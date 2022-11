Peißenberger Schützenfest unter freiem Himmel

„Miners“ deklassieren Bayernliga-Aufsteiger Pegnitz in dessen Freiluftstadion

Von Roland Halmel

Nach drei knappen Niederlagen hatte sich einiges an Frust angestaut bei den „Miners“. Bezahlen musste jetzt der EV Pegnitz, der im eigenen Stadion unter die Räder kam.

Peißenberg – Den Frust, den die drei knappen Niederlagen in Folge zuletzt geschaffen hatten, schossen sich die Peißenberg „Miners“ beim EV Pegnitz von der Seele. Beim Aufsteiger feierten sie beim 12:1 (2:0, 5:0, 5:1) den zweiten zweistelligen Auswärtssieg in dieser Saison nach dem 14:3 in Pfaffenhofen. „Von Frustbewältigung will ich eigentlich nicht reden, wichtig waren die drei Punkte. Das Ergebnis war eigentlich zweitrangig“, urteilte Coach Sepp Staltmayr nach dem Schützenfest unter freiem Himmel.

Im ersten Drittel schaut noch nichts nach einem Peißenberger Schützenfest aus

Danach sah es zu Beginn noch nicht aus. „Wir haben uns anfangs schwergetan gegen kämpferisch starke Pegnitzer, die sehr viel mit dem Schläger gearbeitet haben“, so Staltmayr. Sein Team war im ersten Drittel vor allem in Überzahl aber sehr effektiv. Aus drei Powerplays machte es zwei Tore durch Derek Mecrones (5.) und Dejan Vogl (18.).

Peißenberg erhöht das Tempo und erzielt Tore am Fließband

„Im zweiten Drittel haben wir dann einen Weg gefunden, die Pegnitzer zu knacken“, so Staltmayr. Die Peißenberger erhöhten das Tempo und boten geradliniges, einfaches Eishockey. Das zeigte prompt Wirkung. Innerhalb von gut zehn Minuten netzten sie fünfmal ein. Nicht zu bremsen war vor allem Niko Fissekis, der in dieser Phase gleich dreimal traf (28., 37., 39.). Die weiteren Tore zum 7:0-Zwischenstand nach zwei Durchgängen steuerten Denis Degenstein (35.) und Brett Mecrones (37.) bei, wobei sich Staltmayr vor allem über das 4:0 von Degenstein freute. „Das Tor gibt ihm bestimmt Auftrieb.“

Trotz deutlicher Führung lässt Peißenberg auch im Schlussdrittel nicht locker

Im Schlussdrittel dominierten die Peißenberger weiterhin das Geschehen, auch wenn die Pegnitzer durch Patrik Dzemla ihren Ehrentreffer markierten (44.). Nachdem Fissekis den alten Abstand wieder hergestellt hatte (46.), bekam auch noch der zweite Torhüter, Thomas Zimmermann, Einsatzzeit. Er löste in den letzten zehn Minuten Stammgoalie Korbinian Sertl ab. In der Schlussphase blieb die Peißenberger Offensive weiterhin torhungrig, was Staltmayr mit Wohlwollen registrierte. „Wir wollen trotz deutlicher Führung nicht Larifari spielen, sondern unser Spiel bis zum Ende durchziehen“, lobte Staltmayr, nachdem Dominik Krabbat (52.), der an dem Abend sechs Tore vorbereitete, auch noch selbst getroffen hatte. Kapitän Martin Andrä (52.) sorgte mit dem 10:1 für ein zweistelliges Ergebnis. Danach machten Max Brauer (53.) und Derek Mecrones (56.) das Dutzend voll. Damit war für gute Laune bei der langen Rückfahrt vom Freilufteinsatz in Oberfranken gesorgt. „Das Wetter hat gepasst, es war kühl und trocken, das Eis war gut, da hat das Spielen im Freien richtig Spaß gemacht“, zog Staltmayr nicht nur wegen des klaren Resultats ein positives Fazit.

Statistik

EV Pegnitz - TSV Peißenberg 1:12 (0:2, 0:5, 1:5)

1. Drittel: 0:1 (4:55) D. Mecrones (B. Mecrones, Vogl/5-4), 0:2 (17:12) Vogl (Krabbat, Frankenberg/5-4). 2. Drittel: 0:3 (27:24) Fissekis (B. Mecrones, Malzatzki), 0:4 (34:49) Degenstein (Krabbat, Malzatzki), 0:5 (36:06) B. Mecrones (Vogl, D. Mecrones), 0:6 (36:43) Fissekis (Andrä, Krabbat, 0:7 (38:58) Fissekis (Krabbat, Andrä/5-4). 3. Drittel: 1:7 (43:07) Dzemla (Breyer, Navarra), 1:8 (45:29) Fissekis (Krabbat), 1:9 (51:16) Krabbat (Andrä/4-4), 1:10 (51:43) Andrä (Malzatzki, Krabbat), 1:1 (52:26) Brauer (Degenstein) 1:12 (55:14) D. Mecrones (Frankenberg, Vogl/5-4).

Strafminuten: Pegnitz 14+5 für Gerstner, Peißenberg 12. Zuschauer: 294.