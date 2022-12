Peißenberger Teilzeitarbeiter am Wochenende wieder in Vollbeschäftigung - Erstes Heimspiel seit drei Wochen

Von: Roland Halmel

Teilen

Angenehme Erinnerungen: Im Hinspiel auf eigenem Eis fuhren die Peißenberger gegen Amberg einen ungefährdeten 6:2-Erfolg ein. Am heutigen Freitag geht’s zum Rückspiel gegen die „Wild Lions“. © Roland Halmel

Der Spielplan der Bayernliga ist diese Saison ein wenig sonderbar. Immerhin: Dieses Wochenende herrscht Normalität für die Peißenberg „Miners“: Sie spielen zweimal - und einmal sogar zu Hause.

Peißenberg – In den vergangenen zwei Wochen waren die Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga nur als Teilzeitarbeiter unterwegs, weil sie an beiden Wochenenden jeweils nur einmal im Einsatz waren. „Wir sind froh, jetzt wieder in den normalen Spielrhythmus zu kommen“, sagt Miners-Coach Sepp Staltmayr. Auf seine Mannschaft wartet zunächst das Gastspiel am Freitag (9. Dezember) beim ERSC Amberg (20 Uhr). Am Sonntag (11. Dezember) geht’s auf heimischer Eisfläche gegen die „Mighty Dogs“ des ERV Schweinfurt (17.45 Uhr).

Amberg hat keine herausragenden Stürmer und ist daher unberechenbar

In Amberg „geht es heiß her“, weiß Staltmayr. Er rechnet im Duell beim Tabellennachbarn, der als Fünfter nur einen einzigen Punkt weniger auf dem Konto hat als seine eigene Mannschaft, mit einer ganz schweren Aufgabe. Das mussten in dieser Saison auch schon andere Teams feststellen, denn bis auf zwei Spiele gewannen die Oberpfälzer alle Heimpartien. Die Amberger verfügen im Gegensatz zu einigen anderen Teams über keinen herausragenden Stürmer. Sie haben aber eine ganze Reihe an torgefährlichen Spielern in ihren Reihen, was sie ziemlich unberechenbar macht. Im Hinspiel gelang es den „Miners“, den ERSC auszubremsen und mit 6:2 zu besiegen. „Und wir fahren auch nach Amberg, um zu punkten“, macht Staltmayr die hohen Ambitionen der Peißenberger vor der weiten Auswärtsfahrt klar.

Peißenberg muss vor allem auf Schweinfurts erste Reihe aufpassen

Auf dem Papier ist die Aufgabe am Sonntag gegen Schweinfurt etwas leichter. Die Unterfranken rangieren als Tabellenneunter derzeit unter dem ominösen Strich, der Teilnehmer an der Meisterrunde von denen an der Abstiegsrunde trennt. Bei den „Mighty Dogs“ sticht die erste Reihe mit Dylan Hood und Joey Sides heraus, die zusammen bislang 65 Scorerpunkte verbuchten. „Die müssen wir in den Griff bekommen“, hat Staltmayr seinen Mannen eingeschärft. Im ersten Vergleich mit den Schweinfurtern bekamen die Peißenberger vor allem Sides nicht in den Griff. Mit seinen drei Toren hatte er großen Anteil an dem 6:6 nach der regulären Spielzeit. In der Verlängerung sicherten sich die „Miners“ dann den Zusatzpunkt. Mit zwei Zählern wäre Staltmayr diesmal nicht zufrieden. „Wir spielen zuhause, da wollen wir unbedingt gewinnen“, so der „Miners“-Coach zum ersten Heimspiel seit drei Wochen.

Torhüter Korbinian Sertl und Stürmer Dominic Krabbat im „Team des Monats“

Personell können die Peißenberger am kommenden Wochenende aus dem Vollen schöpfen. Möglicherweise gibt es mit Simon Gerstmeir auch noch einen offiziellen Neuzugang. Der Stürmer, der bisher mit einer Förderlizenz des SC Riessersee spielte, ist nicht mehr beim SCR unter Vertrag. Die Entscheidung, ob er fest nach Peißenberg kommt, fiel am gestrigen Donnerstagabend nach dem Abschlusstraining. Sicher ist indes, dass sich zwei Peißenberger Spieler über die Wahl ins „Team des Monats“ des Eishockey-Portals „Bayernhockey“ freuen dürfen. Torhüter Korbinian Sertl und Stürmer Dominic Krabbat verdienten sich diese Ehrung durch starke Leistungen im November. „Wir wissen, wie wertvoll die beiden für uns sind. Die Auszeichnung ist aber auch Lohn für die ganze Mannschaft“, so Staltmayr.