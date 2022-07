„Miners“ holen Verstärkung aus der Oberliga

Von: Roland Halmel

Teilen

Vergangene Saison noch in Rot: Christoph Frankenberg bestritt 2021/22 für Peiting 38 Partien in der Oberliga. © Roland Halmel

Es ist der erste richtige Neuzugang der Peißenberg „Miners“: In der vergangenen Saison hat der Neue eine Liga höher quasi in der Nachbarschaft gespielt.

Peißenberg – Die Personalentscheidungen bei den Peißenberg „Miners“ betrafen in den vergangenen Wochen und Monaten ausschließlich Spieler, die im vergangenen Jahr bereits das Trikot des Bayernligisten getragen hatten. Jetzt bekam die Mannschaft von Trainergespann Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr erstmals Zuwachs von außerhalb. Christoph Frankenberg wechselt vom EC Peiting an die Ammer.

Peißenbergs Verteidigung ist jetzt komplett

„Zur Komplettierung der Verteidigung gibt es einen Kracher aus der Oberliga“, so „Miners“-Sprecher Andreas Schugg. Mit der Zusage des 24-Jährigen haben die Peißenberger in der Abwehr nunmehr acht Spieler und sind damit komplett.

Von Regensburg wechselte Frankenberg nach Peiting

Der noch junge Abwehrmann aus Garmisch-Partenkirchen begann seine Eishockey-Laufbahn bei seinem Heimatverein, dem SC Riessersee. In der Altersklasse U18 wechselte Frankenberg zum EV Regensburg, wo er den Sprung in das Oberliga-Team schaffte. In der Saison 2017/18 schloss sich der 1,87 Meter große Linksschütze dem EC Peiting an, um dann aber schon nach wenigen Spielen zum SCR zurückzukehren. Im folgenden Jahr bekam Frankenberg die Chance, bei den Wölfen Freiburg Erfahrung in der DEL2 zu sammeln, was ihm aber aufgrund einer langwierigen Verletzung verwehrt blieb.

Frankenbergs Vater spielte einst auch in Peißenberg

Nach dieser verlorenen Saison ohne jegliche Spielpraxis ging der Verteidiger wieder für Riessersee aufs Eis, ehe er vor der vergangenen Spielzeit erneut nach Peiting wechselte. „Mit Christoph haben wir eine wichtige Verstärkung aus dem Umkreis geholt. Mit seinen 24 Jahren ist er im besten Eishockey-Alter. Er ist jung und motiviert und hat bereits viel Erfahrung in der Oberliga gesammelt“, erklärte Tobias Ende, Dritter Vorsitzender der „Miners“. Frankenberg kommt auf 147 Einsätze in der Oberliga. „Wir hatten ihn schon länger im Auge und deshalb sind wir sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, ihn vom Wechsel zu den Miners zu überzeugen und er sich für unser Team entschieden hat,“ so Ende. Frankenberg ist übrigens der Sohn von Ferdinand Pfanzelter, der in der Saison 1994/95 für die Peißenberger spielte.

Kader Peißenberg

Torhüter

Korbinian Sertl, Thomas Zimmermann

Verteidiger

Bernhard Schmid, Christoph Frankenberg, Martin Lidl, Maximilian Brauer, Maximilian Malzatzki, Manuel Singer, Lukas Bucher, Dominik Ebentheuer

Stürmer

Valentin Hörndl, Niko Fissekis, Sinan Ondörtoglu, dejan Vogl, Denis Degenstein, Max Willberger, Martin Andrä, Tim Vogl, Moritz Birkner