Peißenberg geht ohne Druck ins Saisonfinale

Von: Stefan Schnürer

Es gibt Grund zur Freude: Beim 8:3 im Heimspiel gegen Buchloe bejubelten die „Miners“ den ersten Sieg in der bayernliga-Aufstiegsrunde. © Gisela Schregle

Es geht zwar nur noch um die Ehre, doch hängen lassen wollen sich die Peißenberg „Miners“ in den verbleibenden Spielen der Bayernliga-Aufstiegsrunde nicht.

Peißenberg – Sollte es bei den Verantwortlichen im Lager der Peißenberg „Miners“ Befürchtungen gegeben haben, dass sich die Mannschaft nach dem frühzeitigen Aus im Kampf um einen der vier Play-off-Plätze in der Bayernliga-Aufstiegsrunde hängen lässt und die Saison gemächlich ausklingen lässt, wurde eines Besseren belehrt. Mit dem 8:3 am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den ESV Buchloe holten die Peißenberger im elften Spiel dieser Runde die ersten Punkte und signalisierten damit, dass sie auch als abgeschlagener Tabellenletzter kein Kanonenfutter sein wollen.

Peißenberg gegen Miesbach und Kempten bereits auf Abschiedstour

Als einzige in der Aufstiegsrunde wissen die Peißenberger bereits, dass für sie die Saison nach dem Heimspiel am 13. März gegen den EHC Waldkraiburg die Saison beendet sein wird. Nicht einmal mehr rechnerisch besteht noch die Chance, den vierten Platz zu erreichen. In den beiden Partien am kommenden Wochenende befinden sich die „Miners“ bereits auf Abschiedstour. Aus sportlicher Sicht haben beide Duelle nur sehr begrenzt Brisanz. Sowohl der TEV Miesbach, diesen Freitag in der Peißenberger Eishalle an der Pestalozzistraße zu Gast (20 Uhr), als auch der ESC Kempten, wo die „Miners“ am Sonntag antreten (18 Uhr), sind bereits für die Play-off-Runde qualifiziert. Im Grunde stehen den Peißenbergern zwei bessere Freundschaftsspiele ins Haus.

Miesbachs Trainer warnt sein Team vor Peißenberg

Egal, wie schlecht der TSV in der Tabelle dasteht, Miesbachs Trainer Michael Baindl hat vor dem Freitags-Gegner Respekt: „Peißenberg ist ein gefährlicher Gegner. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Wir dürfen sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.“ Dennoch werden die Miesbacher nach zuletzt fünf Siegen in Folge mit großem Selbstbewusstsein auflaufen. Im Hinspiel beim TEV boten die Peißenberger eine gute Leistung, dennoch ging die Partie mit 3:5 verloren.

Gegen Kempten haben Peißenberger vier Tore in Unterzahl kassiert

Schlechte Erinnerungen haben die „Miners“ auch an das erste Duell in der Aufstiegsrunde gegen Kempten. In heimischer Halle hatten sie mit 5:9 das Nachsehen. Dabei kassierten sie vier Tore in Unterzahl. Sowohl gegen Miesbach als auch gegen Kempten haderten die TSV-Verantwortlichen mit zahlreichen Entscheidungen der Schiedsrichter.