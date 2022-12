„Miners“ zeigen ansprechende Leistung und werden dafür nicht belohnt

Von: Roland Halmel

Teilen

Nach diesem Tor war Peißenbergs Niederlage besiegelt; „Miners“-Torhüter Korbinian Sertl muss den Schuss von Ales Furch (nicht im Bild) zum 3:5 passieren lassen. © Christian Scholle

Einen engagierten Auftritt legten die „Miners“ im Gastspiel bei Primus Miesbach hin. Doch Auswärtsspiele sind derzeit nicht nach ihrem Geschmack.

Peißenberg – Eine sehenswerte Partie bekamen die fast 600 Zuschauer im Bayernliga-Gastspiel der Peißenberg „Miners“ beim TEV Miesbach geboten. Im Gegensatz zum Hinspiel, das der TEV im Nachsitzen mit 3:2 für sich entschied, endete das zweite Aufeinandertreffen nach regulärer Spielzeit. Der Tabellenführer setzte sich gegen die „Miners“ mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) durch. „Wir waren dran, aber leider hat es nicht gereicht“, urteilte Peißenbergs Trainer Sepp Staltmayr.

Peißenbergs Trainer Staltmayr mit der Leistung seines Teams zufrieden

„Mit der Leistung und dem Auftreten waren wir sehr zufrieden. Die Jungs haben die Zweikämpfe angenommen, sind ein hohes Tempo gegangen und haben aggressiv gespielt“, so Staltmayr, der wenig Grund zur Kritik hatte. Was aber durchaus verbesserungsfähig war: die Chancenverwertung. „Gerade im ersten Drittel haben wir ein paar hochkarätige Chancen ausgelassen“, so Staltmayr. Im letzten Drittel vergab seine Mannschaft auch noch einen Penalty.

Beide Torhüter stehen zunächst oftmals im MIttelpunkt

Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der beide Torhüter oftmals im Mittelpunkt standen. Miesbachs Anian Geratsdorfer machte die ersten Möglichkeiten der Gäste zunichte, ehe ihn Dejan Vogl zum 1:0 für die „Miners“ überwand (11.). Die Freude der wieder weit über hundert mitgereisten Peißenberger Fans währte aber nur kurz. Nach einem Scheibenverlust der Gäste an der blauen Linie verwertete Nick Endress den anschließenden Konter zum 1:1 (13.).

Im Mitteldrittel gleicht Peißenberg zweimal eine Miesbacher Führung aus

Mitte des zweiten Drittels ging es dann richtig rund. Thomas März schoss die Miesbacher nach einem gewonnenen Bully mit dem Bauerntrick in Front (29.). Die „Miners“ glichen jedoch umgehend durch einen Rückhandtreffer von Denis Degenstein aus (32.). Erneut Endress bescherte den Hausherren nach einer Einzelaktion – zu diesem Zeitpunkt saß von beiden Teams ein Spieler auf der Strafbank – die neuerliche Führung zum 3:2 (34.). Aber auch dieser Spielstand hatte nicht lange Bestand. Eine sehenswerte Einzelaktion schloss Peißenbergs Kapitän Martin Andrä mit dem 3:3 ab (37.). Dieses Ergebnis brachten die „Miners“ aber nicht in die Kabine. Weil die TSV-Abwehr nicht konsequent genug zur Sache ging, stand Miesbachs Stefano Rizzo frei vor TSV-Goalie Korbinian Sertl und überwand diesen zum 4:3 (39.).

Nach Foul an Dejan Vogl vergibt Derek Mecrones für Peißenberg einen Penalty

Im Schlussdurchgang entschieden die Unparteiischen nach einem Foul an Dejan Vogl auf Penalty für Peißenberg (42.). Bei dieser vielversprechenden Gelegenheit zum erneuten Ausgleich scheiterte Derek Mecrones jedoch an Geratsdorfer. Brett Mecrones stand zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auf dem Eis. „Er war angeschlagen und da wollten wir nichts riskieren“, berichtete Staltmayr. Für sein Team kam es indessen noch dicker. Nach dem vergebenen Penalty erhöhte Ales Furch auf 5:3 für Miesbach (44.). „Das Tor war der Knackpunkt“, bekannte Staltmayr. Seine Mannen versuchten in der Folge vergeblich, den Anschlusstreffer zu erzielen. Stattdessen machte Felix Feuerreiter mit seinem Treffer zum 6:3 in den zu diesem Zeitpunkt bereits verwaisten TSV-Kasten endgültig alles klar (58.).

Peißenberg am Freitag mit Heimspiel gegen Erding

Viel Zeit sich über die vierte Auswärtsniederlage in Folge zu ärgern, bleibt den Peißenbergern nicht. Bereits diesen Freitag (30. Dezember) geht es mit einem Heimspiel gegen die Erding „Gladiators“ weiter (20 Uhr). Die Gäste setzten nach der Verpflichtung des tschechischen Stürmers Tomas Plihal Anfang Dezember zu einem Höhenflug an (fünf Siege in Folge), der erst am vergangenen Mittwoch mit der 1:6-Pleite in Königsbrunn endete. Beim Gastspiel gegen den Tabellenzweiten fehlte bei den Erdingern neben Plihal aber auch der zweite Ausländer, der Finne Roni Rukajärvi. „Die Erdinger haben trotzdem eine sehr kompakte Mannschaft, das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Staltmayr. Er hofft dennoch, dass seine Truppe gegen den Tabellennachbarn die bislang so gute Heimbilanz – in elf Partien gab’s neun Siege – weiter ausbauen kann.

Statistik

TEV Miesbach - TSV Peißenberg 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

1. Drittel: 0:1 (10:51) D. Vogl (B. Mecrones, D. Mecrones), 1:1 (12:32) Endress (Asselin, Rizzo). 2. Drittel: 2:1 (28:43) März (Pölt), 2:2 (31:37) Degenstein (Krabbat, Andrä), 3:2 (33:44) Endress (Asselin, Feuerreiter/4-4), 3:3 (36:34) Andrä (Ondörtoglu, Sertl), 4:3 (38:37) Rizzo (Asselin, Endress). 3. Drittel: 5:3 (43:57) Furch (Grabmaier, Kirsch), 6:3 (57:55) Feuerreiter (Furch, Asselin/Empty-Net-Goal).

Strafminuten: Miesbach 4, Peißenberg 6. Zuschauer: 568.