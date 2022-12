Zahlreiche „Miners“-Fans unterstützen ihr Team in Kempten, aber feiern dürfen sie nicht

Von: Roland Halmel

Teilen

Sein Doppelpack reichte nicht: Dominic Krabbat (vorn, hier im Heimspiel gegen Miesbach) erzielte in Kempten seine Saisontreffer 19 und 20. Die Niederlage der „Miners“ konnte er damit aber nicht verhindern. © Roland Halmel

Es war fast wie ein Heimspiel für die „Miners“: Eine Riesenschar an Fans unterstützte das Team beim Gastspiel in Kempten - letztendlich vergeblich.

Peißenberg – Kein Weihnachtsgeschenk machten sich die Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga. Beim ESC Kempten unterlagen sie einen Tag vor Heiligabend denkbar knapp mit 3:4 (0:1, 1:2, 2:1). „Das Ergebnis geht in Ordnung. Kempten hat leidenschaftlich verteidigt und wir haben nicht so den Druck erzeugt“, urteilte Peißenbergs Coach Sepp Staltmayr nach der inzwischen dritten Auswärtsniederlage der „Miners“ in Folge.

Dritte Auswärtsniederlage in Folge für Peißenberg

Zuvor waren bereits die Gastspiele bei den Topteams Königsbrunn (3:4) und Amberg (2:5) verloren gegangenen. „Wir müssen uns bei unseren Fans bedanken, die so zahlreich im Stadion waren, dass es fast ein Heimspiel für uns war“, sagte Staltmayr mit Hinweis auf weit über hundert TSV-Anhänger, die ihr Team nach Kempten begleitet hatten.

„Miners“ geraten durch abgefälschten Schuss in Rückstand

Die Peißenberger starteten gegen die ersatzgeschwächten Allgäuer, die nur drei gelernte Verteidiger zur Verfügung hatten, gut in die Partie. Die ersten Möglichkeiten der Gäste vor fast 600 Zuschauern brachten aber nichts ein. Den Führungstreffer erzielten dann die Hausherren. Lars Grözinger fälschte einen Distanzschuss unhaltbar für „Miners“-Torhüter Korbinian Sertl zum 1:0 ab (14.). „Danach haben wir das Momentum etwas verloren“, bekannte Staltmayr.

3:1 für Kempten ist irregulär, doch Schiedsrichter erkennt den Treffer an

Erst Mitte des zweiten Durchgangs schafften die Peißenberger den Ausgleich. Dominic Krabbat überwand ESC-Schlussmann Danny Schubert mit einem verdeckten Schuss (29.). Die Freude über das 1:1 währte bei den Peißenberger Fans jedoch nicht sehr lange. Ein sehenswertes Solo vollendete Grözinger mit dem 2:1 für die Hausherren (36.). Kurz vor der zweiten Drittelpause lag der Puck erneut im Peißenberger Netz. Der Schiedsrichter erkannte den Überzahltreffer von Timo Schirrmacher an, obwohl die Scheibe, wie auf dem Video zu erkennen war, eindeutig mit dem Schlittschuh gespielt wurde (40.).

Krabbat gelingt der Anschlusstreffer, der Ausgleich will aber nicht mehr fallen

Ein dicker Patzer von Schubert brachte die „Miners“ im Schlussdurchgang schnell wieder heran. Bei einem Befreiungsversuch traf der Kemptener Goalie einen Peißenberger. Der Puck prallte vor das Tor, von wo ihn Tim Vogl ohne Probleme zum 3:2 über die Linie beförderte (43.). Die anschließenden Bemühungen der Gäste auf den Ausgleich blieben jedoch ohne Erfolg. Stattdessen trat erneut Grözinger auf den Plan. Nach einer weiteren Einzelleistung überwand er Sertl zum zum 4:2 (53.) – es war Grözingers dritter Treffer an diesem Abend. Die „Miners“ gaben sich trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht geschlagen. Mit etwas Glück gelang Krabbat auch noch der Anschlusstreffer. Sein Schuss von hinter dem Tor beförderte Schubert zum 4:3 (59.) in den eigenen Kasten. Danach lief den Gästen aber die Zeit davon. Ein spätes Erfolgserlebnis wie dem ESC im Hinspiel beim Siegtreffer in letzter Sekunde, war den Peißenbergern nicht vergönnt.

Statistik

ESC Kempten - TSV Peißenberg 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

1. Drittel: 1:0 (13:18) Grözinger (Seider, Kröber/4-4). 2. Drittel: 1:1 (28:55) Krabbat (D. Vogl), 2:1 (35:21) Grözinger (Kröber, Oppenberger), 3:1 (39:41) Schirrmacher (Kröber, Oppenberger). 3. Drittel: 3:2 (42:37) T. Vogl (Birkner), 4:2 (52:51) Grözinger (Oppenberger), 4:3 (58:10) Krabbat (Fissekis).

Strafminuten: Kempten 10, Peißenberg: 12. Zuschauer: 578.