Gegner der „Miners“ im Aufwind

Von: Roland Halmel

Unangenehmer Gegner: Im Hinspiel vor zwei Wochen hatten die Peißenberger (in schwarzen Trikots, hier Brett Mecrones im Kampf um die Scheibe) bei ihrem 3:1-Heimsieg viel Mühe mit den Buchloern. © Halmel

Erneut auswärts ran muss Bayernligist Peißenberg. Trotz des Erfolgs gegen Buchloe im Hinspiel ist Vorsicht angesagt.

Peißenberg – Mit dem ersten Adventswochenende beginnt traditionell die „stade Zeit“ vor Weihnachten. Sehr still ist es in nächster Zeit auch im Peißenberger Eisstadion, was die Heimspiele der „Miners“ betrifft. An diesem und am kommenden Wochenende ist der Bayernligist nur jeweils einmal im Einsatz – und das in der Fremde. Die heimischen Fans bekommen ihre Mannschaft erst wieder am Sonntag, 11. Dezember, gegen den ERV Schweinfurt auf eigenem Eis zu Gesicht. „Dann sind die Fans bestimmt richtig heiß, ins Stadion zu gehen“, nimmt Trainer Sepp Staltmayr die Spielplangestaltung so hin, wie sie ist.

Coach Staltmayr erinnert an verkorksten Auftritt im vergangenen Januar

Diesen Freitag (25. November) gastiert sein Team zunächst einmal beim ESV Buchloe (20 Uhr). Da könne man als Peißenberg-Fan auch hinfahren, „das ist nicht so weit“, so Staltmayr über die etwa 50 Kilometer Anfahrt zur Heimstatt der „Pirates“, die erst vor etwa zwei Wochen in Peißenberg gastierten. Das Hinspiel gewannen die „Miners“ nur mühevoll mit 3:1. Deshalb gehen sie gewarnt in das Rückspiel, was vielleicht auch an der Erinnerung an den verkorksten Auftritt beim bis dato letzten Gastspiel in Buchloe liegt. Im vergangenen Januar kamen die – personell allerdings extrem geschwächten – Peißenberger damals im ersten Spiel der Aufstiegsrunde mit 5:11 unter die Räder. „Das ist Vergangenheit“, betont Staltmayr. Außerdem befindet sich sein Team aktuell in deutlich besserer Verfassung als noch vor elf Monaten. „Wir wissen auch, wie die Buchloer spielen“, sieht Staltmayr seine Truppe gerüstet, vor allem die bärenstarke erste Reihe des ESV mit Michal Petrak, Alex Krafczyk und Markus Vaitl auszubremsen.

Buchloer 7:1-Sieg gegen Titelkandidat Königsbrunn mahnt zur Vorsicht

Die „Pirates“ ließen in der vergangenen Woche aufhorchen durch einen 7:1-Sieg beim als Titelkandidaten gehandelten EHC Königsbrunn. „Nachdem sie nicht so gut in die Saison gestartet sind, sind sie jetzt in Schwung“, sieht Staltmayr den aktuellen Tabellenneunten eindeutig im Aufwärtstrend. Den möchten die „Miners“ aber gern beenden. „Wir wollen dieses wichtige Spiel gewinnen. Weil wir nur einmal gefordert sind, können die Jungs auch alles raushauen“, erwartet Staltmayr einen engagierten und konzentrierten Auftritt seiner Mannen. Ob sie in den neu zusammengestellten Reihen vom vergangenen Wochenende auflaufen werden oder doch wieder in der Besetzung aus den Spielen davor, ist noch nicht klar. „Das wird sich erst im Abschlusstraining entscheiden“, verrät Staltmayr, der bis auf die privat verhinderten Dennis Degenstein und Thomas Zimmermann alle Spieler zur Verfügung hat.

Peißenbergs Trainer zieht positive Hinrundenbilanz

Seine Zwischenbilanz zum Ende der Bayernliga-Hinrunde fällt positiv aus. „Wir sind im Soll und absolut zufrieden“, urteilt Staltmayr. Derzeit belegt seine Mannschaft hinter Miesbach und Ulm/Neu-Ulm den dritten Platz. Zudem erkennt er noch viel Entwicklungspotenzial in der Mannschaft. „Wir arbeiten darauf hin, die beste Leistung zum Ende der Saison zu zeigen“, so der „Miners“-Coach.