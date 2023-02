Korbinian Sertl: Vom Spätstarter zum Überflieger in der Bayernliga

Von: Andreas Mayr

Teilen

Ihn bringt so schnell nichts aus der Fassung: Korbinian Sertl (links, hier im Gespräch mit seinem Schongauer Torhüterkollegen Daniel Blankenburg) ist mit seiner ruhigen Art ein großer Rückhalt für sein Peißenberger Team. © Roland Halmel

Er war bereits zwölf Jahre alt, als er erstmals auf Schlittschuhen stand. Mittlerweile ist Korbinian Sertl 30 Jahre alt - und einer der besten Torhüter der Bayernliga.

Peißenberg – Am Sonntag (5. Februar) feiert Korbinian Sertl seinen 30. Geburtstag. Für manche bedeutet der Dreier den endgültigen Abschluss der Jugendjahre. Sertl aber betont: „Ich freue mich schon drauf, das ist ein nettes Alter.“ Als Eishockey-Torwart altert man ohnehin anders als andere Sportler. Er könne den Job eigentlich noch für lange Zeit machen, „so lange es irgendwie geht“, sagt der Goalie des TSV Peißenberg. Abgesehen von ein paar kleinen Wehwehchen hat er seine aktive Zeit ohne größere Verletzungen rumgebracht.

Nicht wenige halten Korbinian Sertl für den besten Torhüter der Bayernliga

Die Verantwortlichen der „Miners“ dürften bei derlei Zukunftsaussichten „Hosianna“ jauchzen. Ist ihnen mit der Verpflichtung der früheren Oberliga-Stammkraft doch ein Coup gelungen vor vier Jahren. Nicht wenige halten ihn für den besten Torwart der Bayernliga der vergangenen Jahre. Wobei man die aktuelle Saison ein wenig ausklammern muss, weil in Königsbrunn mit Stefan Vajs ein ehemaliger DEL- und Zweitliga-Goalie im Kasten steht. „Es ist schön, wenn man so was über sich hört“, sagt Sertl. Für bedeutend wichtiger hält er aber den Erfolg der Mannschaft.

Vor fünf Jahren brachte der damalige Waldkraiburger Sertl die Peißenberger zur Verzweiflung

Wie weit es die „Miners“ in den Play-offs schaffen, hängt – wie praktisch – zu einem bedeutenden Teil an Sertl. Das ist quasi ein Naturgegebenes Gesetz des Eishockeys, da der Torhüter enormen Einfluss auf das Spiel hat. 2018 ließ sich das im Fall Korbinian Sertl sehr gut erkennen. Und zwar ausgerechnet im Viertelfinale der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen Peißenberg. In vier Spielen kassierte Sertl nur sechs Gegentore und sicherte dem EHC Waldkraiburg den Verbleib in der Oberliga. Genau diese Erfahrungen machen Sertl so stark. Das Leben eines Torhüters funktioniert wie ein Computer, der ständig neue Updates aufgespielt bekommt. „Man hat eine gewisse Erfahrung, die man mitbringt. Alles, was man erlebt hat“, so erklärt es der „Miners“-Goalie.

In seiner Kindheit spielte Korbinian Sertl Fußball

Mit nunmehr 30 Jahren hat Sertl mehr mitgemacht als andere. In der Kindheit spielte er Fußball. Ihn habe die Position des Keepers stets fasziniert, der gleichermaßen das Vertrauen wie die Verantwortung eines ganzen Teams auf seinen Schultern trägt. Erst mit zwölf Jahren stand er zum ersten Mal auf Schlittschuhen. Der Sog des Freundeskreises zog ihn hin zum Eishockey. Bei seinem ersten Probetraining fehlte auch noch der Torwart.

Mit 14 Jahren wechselte Sertl auf das Internat in Iserlohn

Korbinian Sertl war infiziert mit der Begeisterung für Eishockey. Anderen hätte man mit zwölf gesagt: Lass es doch! Das mit dem Schlittschuhfahren lernt kaum einer mehr, dass es für den Profibereich langt. Doch der Peißenberger biss sich rein, absolvierte in Peiting (er wechselte dorthin, um mehr Spielpraxis zu bekommen) teilweise drei Einheiten hintereinander. „Das hat mich nach vorne gebracht.“ Talentscout Benedikt Weichert, der zu einem Wegbegleiter wurde, erkannte sein Potenzial. Mit 14 Jahren wechselte Sertl aufs Internat nach Iserlohn, für das er später auch in der U19-Bundesliga DNL auflief, ehe er zurückkehrte in den Süden zum EV Füssen und den SC Riessersee).

Back-Up beim SC Riessersee war Korbinian Sertl zu wenig

Beim SCR in Liga zwei bekam er eine Stelle als Ersatzmann. Weil das Budget der Garmisch-Partenkirchner immer knapp bemessen war, verpflichteten sie erstklassige Torhüter. Für die Back-Ups wie Sertl sprang wenig Spielzeit heraus. Von Meistern wie Jochen Vollmer, Markus Keller oder dem Amerikaner Bryan Hogan habe er sich viel abschauen können. Aber: „Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man spielen mag. Sonst versauerst du.“ So gesehen war der SCR für ihn das perfekte Sprungbrett in die Oberliga.

Wenn du drei, vier Mal hintereinander die Hucke vollkriegst, hinterfragst du das aber auch.

In Sonthofen, Lindau und Waldkraiburg veränderte sich das Anforderungsprofil diametral. Bei den Abstiegskandidaten gehörte Sertl zu den meistbeschäftigten Männern der Liga. „Als Außenstehender siehst du, was der Gegner für Feuerwerke abfeuert“, sagt er über Duelle etwa mit Rosenheim und Landshut. Als Torwart habe man die Aufgabe, die Partie so lange wie möglich offen zu halten. „Wenn du drei, vier Mal hintereinander die Hucke vollkriegst, hinterfragst du das aber auch“, sagt er heute.

Mittlerweile nimmt das Privatleben bei Sertl einen breiteren Raum ein

Nach vier Spielzeiten als Chef von Schießbuden entschied sich Sertl, das Privatleben höher zu gewichten. Seine Freundin, die er in Garmisch-Partenkirchen kennengelernt hatte, war ihm überall mit hingefolgt. „Wir sind beide an dem Punkt angekommen, dass wir zurückwollten.“ Heute wohnen beide in der Marktgemeinde. Eishockey ist für Korbinian Sertl zum Hobby auf hohem Niveau geworden. Der Platz in Peißenberg habe sich angeboten, er passte zur neuen Lebenswirklichkeit und zum Charakter des Korbi Sertl. Torhütern dichtet man ja gerne ein verrücktes Naturell an. Das lässt sich bei Sertl nicht aufspüren. Wohl aber die wichtigste Eigenschaft eines Goalies, der ein Ruhepol für die Abwehr zu sein hat. Sertl sagt: „Man darf sich auf der Position nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen.“