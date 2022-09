Peißenberg Miners: Trotz Verletzungspech herrscht Zuversicht

Wollen in der Bayernliga vorn mitmischen: die Spieler der „Peißenberg Miners“. Mit auf dem Foto sind neben den Akteuren und den Trainern (sitzend) auch die Vorstandsmitglieder (von rechts) Tobias Ende, Michael Resch und Lisa Steidl (Spartenchefin) sowie die Betreuer (von links) Christian Wein und Florian Winkelmaier. © TSV Peißenberg/Miners

Besser aufgestellt als im Vorjahr sehen sich die „Peißenberg Miners“. Sie gehen zuversichtlich in die Bayernliga-Runde, obwohl sie vom Verletzungspech gebeutelt sind.

Peißenberg – Sechs Testspiele haben die „Peißenberg Miners“ im Vorfeld der nun beginnenden Bayernliga-Saison bestritten. Vier davon beendeten sie siegreich. Nur zwei Partien, gegen die Oberligisten SC Riessersee und EV Lindau, gingen verloren. Sportlich lief es also für das Eishockey-Team in der Vorbereitung durchaus erfreulich. Das sieht auch das Trainergespann, bestehend aus Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen, so. „Wir sind zufrieden, die Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert“, so lautet das Fazit. Staltmayr/Ihsen haben zu Jahresanfang die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Christian Kratzmeir (mittlerweile Coach beim ERC Lechbruck) angetreten und ihr Engagement für die neue Saison verlängert.

Getrübt wurde die gute Vorbereitung bei den „Miners“ allerdings durch den Unfall von Sinan Ondörtoglu und Valentin Hörndl im Training, als sie sich bei einem unglücklichen Zusammenstoß schwere Verletzungen zuzogen. Beide werden noch wochenlang ausfallen. „Die beiden Ausfälle muss jetzt die ganze Mannschaft kompensieren“, sagt Ihsen. Trotz dieses Nackenschlags gehen die „Miners“ zuversichtlich in die neue Spielzeit. „Wir hatten ja schon einen guten Stamm, und da kamen jetzt noch gute Spieler dazu“, sieht Ihsen die Peißenberger besser aufgestellt als in der vergangenen Saison.

Die Zu- und Abgänge hielten sich die Waage. Jonathan Kornreder (Pfaffenhofen) und Tobias Estermaier (Schongau) schlossen sich jeweils Ligakonkurrenten an. Markus Andrä, Tobias Maier, Andreas Kreutterer und Simon Sendl hörten ganz auf oder legen eine Pause ein. Die Lücken füllten die „Miners“ mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, aber auch erfahrenen Akteuren. Dominic Krabbat kehrte nach seinem Abstecher in der vergangenen Spielzeit zum EC Peiting wieder an die Ammer zurück. Ebenfalls vom Oberligisten wechselte Christoph Frankenberg zu den „Miners“. In der Offensive sollen die beiden US-Zwillinge Brett und Derek Mecrones, die zuletzt in Duisburg spielten, für die Tore sorgen. „Die Neuzugänge haben sich gut eingelebt und sind integriert. Sie helfen uns alle weiter“, berichtet Ihsen.

Sahen in den sechs Testspielen gute Ansätze: die Trainer Sepp Staltmayr (links) und Stefan Ihsen, die seit Jahresanfang die sportliche Leitung inne haben. © Roland Halmel

Im Tor können die Peißenberger weiter auf die Dienste von Korbinian Sertl setzen, der zu den besten Torhütern der Bayernliga zählt. Als Back-Up fungiert Nachwuchsmann Thomas Zimmermann. In der Abwehr setzten die Peißenberger weiterhin auf die Routiniers Dominik Ebentheuer, Manuel Singer, Maximilian Malzatzki, Maximlian Brauer und Martin Lidl. Lukas Bucher und Bernhard Schmid sorgen für die jugendliche Komponente in der „Miners“-Defensive. Im Angriff konnten die Peißenberger den von anderen Klubs umworbenen Topscorer Niko Fissekis, der im Vorjahr aus Miesbach gekommen war, halten.

Die letzte Saison für den „Miners“-Kapitän

Auch Kapitän Martin Andrä stürmt weiter für die „Miners“, wobei der 31-jährige angekündigt hat, dass nach der Saison für ihn Schluss ist. In Dejan Vogl verfügen die Peißenberger über einen weiteren, sehr erfahrenen Stürmer. In der Offensive wirbeln zudem Moritz Birkner, Denis Degenstein und die beiden jungen Max Willberger und Tim Vogl. Nicht zu vergessen die beiden Verletzten, Valentin Hörndl und Sinan Ondörtoglu.

„Wir haben die Aufgaben in den ,Special-Teams‘ auf viele Schultern verteilt und wir haben drei torgefährliche Reihen“, sieht Ihsen seine Truppe gut aufgestellt. Was die Platzierung angeht, will sich das Trainerteam nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Einige Teams haben sich gut verstärkt, deshalb ist unser Ziel erst einmal das Erreichen der Play-offs“, sagt Ihsen. Zugleich stellt er klar: „Jeder, der da vorne rein will, muss aber erst einmal gegen uns gewinnen.“ In der vergangenen Saison war Peißenberg nach der Vorrunde Siebter, die Aufstiegsrunde beendete das Team auf Rang sechs.

Als Favoriten auf einen Top-Platz gelten die Teams aus Miesbach und Königsbrunn. Zum Auftakt bekommen es die Peißenberger am Sonntag mit dem EHC Waldkraiburg zu tun, der auch zum erweiterten Kreis der Titelanwärter gehört. Die Sontag-Heimspiele der „Miners“ beginnen nun neuerdings jeweils um 17.45 Uhr.