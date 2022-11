Peißenbergs starke sechs Minuten in Buchloe

Weiterhin treffsicher: Niko Fissekis erzielte in Buchloe seinen 18. Saisontreffer und und übernahm damit in der Torjägerliste der Bayernliga die Führung. Foto: halmel (archiv)

„Miners“ starten erfolgreich in die Rückrunde der Bayernliga

Von Roland Halmel schließen

Es gibt Spiele, da nimmt ein Spiel binnen weniger Minuten die entscheidende Wendung. Dies war auch der Fall beim Gastspiel der Peißenberg „Miners“ in Buchloe.

Peißenberg – Vor knapp zwei Wochen mussten sich die Peißenberg „Miners“ auf eigenen Eis gegen den ESV Buchloe noch mächtig strecken, um mit einem 3:1-Erfolg die Punkte zu behalten. Im Rückspiel machten sie es nicht ganz so spannend. Ein Viererpack der Peißenberger im zweiten Drittel ebnete den Gästen den Weg zu einem ungefährdeten 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)-Erfolg. Damit verbesserten sich die „Miners“ zum Start in die Rückrunde der Bayernliga auf Platz zwei. „Das war ein ganz wichtiges Spiel, entsprechend ist die Mannschaft auch aufgetreten“, urteilte Trainer Stefan Ihsen nach dem Duell gegen den Tabellenneunten, auf den sein Team jetzt elf Punkte Vorsprung hat. „Die Jungs haben die Führung gut runtergespielt und eine echt gute Leistung gezeigt“, lobte Ihsen seine Mannen nach dem einzigen Auftritt dieses Wochenendes.

Peißenberg lässt im ersten Drittel mehrere gute Gelegenheiten aus

Wie schon im ersten Vergleich lieferten sich die Peißenberger mit den ESV-Piraten eine umkämpfte und temporeiche Partie. Mit dem frühen Führungstor durch Dejan Vogl, der ein Zuspiel des hinter dem Buchloer Kasten positionierten Dominic Krabbat erfolgreich verwertete (7.), erwischten die Gäste einen guten Start. Allerdings ließen die Peißenberger im ersten Abschnitt jedoch drei Überzahlsituationen ohne zählbaren Erfolg verstreichen. Besser im Powerplay machten es dagegen die Buchloer. Mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie glich Max Schorer zum 1:1 aus (14.) . In der Schlussphase des ersten Durchgangs verpassten die „Miners“ bei zwei guten Chancen die Gelegenheit, sich die Führung zurückzuholen.

Brett Mecrones trifft die Latte, Torhüter Sertl verhindert Rückstand

Auch zu Beginn des Mittelabschnitts haderten die Gäste mit dem Abschluss, als sie nach einem Konter vergaben (21.) und Brett Mecrones nur die Latte traf (28.). Auf der Gegenseite musste der starke TSV-Schlussmann Korbinian Sertl sein ganzes Können aufbieten, um die Großchance von Markus Vaitl zu vereiteln (32.). Kurz danach durften die mitgereisten Peißenberger Fans unter den 350 Zuschauern jubeln – und das fast im Minutentakt.

Niko Fissekis erzielt 18. Saisontreffer und übernimmt Führung in der Bayernliga-Torjägerliste

Zunächst erzielte Niko Fissekis im Nachsetzen das 2:1 (34.). Max Brauer zielte im Anschluss ganz genau, denn sein verdeckter Distanzschuss prallte vom Innenpfosten zum 3:1 ins Tor (37.). Nur 39 Sekunden später erhöhte Fissekis mit seinem 18. Saisontor, mit dem er auch die Führung in der Torschützenwertung der Bayernliga übernahm, auf 4:1 (38.). ESV-Coach Christopher Lerchner versuchte danach, sein Team mit einer Auszeit wieder in die Spur zu bringen, was aber nicht gelang. Das gut leitende Schiedsrichtergespann entschied wenig später nach einem Foul an Martin Andrä auf Penalty. Der „Miners“-Kapitän ließ sich diese Chance nicht nehmen. Mit einer Körpertäuschung verlud er Buchloes Goalie Johannes Wiedemann und stellte auf 5:1 (39.).

Im Schlussdurchgang erhöhten die Hausherren den Druck. Die Peißenberger Abwehr stand aber stabil. Die vereinzelten Chancen der Buchloer entschärfte Sertl.

Statistik

ESV Buchloe - TSV Peißenberg 1:5 (1:1, 0:4, 0:0)

1. Drittel: 0:1 (6:49) Vogl (Krabbat), 1:1 (13:17) Schorer (Petrak/5-4). 2. Drittel: 1:2 (33:03) Fissekis (D. Mecrones, Frankenberg), 1:3 (36:24) Brauer (Birkner), 1:4 (37:13) Fissekis (B. Mecrones, D. Mecrones), 1:5 (38:51) Andrä (Penalty). 3. Drittel: keine Tore.

Strafminuten: Buchloe 10, Peißenberg 10. Zuschauer: 347.