„Miners“ gegen Topfavorit Klostersee: Nicht so schlimm wie befürchtet

Eishockey: Peißenberg schlägt sich im Heimspiel gegen die Grafinger wacker

Von Roland Halmel schließen

Nach dem völlig verkorksten Spiel in Amberg konnte es eigentlich nur besser werden. Im Heimspiel gegen Tabellenführer Klostersee zeigten die „Miners“ eine ansprechende Leistung. Zum Leidwesen der Hausherren setzten sie ihre Negativserie aber fort.

Peißenberg – Acht Tore hatten die „Miners“ am vergangenen Freitag im Gastspiel beim Tabellenvierten der Bayernliga-Aufstiegsrunde in Amberg kassiert. Da befürchteten einige Fans der Peißenberger vor dem Gastspiel des Tabellenführers EHC Klostersee Schlimmstes. Gegen den haushohen Favoriten schlugen sich die Pfaffenwinkler dann aber durchaus respektabel und mussten sich lediglich mit 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) geschlagen geben.

Wenn man weiß, wo wir derzeit stehen, war das eine sehr gute Leistung.

„Die haben uns das Leben sehr schwer gemacht“, räumte Klostersees Coach Dominik Quinlan nach dem mühevollen Erfolg seiner Mannschaft ein. „Wenn man weiß, wo wir derzeit stehen, war das eine sehr gute Leistung“, urteilte Sepp Staltmayr, der nach dem Rücktritt von Christian Kratzmeir vergangene Woche zusammen mit Stefan Ihsen die Peißenberger betreut. Trotz des ansprechenden Auftritts ist die Ausbeute der Peißenberger in der Aufstiegsrunde weiter trostlos: acht Spiele, kein einziger Punkt. „Klostersee ist eine Spitzenmannschaft und dafür reicht es halt momentan gerade nicht ganz“, sah Staltmayr die „Miners“ aber gar nicht so weit entfernt vom EHC, den sie in der Hauptrunde noch zweimal besiegt hatten.

Bei einem Zusammenprall mit Peißenbergs Pawiczek verletzt sich Klostersees Torhüter

In diesen zwei Spielen im November waren die Grafinger stark coronageschwächt. Diesmal aber spielten sie bis auf ihren Top-Scorer Raphael Kaefer fast mit voller Kapelle auf. Diese hielt sich mit der „Musik“ in der Anfangsphase aber noch sehr zurück. Der Favorit startete sehr verhalten in die Partie, sodass die von ihrer Niederlagenserie eigentlich verunsicherten „Miners“ gut mithielten. Die beste Chance zur Führung hatten sogar die Hausherren. Dominik Pawliczek scheiterte nach seinem Solo jedoch an EHC-Goalie Philipp Hähl (6.). Dabei rauschten die beiden Kontrahenten derart unglücklich zusammen, dass Grafings Goalie benommen liegen blieb. Zwar machte er weiter, nach dem ersten Drittel blieb er aber wegen Schwindelgefühlen in der Kabine.

Peißenberg muss vor allem Defensivarbeit verrichten

Der angeschlagene EHC-Keeper bekam bis zu seinem Abgang aber kaum noch Arbeit, da die Peißenberger in der Folge defensiv mehr gefordert wurden. Ab Mitte des Eröffnungsdurchgangs erhöhten die Gäste das Tempo. Prompt gelang ihnen das Führungstor durch Simon Roeder, der die Scheibe mit etwas Glück unter den Schonern von „Miners“-Torhüter Korbinian Sertl durchschob (11.). Bis auf eine weitere Möglichkeit des EHC ließ die Peißenberger Abwehr bis zur ersten Pause aber nichts Gefährliches mehr zu.

Zwei Peißenberger rasseln zusammen - Klostersee baut Führung aus

Im Mittelabschnitt blieb die Partie ausgeglichen. Sertl parierte gut gegen Lynden Pastachak (24.). Im Gegenzug spielten Valentin Hörndl und Niko Fissekis eine Zwei-gegen-Eins-Situation nicht sauber zu Ende (25.). Wenig später rasselten zwei „Miners“-Spieler im eigenen Drittel zusammen. Florian Engel hatte so freie Bahn, um auf 2:0 zu erhöhen (29.). Im Anschluss überstanden die Hausherren eine doppelte Unterzahl unbeschadet. Kurz vor der zweiten Sirene klingelte es aber doch noch einmal. Klostersees brandgefährliche zweite EHC-Reihe kombinierte sich durch, Oldie Bobby Wren schloss den Angriff mit dem 3:0 ab (40.).

Peißenberg will der Anschlusstreffer nicht mehr gelingen

Das Überzahltor von Pawliczek zu Beginn des Schlussdurchgangs weckte bei den Peißenbergern noch mal die Hoffnung auf eine Wende (42.). Auch einen weiteren Rückschlag in Form des 1:4 von Wren kurz vor Ablauf einer Strafzeit steckten die Peißenberger gut weg. Sinan Ondörtoglu machte mit seinem Treffer zum 2:4 (51.) das Spiel noch einmal spannend. In der Schlussphase bemühten sich die Peißenberger jedoch vergeblich um den Anschlusstreffer, sodass der EHC erstmals in dieser Saison mit einem Sieg gegen die „Miners“ vom Eis gehen konnte.

Statistik

TSV Peißenberg - EHC Klostersee 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

1. Drittel: 0:1 (10:19) Roeder (Baumhackl, Sterr). 2. Drittel: 0:2 (28:58) Engel (Wren, Gaschke), 0:3 (39:20) Wren (Gaschke, Engel). 3. Drittel: 1:3 (41:42) Pawliczek (Estermaier, Vogl/5-4), 1:4 (45:48) Wren (Engel, Gaschke/5-4), 2:4 (50:29) Ondörtoglu (Vogl, Malzatzki).

Strafminuten: Peißenberg 8, Klostersee 4. Zuschauer: 255.