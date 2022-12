„Miners haben nur ein Spiel am Wochenende, aber das hat es in sich

Von: Roland Halmel

Siegesfreude vor stattlicher Kulisse: Peißenbergs Dejan Vogl bejubelt das 6:3 im Heimspiel seiner Mannschaft, das fast 700 Zuschauer verfolgten. © Emanuel Gronau

Auch dieses Wochenende können sich die „Miners“ voll verausgaben, da sie nur ein einziges Spiel bestreiten. Das aber wird eine extrem anspruchsvolle Aufgabe.

Peißenberg – Nur ein Einsatz am ersten Adventswochenende, und auch am zweiten steht für Eishockey-Bayernligist TSV Peißenberg nur eine Partie auf dem Programm. Allerdings hat es das Gastspiel diesen Freitag (2. Dezember) beim EHC Königsbrunn (20 Uhr) in sich. Beide Teams rangieren punktgleich auf den Plätzen zwei und drei.

Schon das Hinspiel gegen Königsbrunn war extrem umkämpft

„Königsbrunn gehört zu den Top-Mannschaften der Liga“, freut sich „Miners“-Coach Stefan Ihsen auf dieses Spitzenspiel vor vermutlich stattlicher Kulisse. „Ich denke, es werden auch viele Peißenberger Fans dabeisein. Diese Unterstützung schätzt die Mannschaft auch sehr“, so Ihsen. Die lautstarke Unterstützung der Fans können die „Miners“ auch gebrauchen, denn Königsbrunn wird nach der 3:6-Niederlage im Hinspiel in Peißenberg hoch motiviert in das Rückspiel gehen. „Das Spiel war sehr eng und nicht so deutlich wie das Ergebnis“, erinnert sich Ihsen an die beiden Empty-Net-Treffer seiner Mannschaft in der Schlussphase, als die Königsbrunner beim Stand von 3:4 aus ihrer Sicht alles auf eine Karte gesetzt und ihren Torhüter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hatten.

Königsbrunner Topscorer Sternheimer zum §Spieler des Monats“ gewählt

Im ersten Duell der beiden Klubs beider Teams vor sechs Wochen fehlte auf Seiten der Königsbrunner Marco Sternheimer (24), der bester Scorer des EHC ist. Mit 33 Punkten rangiert der ehemalige DEL-Spieler der Augsburger Panther zusammen mit Peißenbergs Dominic Krabbat auf Rang zwei der Scorerliste in der Bayernliga. Besser als diese beiden ist nur der Schweinfurter Dylan Hood (34), der vom Onlineportal „Bayernhockey“ auch zum „Spieler des Monat“ im November gewählt wurde.

Peißenberg und Königsbrunn mit herausragendem Torhüter

Trotz des prominenten Stürmers in Reihen der Königsbrunner erstarrt Peißenbergs Trainer keinesfalls in Ehrfurcht vor dem Gegner. „Wir haben auch gute Leute“, so Ihsen. Eishockey sei schließlich ein Mannschaftssport, „da geht es um das Team und nicht um einen Einzelnen“. Ihsen ist aber durchaus bewusst, dass starke Einzelkönner, dazu zählt er neben Sternheimer auch Torhüter Stefan Vajs, viele Jahre in Diensten des DEL2-Klubs ESV Kaufbeuren und zwischen 2007 und 2009 auch einmal beim EC Peiting. eine Partie in die eine oder andere Richtung lenken können.

Peißenbergs Trainer Stefan Ihsen erwartet umkämpftes Duell

Was die Torhüterposition betrifft, brauchen sich die „Miners“ aber wahrlich nicht verstecken. Mit Korbinian Sertl haben auch sie einen Ausnahmekönner zwischen den Pfosten stehen. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir aber sicher Mittel finden werden, um es zu gewinnen“, so Ihsen, der auch diesmal ein heiß umkämpftes Duell erwartet. Kleiner Vorteil für die Peißenberger, die zudem in Bestbesetzung antreten können: Sie brauchen im Gegensatz zu Königsbrunn keine Kräfte sparen, da sie am Sonntag spielfrei sind.