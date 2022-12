Königsbrunn bestraft Peißenberger Fehler eiskalt - Ex-DEL-Spieler macht den Unterschied

Von: Roland Halmel

Teilen

Eine Leistung mit Licht und Schatten: Maximilian Malzatzki (im schwarzen Trikot vorn, hier eine Archivaufnahme) verschuldete den Gegentreffer zum 0:3. Er machte seinen Fehler aber postwendend mit dem Tor zum 1:3 gut. © Roland Halmel

Gegen eine abgezockte Mannschaft sollte man sich nicht zu viele Fehler leisten. Diese Erfahrung mussten die Peißenberg „Miners“ im Bayernliga-Spitzenspiel in Königsbrunn machen.

Peißenberg – Beim Hinspielsieg der Peißenberg „Miners“ gegen den EHC Königsbrunn fehlte der DEL-Neuzugang der Gäste noch. Beim zweiten Duell beider Teams am Freitag (2. Dezember) lief Marco Sternheimer jedoch für den EHC auf – und der Top-Stürmer der Bayernliga machte dann auch den Unterschied. Mit zwei Treffern hatte der 24-Jährige großen Anteil am 4:3 (2:0, 0:0, 2:3)-Erfolg der gastgebenden Königsbrunner im überaus spannenden Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten.

Vierte Niederlage der „Miners“ mit nur einem Tor Unterschied

„Das war ein gutes Spiel, zweier guter Mannschaften“, urteilte „Miners“-Coach Stefan Ihsen nach der vierten Saisonniederlage der Peißenberger, bei der sein Team erneut nur ein einziges Tor Rückstand auf den Kontrahenten aufwies. „Wir haben uns zu viele Fehler geleistet und die sind vom EHC eiskalt bestraft worden“, berichtete Peißenbergs Sprecher Andreas Schugg.

Peißenberg mit hohem Tempo, aber ohne Glück im Abschluss

Die beiden Mannschaften, konnten nicht ganz ihre Bestbesetzung aufbieten. Bei den Peißenbergern fehlte der kurzfristig erkrankte Kapitän Martin Andrä. Die Kontrahenten lieferten sich von Beginn an ein sehr schnelles Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste legten einen etwas besseren Start hin. Bei ihren Möglichkeiten scheiterten die „Miners“ aber immer wieder an Königsbrunns Goalie Stefan Vajs. Effektiver waren die Hausherren. Gustav Veisert ließ Peißenbergs Torhüter Korbinian Sertl mit einem Flachschuss keine Chance – 1:0 (8.). Die Peißenberger zeigten sich von diesem Rückschlag aber unbeeindruckt. Sie hielten das Tempo hoch, blieben im Abschluss aber weiter glücklos. Dann kam auch noch Pech dazu, als Sertl im ersten Überzahlspiel der Gastgeber eine Scheibe unter den Schonern durchrutschte und Peter Brückner anschließend auf 2:0 erhöhte (13.).

Im zweiten Drittel fallen keine Tore

Im Mittelabschnitt neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und kamen so zu einigen Torchancen. Die Torhüter ließen sich aber nicht überwinden, da sowohl die „Miners“ als auch der EHC aus einigen Überzahlsituationen kein Kapital schlagen konnten.

Max Malzatzki erst mit Fehler, dann mit Torerfolg

Auch bei einem weiteren Powerplay der Gäste zu Beginn des letzten Durchgangs hofften die 200 mitgereisten Peißenberger Anhänger vergeblich auf den Anschlusstreffer. Stattdessen vollendete Sternheimer nach einem Scheibenverlust von Max Malzatzki ein Break mit dem 3:0 (45.). Die Peißenberger gaben sich aber nicht geschlagen. Während der fünfminütigen Überzahl nach einer Strafzeit gegen Simon Beslic, der Dejan Vogl an der Bande gecheckt hatte, bügelte Malzatzki seinen Patzer aus und brachte sein Team auf 1:3 heran (51.). Mitten in die anschließende Peißenberger Drangphase grätschte Sternheimer dazwischen, der nach einer Einzelaktion das 4:1 erzielte (57.).

„Miners“ schießen zwei Tore binnen 30 Sekunden, der Ausgleich will aber nicht mehr fallen

Ganz entschieden war die Partie damit aber nicht. In der Schlussminute nahmen die „Miners“ ihren Keeper vom Eis. Mit sechs Feldspielern gelang Dominic Krabbat in der Schlussminute das 2:4, 30 Sekunden später traf Vogl gar zum 3:4 (60.). Der Anschlusstreffer fiel aber erst zwölf Sekunden vor der Sirene, sodass es zum Ausgleich nicht mehr reichte. „Leider ist uns am Ende die Zeit davongelaufen“, bedauerte Ihsen. Er bescheinigte seiner Mannschaft beim einzigen Spiel dieses Bayernliga-Wochenendes dennoch eine gute Leistung.

Statistik

EHC Königsbrunn - TSV Peißenberg 4:3 (2:0, 0:0, 2:3)

1. Drittel: 1:0 (7:11) Veisert (Bullnheimer, Sternheimer), 2:0 (12:18) Brückner (Trupp/5-4). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 3:0 (44:43) Sternheimer (4-5), 3:1 (50:43) Malzatzki (Krabbat/5-4), 4:1 (56:12) Sternheimer (Bullnheimer), 4:2 (59:18) Krabbat (Vogl, Lidl), 4:3 (59:48) Vogl (B. Mecrones, Willberger).

Strafminuten: Königsbrunn 12 + 5 für Beslic (Bandencheck), Peißenberg 18. Zuschauer: 552.