Der „Miners“-Kader füllt sich wieder

Von: Roland Halmel

Schon wieder hat’s eingeschlagen: Wenig Grund zur Freude hatten die Peißenberger (in schwarzen Trikots) gegen Miesbach in der Bayernliga-Hauptrunde. Beide Partien gingen verloren. © Roland Halmel

Gute Nachrichten waren in letzter Zeit bei den Peißenberg „Miners“ eher dünn gesät. In dieser Woche hellten sich die Mienen bei den Verantwortlichen des Bayernligisten aber merklich auf.

Peißenberg – Die Verdachtsfälle aus dem Mannschaftsumfeld vom vergangenen Wochenende, die zur Absage des Klostersee-Spiels führten, blieben auch Verdachtsfälle. „Wir haben alle regelmäßig getestet, und es hat keine Fälle bei uns gegeben“, berichtete Trainer Christian Kratzmeir, der auch noch gute Nachrichten zu verkünden hatte, was den Trainingsbetrieb betrifft. „Zum ersten Mal seit Anfang Dezember konnten wir in ordentlicher Besetzung trainieren, das hat richtig Spaß gemacht“, so Kratzmeir, der am vergangenen Dienstag zusammen mit den Nachwuchskräften 21 Mann auf dem Eis begrüßen durfte.

Neuzugang Dominik Pawliczek macht im Training guten Eindruck

Mit von der Partie war auch Neuzugang Dominik Pawliczek, der nach seinem Blitztransfer am vergangenen Donnerstag für das Heimspiel tags darauf gegen Amberg noch keine Freigabe bekommen hatte und deshalb noch mal in seine tschechische Heimat zurückkehrte, um dort einige Dinge zu regeln. Seit Montag weilt der 22-jährige nun in der Marktgemeinde. „Er hat im Training einen guten Eindruck gemacht. Auffallend ist sein starker Handgelenkschuss“, sagt Kratzmeir über den jungen Stürmer, der sein erstes Engagement im Ausland hat. „Er braucht sicher noch Zeit, um sich zu akklimatisieren. Deshalb dürfen wir jetzt auch noch keine Wunderdinge von ihm erwarten“, warnt Kratzmeir vor übertriebenen Erwartungen an den Neuzugang, der beim Gastspiel am heutigen Freitag beim TEV Miesbach sein Debüt im „Miners“-Trikot geben wird (20 Uhr).

„Da sind wir sicher nicht Favorit“, sagt der Peißenberger Coach vor dem Duell gegen den Zweiten der Bayernliga-Hauptrunde, gegen den es in dieser Saison zwei Niederlagen (3:4 auswärts und 1:4 zuhause) gab. Mit 134 Treffern stellten die Miesbacher das torgefährlichste Team der Liga, obwohl einige Leistungsträger immer wieder pausieren mussten. Ähnlich wie die Peißenberger war der TEV in der Aufstiegsrunde coronageschädigt. Das hatte zur Folge, dass sie erst ein einziges Spiel absolviert haben, das sie mit 6:4 gegen Buchloe gewannen. „Wir freuen uns auf das Spiel, wobei ich hoffe, dass wir auf einem Stand sind, gegen ein so starkes Team mithalten zu können“, so Kratzmeir. Er hat seiner Truppe noch einmal eingebläut, einfaches und geradliniges Eishockey zu spielen.

Peißenberg empfängt am Sonntag ESC Kempten

Gleiches gilt auch für Sonntag beim Heimspiel gegen den ESC Kempten (17.30 Uhr), der im Gegensatz zu Miesbach zuletzt noch am Transfermarkt tätig war. Mit Brendan Harrogate verpflichteten die Allgäuer einen neuen kanadischen Stürmer. „Kempten hat über drei Reihen eine hohe Qualität im Kader“, berichtet Kratzmeir, der einen Spieler besonders hervorhebt. „Mit Nikolas Oppenberger haben sie einen der besten Bayernliga-Spieler.“ Beim bis dato einzigen Duell in dieser Saison, das die „Miners“ mit 4:5 nach Verlängerung verloren, traf Oppenberger zweimal für den ESC.

Bei Peißenberg ist Martin Lidl wieder an Bord

Personell schaut es für die Peißenberger an diesem Wochenende sehr gut aus. Bis auf den langzeitverletzten Martin Andrä kann Kratzmeir annähernd aus dem Vollen schöpfen. Martin Lidl kann nach abgesessener Sperre zumindest gegen Kempten wieder mitspielen. Sollte die Klostersee-Partie vom BEV gewertet und nicht neu angesetzt werden, besteht sogar die Möglichkeit, dass der Verteidiger in Miesbach auflaufen kann. Ein kleines Fragezeichen gibt es zudem hinter dem Einsatz von Valentin Hörndl.