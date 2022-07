Zwei gestandene Verteidiger und ein junger Stürmer bleiben bei den „Miners“

Von: Roland Halmel

Teilen

Bevorzugt körperbetontes Spiel: Dominik Ebentheuer kassierte vergange Saison 117 Strafminuten. Foto: halmel © Roland Halmel

Die Lücken im Kader der Peißenberg „Miners“ werden zunehmend kleiner. Durch drei weitere Zusagen umfasst der Kader jetzt 16 Feldspieler und zwei Torhüter.

Peißenberg - Mit Dominik Ebentheuer verlängerte ein absolutes Peißenberger Urgestein sein Engagement beim Bayernligisten. „Er spielt seit seiner ersten Eishockeystunde bei uns“, so „Miners“-Sprecher Andreas Schugg, der sich über die Zusage des Verteidigers freut, gegen den kein Gegenspieler gern spielt. „Dominik ist eine Abwehrmaschine“, lobt Schugg den 30-jährige Abwehrmann, der in der vergangenen Spielzeit sein 300. Spiel für seinen Heimatverein bestritt. Neben seiner bekannt körperlich robusten Spielweise, die ihm vergangene Saison stattliche 117 Strafminuten einbrachten, überzeugte Ebentheuer, der in Peißenberg „Jeppe“ gerufen wird, dabei auch mit seinen offensiven Qualitäten. In 35 Spielen sammelte er beachtliche 16 Punkte (3 Tore, 13 Vorlagen).

Mit Martin Lidl bleibt ein weiterer routinierter Verteidiger

Neben Ebentheuer bleibt den Peißenbergern ein weiterer erfahrener Verteidiger erhalten. Martin Lidl verlängert bei den „Miners“ und macht somit die Abwehr des TSV Peißenberg (fast) komplett. Der 27-jährige Eglfinger überzeugte in der vergangenen Saison „nicht nur mit seiner souveränen Arbeit in der Defensive“, wie Schugg anmerkt, sondern auch mit starken 17 Punkten in 29 Spielen. Was die Scorerpunkte betrifft, war es Lidls bislang erfolgreichste Spielzeit. „Martl ruft konstante Leistungen ab, gefällt dabei durch seine physische und direkte Spielweise. Er ist zudem ein ganz wichtiger Baustein im Mannschaftsgefüge in der Kabine“, lobt ihn Michael Resch, 2. Abteilungsleiter der „Miners“.

Stürmer Max Willberger soll kommende Saison durchstarten

Auf derartige Werte muss ein junger Stürmer, der den Peißenbergern ebenfalls treu bleibt, noch hinarbeiten. Max Willberger etablierte sich in der abgelaufenen Saison in der Stammformation der Peißenberger. Der 22-jährige Stürmer, der in der Saison 2019/20 für den SC Forst spielte, kam in 31 Partien auf zwei Tore und eine Vorlage und deutete damit sein Potenzial an. „Max ist mit vollem Herzblut dabei und vor allem sein Kampfgeist ist sehr wichtig für unser Team“, urteilte Schugg, der hofft, dass der junge Angreifer in der kommenden Saison durchstartet.

Goalie Kornreder wechselt nach Paffenhofen

In der Zwischenzeit ist auch klar, bei welchen Team Jonathan Kornreder in der kommenden Saison den Kasten hüten wird. Der 23-jährige Goalie wechselt zum Peißenberger Ligarivalen EC Pfaffenhofen.

Einen Termin können sich die „Miners“-Fans schon einmal vormerken: Für Samstag, 27. August, laden die Peißenberger ab 15 Uhr zur Saison-Eröffnungsparty in die Tiefstollenhalle.

Kader Peißenberg

Torhüter: Korbinian Sertl, Thomas Zimmermann

Verteidiger: Bernhard Schmid, Martin Lidl, Maximilian Brauer, Maximilian Malzatzki, Manuel Singer, Lukas Bucher, Dominik Ebentheuer

Stürmer: Valentin Hörndl, Niko Fissekis, Sinan Ondörtoglu, dejan Vogl, Denis Degenstein, Max Willberger, Martin Andrä, Tim Vogl, Moritz Birkner