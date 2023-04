Ein Topstürmer bleibt, ein anderer geht - Trainerduo zieht positives Saisonfazit

Wenn sich Nachbarn in die Wolle kriegen: Die Duelle gegen Erzrivalen Schongau zählten für die Peißenberger auch in dieser Saison zu den Höhepunkten. Insgesamt standen sich die beiden Teams viermal gegenüber.

Rückschau und Ausblick bei den Peißenberg Miners

Von Roland Halmel schließen

Bei den Peißenberg Miners sind die Gespräche mit den Spielern im vollen Gange. Ein Topscorer der vergangenen Saison wird bleiben, ein anderer verlässt den Verein.

Peißenberg – Platz zwei in der Meisterrunde und erst im Halbfinale gegen den späteren Meister EHC Königsbrunn ausgeschieden: Die Peißenberg Miners erwiesen sich in der abgelaufenen Bayernliga-Saison in einer stark besetzten Liga als überaus konkurrenzfähig. „Unsere Saisonbilanz fällt absolut positiv aus“, gab es für Sepp Staltmayr, der zusammen mit Stefan Ihsen das Miners-Trainergespann bildete, in der Rückschau keinen Grund zur Traurigkeit, auch wenn das Saisonende durch den 0:3-Sweep in der Serie gegen Königsbrunn recht abrupt kam. „Wir sind an einem sehr guten Gegner gescheitert, der dann auch verdient Meister geworden ist“, urteilte Staltmayr.

Die US-Zwillinge Brett und Derek Mecrones schlugen sofort ein

Dabei gab es bei den Peißenbergern vor Saisonbeginn noch lange Gesichter, weil sich Valentin Hörndl und Sinan Ondörtoglu im Training schwer verletzt hatten und erst zu Beginn dieses Jahres wieder zur Verfügung standen. „Die zwei Ausfälle der wichtigen Stürmer haben uns sehr wehgetan, aber die Mannschaft hat das sehr gut weggesteckt“, berichtete Staltmayr. Nach einer guten Vorbereitung legten die Peißenberger einen starken Saisonstart hin. Bis zum sechsten Spieltag führten sie die Tabelle an, nicht zuletzt, weil die neu verpflichteten US-Zwillinge Brett und Derek Mecrones sofort einschlugen und Tore in rauen Mengen erzielten. „Danach gab es auch Tiefen, die aber nie zu lange gedauert haben“, so Staltmayr, nachdem die Peißenberger einige Spiele, vor allem in der Fremde, knapp verloren hatten.

Peißenberg trotz einiger Leistungstiefs konstant unter den besten Acht

Dennoch blieben sie konstant immer unter den Top-Acht der Liga, die das Startrecht für die Meisterrunde bedeuteten. „Das ist schon eine Leistung, wenn man sieht, wie die Bayernliga das Niveau gesteigert hat und es andere gute Mannschaften erst gar nicht über den Strich geschafft haben“, urteilte Staltmayr. Bestes Beispiel dafür war der EHC Waldkraiburg, der in den vergangenen Jahren stets die Aufstiegsrunde erreicht hatte und der jetzt nach einer komplett verkorksten Saison in die Landesliga absteigen muss. Ausgerechnet in Waldkraiburg gab es kurz vor Ende der Hauptrunde eine 6:8-Niederlage. „Die hat geschmerzt“, ärgerte sich Staltmayr über den aus seiner Sicht einzigen wirklich schwachen Auftritt seiner Mannschaft.

Großes Lob der Miners-Verantwortlichen an die Fans

Unterm Strich überwogen aber die erfreulichen Vorstellungen. „Highlights waren die Derbys gegen Schongau“, sind sich Staltmayr und sein Kollege Ihsen einig. Allerdings haben sie aber auch viele andere Spiele positiv in Erinnerung – vor allem, weil die Unterstützung in dieser Saison enorm war. „Unsere Fans haben die Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht“, lobte Stefan Ihsen die Reisefreudigkeit der Peißenberger Anhänger, die zu Hunderten die gegnerischen Hallen füllten. Auch der Zuschauerschnitt bei den Heimspielen (665) war hervorragend.

Viele Tore geschossen, relativ viele kassiert

Nichts auszusetzen hatte das Trainerduo auch an der Trefferausbeute. „Wir waren sehr offensiv ausgerichtet“, sagte Ihsen mit Verweis auf die 147 Tore, die sein Team in der Hauptrunde erzielte. So gut wie die Miners traf kein anderer Bayernligist. Was die Gegentreffer (95) betrifft, mischten die Peißenberger hingegen nicht ganz vorn mit. „In den entscheidenden Spielen in der Meisterrunde und auch im Viertelfinale haben wir aber gezeigt, dass wir auch defensiv gut stehen können“, war Ihsen mit der Kollektivleistung zufrieden.

Torhüter Korbinian Sertl war einmal mehr ein großer Rückhalt

Dazu trug auch Torhüter Korbinian Sertl, der einmal mehr ein starker Rückhalt war, seinen Teil bei, obwohl er sich am Ende der Meisterrunde verletzte und deshalb nicht ganz fit in die Play-offs ging. „Korbi hat uns in jedem Spiel die Möglichkeit gegeben, zu gewinnen“, urteilte Ihsen zur Leistung seines Schlussmanns. Dabei wollte er eigentlich keinen Akteur hervorheben. „Die Ausgeglichenheit hat uns stark gemacht“, bilanzierte Ihsen. Im Gegensatz zu einigen anderen Mannschaften, die während der Saison Nachverpflichtungen auch von Kontingentspielern tätigten, blieb der Kader der Peißenberger bis auf den Zugang des jungen Torhüters Max Freytag unverändert.

Dejan Vogl macht in Peißenberg weiter, Niko Fissekis wechselt zu Tölzer Löwen

Kontinuität ist auch Zielsetzung bei der Zusammenstellung der Mannschaft für die kommende Saison. „Wir wollen den Kader zusammenhalten“, so Ihsen. Noch nicht sicher ist jedoch, ob er und Staltmayr als Team hinter der Bande weitermachen. „Wir sind in Gesprächen, es ist aber noch keine Entscheidung gefallen“, berichtet Ihsen über den Stand der Dinge. Sicher ist indessen, dass Niko Fissekis die Peißenberger nach zwei Spielzeiten verlassen wird. Der 27-jährige Stürmer, der in 69 Spielen für die Miners überragende Werte (54 Tore, 59 Vorlagen) erzielte, wird sich seinem Heimatverein, den Tölzer Löwen, in der Oberliga anschließen. Dem Vernehmen nach werden zudem Martin Andrä und Dominik Ebentheuer ihre Karriere beenden. Eine gute Nachricht gibt es aber auch schon, was das Personal betrifft: Dejan Vogl, mit 32 Toren teaminterner Topscorer, wird auch in der kommenden Saison für die Peißenberger auflaufen.