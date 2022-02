Peißenberg hadert mit der eigenen Schlafmützigkeit - und den Entscheidungen der Schiedsrichter

Von: Roland Halmel

Alarmstufe Rot vor dem Peißenberger Tor: Mit gemeinsamen Kräften machen die „Miners“ (in weißen Trikots) eine Chance der Miesbacher zunichte. Am Ende verließen sie dennoch als Verlierer das Eis. © Plettenberg

In der Bayernliga-Aufstiegsrunde will es für die „Miners“ einfach nicht laufen. Beim Gastspiel in Miesbach machte Trainer Christian Kratzmeir nicht nur Verfehlungen des eigenen Teams für die Niederlage verantwortlich.

Peißenberg – Auch im dritten Spiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde blieben die Peißenberg „Miners“ ohne Erfolgserlebnis. Nach den Niederlagen gegen Buchloe und Amberg verließen die Mannen von Trainer Christian Kratzmeir auch beim TEV Miesbach das Eis als Verlierer. „Ein Punkt wäre aber durchaus drin gewesen“, urteilte Kratzmeir nach dem 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) beim Zweiten der Hauptrunde, der nach einer Corona-Pause nur mit zwölf Feldspielern auflief. „Die hatten aber alle hohe Qualität“, berichtete Kratzmeir, dessen Team rein quantitativ besser aufgestellt war. Allerdings liefen die Peißenberger mit vier U20-Spielern auf. „Das erste Drittel haben wir komplett verschlafen, da waren wir vielleicht auch verunsichert“, machte Kratzmeir einen Grund für die Niederlage aus.

Spieldauerstrafe für Öndörtoglu sorgt im Peißenberger Lager für Unverständnis

Der zweite Faktor, der maßgeblichen Einfluss auf das Resultat hatte, war die Schiedsrichterleistung. „Sogar die TEV-Fans und aus der Miesbacher Vorstandschaft wurde uns bestätigt, dass wir klar benachteiligt wurden“, so der verärgerte Kratzmeir über die ungleiche Behandlung bei der Vergabe von Strafen durch das Vierergespann der Referees. „Sinan Ondörtoglu hat nach einem sauberen Check eine Spieldauerstrafe bekommen, für das Gleiche hat es gegen Miesbachs Bacher nichts gegeben“, monierte Kratzmeir. „Das alles kann man auch im Fernsehen überprüfen“, echauffierte sich der „Miners“-Coach, dessen Team zunächst nur schwer in die Gänge kam.

Peißenberg verschläft den ersten Abschnitt völlig

Moritz Birkner vergab eine der wenigen Möglichkeiten der Gäste im ersten Durchgang. Im Gegenzug markierte Felix Feuerreiter das Miesbacher Führungstor (4.). In der Folge dominierten die Hausherren über weite Strecken das Geschehen. TSV-Torhüter Korbinian Sertl hielt sein Team mit einigen Paraden aber im Spiel. Kurz vor der ersten Sirene war er jedoch machtlos, als die Miesbacher einen Scheibenverlust der „Miners“ im eigenen Drittel mit dem 2:0 bestraften (20.). „Wir haben die Defizite in der Kabine dann deutlich angesprochen“, erklärte Kratzmeir.

Neuzugang Dominik Pawliczek erzielt in seinem ersten Spiel für Peißenberg gleich ein Tor

Sein Team kam dann auch mit mehr Schwung aufs Eis zurück. Neuzugang Dominik Pawliczek ließ gleich einmal seine Qualitäten aufblitzen. Nach einem starken Solo versenkte er die Scheibe zum 1:2-Anschlusstreffer im kurzen Eck (23.). „Ein super Tor“, lobte Kratzmeir. Der Treffer gab seiner Mannschaft sichtlich Auftrieb. Der wurde jedoch von der Spieldauerstrafe gegen Ondörtoglu (28.) ausgebremst. Die Überzahl nutzte Stefano Rizzo prompt zum 3:1 für den TEV (33.). Kaum wieder komplett, machte der ehemalige Miesbacher Niko Fissekis die Partie mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 wieder spannend (35.).

Nach dem Ausgleich nimmt Verhängnis für Peißenberg seinen Lauf

Im Schlussdurchgang drängten die Peißenberger auf den Ausgleich. Der gelang dann auch, nachdem Tobias Estermaier die Scheibe während eines TSV-Überzahlspiels zum 3:3 ins Miesbacher Tor gestochert hatte (47.). Die Freude der mitgereisten Peißenberger Anhänger währte aber nur kurze Zeit. Gleich die nächste Strafzeit gegen die „Miners“ nutzte Sebastian Deml zum 4:3 für die Hausherren (50.). Mit seinem Abstaubertor zum 5:3 machte Bobby Slavicek schließlich den 5:3-Heimsieg des Favoriten perfekt (58.). Lange Gesichter gab es bei den Peißenbergern nach dem Schlusspfiff nicht nur wegen der ärgerlichen Niederlage. Max Brauer hatte sich bei einem harten Check im ersten Drittel verletzt. Für den Verteidiger dürfte die Saison damit beendet sein.

Statistik

TEV Miesbach - TSV Peißenberg 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

1. Drittel: 1:0 (3:50) Feuerreiter (Slavicek, Grabmaier), 2:0 (19:23) Feuerreiter (Slavicek, Kirsch). 2. Drittel: 2:1 (22:18) Pawliczek, 3:1 (32:03) Rizzo (Kirsch, Grabmaier/5-4), 3:2 (34:42) Fissekis (Birkner). 3. Drittel: 3:3 (46:41) Estermaier (Maier, Vogl/5-4), 4:3 (49:16) Deml (Fischhaber, Slavicek/5-4), 5:3 (57:15) Slavicek (Nowak, Rizzo).

Strafminuten: Miesbach 16, Peißenberg 14 + 5 für Ondörtoglu (Unkorrekter Körperangriff) + 20 für Ondörtoglu (Spieldauer-Disziplinarstrafe). Zuschauer: 220.