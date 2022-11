Verlängerung ist keine Spezialität der „Miners“

Peißenberg bietet Bayernliga-Tabellenführer Miesbach Paroli

Von Roland Halmel

Spiele der Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga bleiben weiterhin hart umkämpft und extrem spannend. Beim Heimspiel gegen den TEV Miesbach entschied zum vierten Mal in Folge ein einziges Tor Differenz über Sieg und Niederlage.

Peißenberg – Und wie schon zuvor in Erding und zuhause gegen Kempten hatten nicht die Peißenberger das bessere Ende für sich. Die „Miners“ mussten sich dem Tabellenführer nach Verlängerung mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) geschlagen geben. „Wir sind gerade in einer Phase, in der die einfachen Scheiben nicht reinrutschen“, sagte „Miners“-Coach Sepp Staltmayr. Sein Ensemble bewegte sich auch mit dem Spitzenteam aus Miesbach auf Augenhöhe, am Ende reichte es zumindest zu einem Trostpunkt. „Mit der Leistung sind wir nicht unzufrieden“, so Staltmayr, der zudem zuversichtlich ist, dass wieder bessere Zeiten kommen, in denen die Peißenberger dann auch die engen Duelle wieder für sich entscheiden werden. „Wir arbeiten daran, wieder die volle Punktzahl zu holen“, verkündete Staltmayr.

Beide Torhüter zeigen eine starke Leistung

In dieser von Kampf geprägten Partie bekamen beide Teams bereits im ersten Durchgang jeweils drei Strafzeiten vom sehr kleinlich pfeifenden Unparteiischen aufgebrummt. Aus den jeweiligen Überzahlsituationen konnte aber keines der beiden Teams Kapital schlagen, weil auf beiden Seiten sehr gut verteidigt wurde und weil sich beide Mannschaften auf ihre starken Torhüter – Korbinian Sertl bei Peißenberg, Anian Geratsdorfer bei Miesbach – verlassen konnten. Während einer Unterzahl lag für die Peißenberger die Führung in der Luft. Der Schuss von Brett Mecrones wurde aber auf der Linie abgewehrt (4.), und auch Martin Andrä scheiterte bei seiner anschließenden Großchance. Danach verzeichneten die Gäste ebenfalls einige gute Möglichkeiten, die Sertl jedoch allesamt zunichte machte. Kurz vor der Drittelpause durften die Peißenberger Fans unter den 650 Zuschauern aber doch noch jubeln, als Dejan Vogl im insgesamt dritten Powerplay mit einem verdeckten Schuss TEV-Goalie Geratsdorfer überwand (19.). Pech hatte dagegen Derek Mecrones, der mit der ersten Drittelsirene die Latte traf.

Peißenberg kann Fünf-Minuten-Strafe für Miesbach nicht nutzen

Den besseren Start in das Mitteldrittel erwischten die Miesbacher. Der Ex-Peitinger Max Hüsken fälschte einen Distanzschuss zum 1:1 ab (25.). Die Antwort der Hausherren folgte jedoch auf dem Fuß. Der ehemalige Miesbacher Niko Fissekis bediente Dominic Krabbat, und der erzielte aus extrem spitzem Winkel nur 20 Sekunden später das 2:1. Gleich im Anschluss kassierte Hüsken für einen harten Check gegen Manuel Singer eine Fünf-Minuten-Strafe. Mehr als eine gute Chance von Derek Mecrones gab es im nur mäßig ausgespielten Powerplay der Hausherren aber nicht (29.). In der Schlussphase des zweiten Drittels verzeichneten beide Teams gute Möglichkeiten, zudem gab es ein Gerangel hinter dem TEV-Kasten. Zur allgemeinen Überraschung erhielten die „Miners“ drei Strafzeiten, die Gäste indes nur eine. „Wir haben das anders gesehen, als der Schiedsrichter“, formulierte Staltmayr seine Kritik danach sehr vorsichtig. Die doppelte Unterzahl überstand sein Team jedoch unbeschadet.

Felix Feuerreiter besiegelt Peißenbergs Niederlage

Kaum wieder komplett, mussten die Peißenberger den 2:2-Ausgleich hinnehmen, nachdem Michael Grabmaier sein Solo erfolgreich abgeschlossen hatte (45.). Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die „Miners“ wussten in der Schlussphase aus zwei Überzahlsituationen kein Kapital zu schlagen. Das sollte sich in der Verlängerung rächen. Felix Feuerreiter überwand Sertl mit einem verdeckten Schuss (64.) und bescherte so den Gästen den Zusatzpunkt.

Statistik

TSV Peißenberg - TEV Miesbach n.V. 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (18:25) Vogl (Frankenberg, Ebentheuer/5-4). 2. Drittel: 1:1 (24:24) Hüsken (Kirsch), 2:1 (24:44) Krabbat (Fissekis, Malzatzki). 3. Drittel: 2:2 (44:26) Grabmaier. Verlängerung: 2:3 (63:54) Feuerreiter (Slavicek.

Strafminuten: Peißenberg 18, Miesbach 18 + 5 für Hüsken (unkorrekter Körperangriff). Zuschauer: 645.