„Miners“ für Zwischenrunde qualifiziert, aber trotzdem voll motiviert – „Taktieren bringt nichts“

Von: Roland Halmel

Er ist diesmal nicht dabei: Verteidiger Maximilian Malzatzki (im dunklen Trikot, 2. von rechts) fehlt den „Miners“ krankheitsbedingt im Heimspiel gegen Ulm/Neu-Ulm. © Roland Halmel

Für die Zwischenrunde der Bayernliga haben sich die Peißenberg „Miners“ längst qualifiziert. Die Gegner in dieser Runde sind Coach Sepp Staltmayr egal – bis auf eine Ausnahme.

Peißenberg – Zwei Spieltage stehen in der Bayernliga-Hauptrunde noch auf dem Programm. Große Spannung kommt dabei nicht mehr auf. Nur Platz acht ist noch ein wenig umkämpft, wobei der ESC Kempten als aktueller Achter mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Geretsried die weitaus besseren Karten hat, in die Meisterrunde zu kommen. Für diesen Wettbewerb sind die Peißenberg „Miners“ als aktuell Fünfter bereits qualifiziert. Weiter nach oben kann es für sie nur noch gehen, wenn die vor ihnen platzierten Amberger nicht mehr punkten und die „Miners“ noch zweimal gewinnen. Sollten die Peißenberger zweimal verlieren, könnten sie im schlechtesten Fall auch noch auf Platz acht abrutschen.

In welcher Gruppe wir landen, ist uns letztlich egal. Natürlich wäre es schön, in der gleichen wie die Schongauer zu spielen. Dann gäbe es wieder zwei tolle Derbys.

Die Endplatzierung ist ausschlaggebend, in welcher Zwischenrundengruppe ein Team landet. In Gruppe A sind die Klubs auf den Plätzen 1, 4, 6 und 8. Das wären – der Nachholspieltag am gestrigen Freitag mit zwei Spielen ist noch nicht eingerechnet – TEV Miesbach, ERSC Amberg, TSV Erding und ESC Kempten. In der Gruppe B (Platz 2, 3, 5 und 7) stünden sich EHC Königsbrunn, EA Schongau, Peißenberg „Miners“ und VfE Ulm/Neu-Ulm gegenüber. „In welcher Gruppe wir landen, ist uns letztlich egal. Natürlich wäre es schön, in der gleichen wie die Schongauer zu spielen. Dann gäbe es wieder zwei tolle Derbys“, so Coach Sepp Staltmayr. Ehe die Zwischenrunde am 3. Februar startet, sind die Peißenberger an diesem Sonntag (22. Januar) beim Heimspiel gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm (18 Uhr) und am kommenden Freitag (27. Januar) in Geretsried gefordert. „Wir wollen beide Spiele gewinnen. Irgendwie taktieren, um einen bestimmten Platz zu erreichen, bringt nichts“, macht Staltmayr deutlich.

Ulm/Neu-Ulm hat sich trotz seiner Auswärtsschwäche für die Zwischenrunde qualifiziert

Gegen Ulm/Neu-Ulm haben die Peißenberger nach der 1:2-Hinspielniederlage noch eine offene Rechnung. Dazu gilt es vor allem, die beiden Topscorer Dominik Synek (44 Punkte) und Martin Podesva (40 Punkte) im Auge zu behalten. „Sie haben eine kompakte Mannschaft, die ähnlich wie wir sehr heimstark ist“, sagt Staltmayr über den Konkurrenten, dem es in den vergangenen Wochen etwas an Konstanz fehlte. Trotz ihrer Auswärtsschwäche – die Ulmer holten nur zwölf Zähler in der Fremde – haben sie sich vorzeitig für die Meisterrunde qualifiziert.

Bei den „Miners“ fallen gleich drei Verteidiger aus

In die vorletzte Hauptrundenpartie gehen die „Miners“ mit einer ausgedünnten Defensive. Mit Max Malzatzki (krank), Manuel Singer (angeschlagen) und Dominik Ebentheuer (gesperrt) fehlen gleich drei Verteidiger. Da trifft es sich gut, dass Abwehrmann Christoph Frankenberg zurückkehrt. Die Trainingseindrücke stimmten Staltmayr positiv. „Da haben die Jungs richtig Gas gegeben“, lobte der TSV-Coach.