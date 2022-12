Ist das Erreichen der Meisterrunde für die „Miners“ doch nicht nur Formsache?

In die Enge getrieben: Diesmal hatten die „Miners“ (in schwarzen Trikots, hier Martin Andrä im Hinspiel) gegen die Amberger das Nachsehen. dadurch ist der Abstand zu den Abstiegsrundenplätzen kleiner geworden.

Unerfreuliches Bayernliga-Gastspiel des TSV Peißenberg in Amberg

Von Roland Halmel

Das Gastspiel in Amberg zeigte: Geschenkt bekommen die Peißenberg „Miners“ die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht. Dabei waren sie den Gastgebern durchaus ebenbürtig.

Peißenberg – Der ominöse Strich in der Tabelle zwischen den Plätzen acht und neun, der die Teilnehmer an der Meisterrunde von denen der Abstiegsrunde trennt, war in dieser Saison bei den Peißenberg Miners bislang kein Thema. Die Mannschaft spielte sehenswertes und meist auch erfolgreiches Eishockey. Der Platz in der Meisterrunde – nur Formsache. So jedenfalls hatte es den Anschein.

Der ominöse Strich unterhalb des achten Platzes ist nicht mehr gar so weit weg

Dann aber kassierten die „Miners“ am vergangenen Freitag beim direkten Konkurrenten ERSC Amberg eine 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)-Niederlage. Vor dem Start in das letzte Drittel der Bayernliga-Hauptrunde rutschten die Peißenberger in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Rang neun und damit die Teilnahme an der Abstiegsrunde sind jetzt nur noch sechs Zähler entfernt.

Unterm Strich haben wir uns zu viele Fehler geleistet, und auch das Scheibenglück hat hin und wieder gefehlt.

„Unterm Strich haben wir uns zu viele Fehler geleistet, und auch das Scheibenglück hat hin und wieder gefehlt“, berichtete Peißenbergs Trainer Stefan Ihsen. Insgesamt aber sei sein Team den Ambergern, gegen die es im Hinspiel noch einen 6:2-Erfolg gab, weitgehend ein ebenbürtiger Gegner gewesen. „Zuhause sind wir eine Macht, da hat es jedes Team schwer“, stellte ERSC-Coach Dirk Salinger die Heimstärke seiner „Wild Lions“ heraus.

Derek Mecrones bringt mit dem Bauerntrick die Peißenberger in Führung

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften mit offenem Visier agieren würden. Hüben wie drüben gab es gleich gute Möglichkeiten. Amberg erzielte einen Treffer, der wegen einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt wurde. Auf der Gegenseite verhinderte ERSC-Torhüter Timon Bätge gegen den durchgebrochenen Dominic Krabbat den Rückstand für die Gastgeber. Wenig später durften die Peißenberger jubeln, als Derek Mecrones mit dem noch immer funktionierenden Bauerntrick zum 1:0 traf (5.). Die Freude darüber währte aber nicht lange. Brett Mennear überwand „Miners“-Torhüter Korbinian Sertl mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck (6.). In der Folge gab es für beide Mannschaften Chancen in rauen Mengen. Im ersten Powerplay der Hausherren unterliefen den Peißenbergern dann zwei dicke Patzer, die Felix Schwarz mit dem 2:1 bestrafte (10.). Im anschließenden Überzahlspiel ließ Kevin Schmitt mit einem Gewaltschuss auch noch das 3:1 folgen (13.).

Das Tempo bleibt hoch, doch die Chancen auf beiden Seiten werden weniger

Zu Beginn des Mittelabschnitts drängten die Peißenberger auf den Anschlusstreffer. Sie scheiterten aber immer wieder an Bätge oder den eigenen Nerven. Das Tempo blieb indessen unvermindert hoch, wobei die Anzahl der Torchancen etwas zurückging, da beide Mannschaften in der Defensive jetzt konzentrierter zu Werke gingen. Bei einem Distanzschuss von Felix Köbele war TSV-Goalie Sertl die Sicht verstellt – und schon stand es 1:4 aus Peißenberger Sicht (32.).

Im Schlussdrittel trifft für Peißenberg nur noch Martin Lidl

„Die Jungs haben aber Moral gezeigt“, lobte Ihsen seine Schützlinge, die im Schlussdrittel alles versuchten, um die Partie noch zu drehen. Sie erarbeiteten sich zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. „Von denen hätten vielleicht ein paar reinfallen können“, so Ihsen. Allerdings gelang es nur noch Martin Lidl, den Amberger Schlussmann zum 2:4 zu überwinden (49.). Mit der Schlusssirene stellte Schmitt mit einem Treffer in den mittlerweile verwaisten Peißenberger Kasten den 5:2-Endstand her.

Statistik

ERSC Amberg - TSV Peißenberg 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

1. Drittel: 0:1 (4:49) D. Mecrones (B. Mecrones, Fissekis), 1:1 (5:56) Mennear (T. Campbell, S. Campbell), 2:1 (9:31) Schwarz (Schmitt/5-4), 3:1 (12:10) Schmitt (S. Campbell, T. Campbell/5-4). 2. Drittel: 4:1 (31:27) Köbele (Feder, Pronath). 3. Drittel: 4:2 (48:15) Lidl (Vogl, Andrä/4-4), 5:2 (59:59) Schmitt (Pronath/Empty-Net-Goal).

Strafminuten: Amberg 10, Peißenberg 12. Zuschauer: 486.