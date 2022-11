Peißenberg zunächst bei Topteam, dann geht‘s gegen ein Kellerkind

Von: Roland Halmel

Dem Gegner in den Weg stellen wollen sich die „Miners“ (in schwarzen Trikots, hier Martin Andrä, re., und Martin Lidl im Heimspiel gegen Kempten) auch in den letzten beiden Partien der Vorrunde. © Halmel

Ihr Auswärtsspiel der Bayernliga bestreiten die „Miners“ bei einem Gegner, der diese Saison einen unerwarteten Höhenflug hat. Dagegen erscheint der folgende Gegner berechenbarer zu sein.

Peißenberg – Zwei Spiele haben die Peißenberg „Miners“ noch zu absolvieren, dann ist die Hinrunde in der Bayernliga durch. Zum Abschluss der Runde erwartet sie ein tabellarisches Kontrastprogramm. Am Freitag (18. November) sind sie bei den „Donau Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm gefordert (20 Uhr), die punktgleich direkt hinter ihnen auf Platz vier lauern. Am Sonntag (20. November) erwarten die Peißenberger die „River Rats“ Geretsried (17.45 Uhr), die im Tabellenkeller auf Platz zwölf notiert sind.

Trainerwechsel sorgt bei Ulm/Neu-Ulm für Aufschwung

„Die Ulmer sind sehr gut gestartet“, hat Peißenbergs Coach Sepp Staltmayr großen Respekt vor dem heutigen Gegner, der in der vergangenen Saison nach der Hauptrunde noch den letzten Platz belegte. Daraufhin wechselten die Schwaben den Trainer, in dieser Saison steht Martin Jainz hinter der Bande. Das hat die Ulmer, bei denen es im Kader kaum Veränderungen gab, offensichtlichbeflügelt. Zur Erfolgsgeschichte des VfE gehört aber auch das tschechische Stürmerduo Martin Podesva und Dominik Synek. Beide Spieler konnte der Verein halten.

Peißenberg vor sich vor tschechischem Sturmduo der Ulmer in Acht nehmen

Das hat sich bezahlt gemacht, zusammen haben sie inzwischen 55 Scorerpunkte gesammelt. „Ulm ist aber auch bereit, 60 Minuten zu laufen“, lobt Staltmayr die Hausherren. Das gleiche Engagement erwartet er auch von seiner Mannschaft. „Wir müssen sofort hellwach sein und den Gegner bearbeiten.“ Das einzige Duell beider Teams vergangene Saison entschieden die „Miners“ auswärts mit 8:1 für sich.

Geretsried hat sich nach schwachem Start mittlerweile gefangen

Zwei Siege gab es 2021/22 für die Peißenberger gegen Geretsried (4:2, 5:2). Deshalb sieht Staltmayr den Vergleich mit dem Tabellenzwölften aber nicht als Selbstläufer. „Wir kennen die Geretsrieder seit vielen Jahren. Sie haben ein eingespieltes Team, das sich nach einen schlechten Saisonstart inzwischen gefangen hat“, warnt Staltmayr davor, Geretsried auf die leichte Schulter zu nehmen. Die gegenüber der Vorsaison kaum veränderten „River Rats“ holten aus den ersten sechs Spielen nur zwei Punkte.

Geretsrieds Trainer aus privaten Gründen zurückgetreten

Die schlechte sportliche Bilanz war aber nicht ausschlaggebend für den Rücktritt von Rivers Rats Trainer Stefan Roth. Der Peißenberger führte private Gründe dafür an. Bis ein neuer Coach gefunden ist, betreut Kevin Olivo das Team als Interimscoach. „Auch gegen Geretsried müssen wir bereit sein“, erwartet Staltmayr einen konzentrierten Auftritt seiner Mannen. Bis auf die Langzeitverletzten stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.