnte ein Kompressor erst in Volllast hochgefahren werden, nachdem laut Rießenberger die Zusammensetzung des Ammoniak-Wassergemisches „nachjustiert“ worden war.

Saisonstart verschieben

Aktuell läuft aus Energiespargründen aber ohnehin nur ein Kompressor und das auch lediglich mit drei Viertel seiner Leistungskapazität. Und das soll auch so bleiben. Bis zum Donnerstag hatte sich auf der Spielfläche eine knapp einen Zentimeter dicke Eisschicht gebildet. Neues Wasser wurde nicht aufgetragen.

Die weitere Eisaufbereitung wäre angesichts der hohen Außentemperaturen nur mit einem in Volllast laufenden Kompressor möglich gewesen. „Das machen wir aber nicht. Wir warten jetzt, bis die Temperaturen zurückgehen und spritzen dann weiter“, so Rießenberger beim Pressegespräch am Donnerstagnachmittag. Nächste Woche Freitag soll das Eis dann fertig sein. Und wenn die Witterung weiterhin so warm bleibt? „Dann verschiebt sich der Saisonstart um ein paar Tage“, kündigt Rießenberger an.