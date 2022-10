„Peißenberg Miners“ weiter Tabellenführer, aber nicht mehr makellos

Jede Menge Punkte für die Scorerliste: Brett Mecrones (links, hier im Heimspiel gegen Amberg) erzielte in Schweinfurt zwei Treffer und gab zwei Vorlagen. © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ sind weiter Tabellenführer in der Eishockey-Bayernliga. In Schweinfurt hatte das Team - nicht überraschend - aber einige Mühe.

Peißenberg – Mehrere Führungswechsel und insgesamt 13 Tore: Im Gastspiel der Peißenberg „Miners“ bei den Schweinfurt „Mighty Dogs“ war einiges geboten. „Für meinen Geschmack waren es ein paar Gegentore zu viel“, berichtete Peißenbergs Coach Sepp Staltmayr, der am Resultat insgesamt aber nichts auszusetzen hatte, da seine Mannschaft nach Verlängerung schlussendlich mit 7:6 (0:2, 2:1, 4:3, 1:0) gewann und damit die Tabellenführung in der Bayernliga verteidigte.

„Mit zwei Punkten in Schweinfurt sind wir natürlich hochzufrieden. Dort ist es für keine Mannschaft einfach, zu gewinnen“, urteilte Staltmayr nach dem Schützenfest, das für die unterlegenen Schweinfurter eigenem Bekunden nach ein absolutes Spitzenspiel und Werbung für den Eishockeysport war.

Trotz der langen Busfahrt in den Norden Bayerns kamen die Peißenberger, die gegenüber der Freitag-Partie gegen Amberg keine Änderungen in ihren Angriffsreihen vorgenommen hatten, gut ins Spiel. „Wir hatten gleich einige Chancen“, berichtete Staltmayr. Allerdings klappte es mit der Verwertung selbiger noch nicht so wie erhofft. Besser machten es die Hausherren, die sich durch einen Doppelschlag von Kevin Marquardt (14.) und Semjon Bär (15.) innerhalb von 19 Sekunden eine 2:0-Führung herausarbeiteten. Auch danach ging es munter hin und her.

Auf weitere Tore mussten die Zuschauer aber längere Zeit warten. Erst Mitte des zweiten Durchgangs klingelte es wieder im Kasten – und aus „Miners“-Sicht im richtigen, im Schweinfurter nämlich. Derek Mecrones (29.) und Dejan Vogl (33.) trafen zum 1:2 und 2:2 und sorgten damit auch wieder für ausgeglichene Verhältnisse, was die Trefferausbeute betraf. Noch mitten in die Freude über den Ausgleich schlugen die Hausherren aber erneut zu. Marcel Grüner brachte die „Mighty Dogs“ erneut in Führung (33.). Die anschließenden Versuche der Gäste, erneut auszugleichen, brachten jedoch nichts ein.

Das änderte sich erst im Schlussdurchgang, in dessen Verlauf beide Teams in der Abwehr zunehmend nachlässiger wurden. Niko Fissekis sorgte zunächst für den 3:3-Gleichstand (43.). Wenig später brachte Brett Mecrones die Peißenberger erstmals in Führung (45.). Im Anschluss handelten sich die „Miners“ in dieser überaus fairen Partie kurz hintereinander zwei Strafzeiten ein – es sollten die einzigen für den TSV bleiben. Schweinfurts Neuzugang Joey Sides nutzte die doppelte Überzahl zum 4:4 (48.). Turbulent ging es auch weiter. Die Peißenberger legten durch Vogl (49.) und Dominic Krabbat (53.) zweimal vor. Die Schweinfurter zogen durch die beiden Treffer von Sides (50., 54.) aber postwendend jeweils wieder gleich. Beim 6:6 blieb es dann auch bis zum Ende der regulären Spielzeit, sodass eine Verlängerung nötig wurde.

Die dauerte jedoch gerade mal elf Sekunden. Nach Bullygewinn stürmten die „Miners“ sofort auf das Tor der Hausherren zu. Schweinfurts Keeper Benedict Roßberg verlor seinen Schläger, und dieses Missgeschick nutzte Brett Mecrones – mit zwei Toren und zwei Assists erfolgreichster Scorer des TSV in dieser Partie – abgeklärt zum Peißenberger Siegtreffer.

Statistik:

ERV Schweinfurt 6

TSV Peißenberg n.V. 7

(2:0, 1:2, 3:4, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (13:53) Marquardt (Hood, Sides), 2:0 (14:12) Bär (Schlick, Asmus). 2. Drittel: 2:1 (28:25) D. Mecrones (B. Mecrones, Vogl), 2:2 (32:20) Vogl (Frankenberg, Fissekis), 3:2 (32:50) Grüner (Sides). 3. Drittel: 3:3 (42:36) Fissekis (Andrä), 3:4 (44:10) B. Mecrones (D. Mecrones, Brauer), 4:4 (47:42) Sides (Fischer, Grüner/5-3), 4:5 (48:54) Vogl (B. Mecrones), 5:5 (49:56) Sides (Fischer, Hood), 5:6 (52:36) Krabbat (D. Mecrones), 6:6 (53:26) Sides (Grüner). Verlängerung: 6:7 (60:11) B. Mecrones (D. Mecrones). Strafminuten: je 4. Zuschauer: 508.

