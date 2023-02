Peißenberg hat in Königsbrunn stets die richtigen Antworten - Ein Spieler der „Miners“ ragt heraus

Von: Roland Halmel

Auf ihn war Verlass: Valentin Hörndl (im roten Trikot links, hier eine Szene aus dem Spiel am Freitag) hatte mit seinen zwei Überzahltreffern neben Vierfachtorschütze Brett Mecrones großen Anteil am Peißenberger Sieg. © Roland Halmel

Langsam geht die Saison in der Bayernliga in die entscheidende Phase: Die Peißenberg „Miners“ zeigten beim Gastspiel in Königsbrunn: Sie sind bereit dafür.

Peißenberg – Das war mal eine Ansage für die in zwei Wochen beginnenden Play-offs in der Bayernliga: Im Gastspiel beim EHC Königsbrunn, von Experten zu einem der heißen Kandidaten auf die Meisterschaft erkoren, setzten sich die Peißenberg „Miners“ am Sonntagabend in einer torreichen Partie mit 8:6 (1:2, 5:2, 2:2) durch. Zwei Tage zuvor hatten sich die Peißenberger im heimischen Stadion den Königsbrunnern noch mit 3:6 geschlagen geben müssen.

Peißenberg kann in Miesbach Platz zwei in der Meisterrunde absichern

Die Lage in der Gruppe A der Bayernliga-Meisterrunde ist vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Freitag folgende: Aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs können die Peißenberger den ersten Platz nicht mehr erreichen. Königsbrunn steht als Gewinner dieser Runde bereits fest. Erreichen die „Miners“ am kommenden Freitag beim Gastspiel in Miesbach zumindest die Verlängerung, schließen sie die Runde als Tabellenzweiter ab. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, als sie dann im Viertelfinale (Modus „Best of 3“) im entscheidenden dritten Spiel Heimrecht hätten.

Peißenbergs neuer Torhüter Max Freytag mit gelungenem Debüt

„Nach der Niederlage am Freitag hatten wir uns sehr viel vorgenommen“, berichtete „Miners“-Coach Sepp Staltmayr. „Wir hatten immer wieder die richtige Antwort parat und haben die Tore zur rechten Zeit gemacht“, urteilte Staltmayr hörbar zufrieden. Ein gutes Zeugnis stellte er auch seinem Neuzugang Max Freytag aus. Den Torhüter hatten die „Miners“ aufgrund der Verletzung von Stammgoalie Korbinian Sertl kurzfristig aus Geretsried verpflichtet. „Max hat einen guten Job gemacht“, lobte Staltmayr den 21-Jährigen, der in Königsbrunn sein Debüt im Peißenberger Trikot gab.

Mit seinem ersten von vier Treffern bringt Brett Mecrones die „Miners“ in Führung

Den besseren Start vor der stattlichen Kulisse von fast 750 Zuschauern erwischten die „Miners“. Mit einem sehenswerten Rückhandlupfer brachte Brett Mecrones die Gäste in Front (10.) – es sollte nicht sein letzter Treffer an diesem Abend sein. Der US-Amerikaner erzielte insgesamt vier Treffer und avancierte damit zum Matchwinner für den TSV. Einen Scheibenverlust der Peißenberger im eigenen Drittel bestrafte dann aber Max Lukes mit dem 1:1 (16.). Kurz vor Drittelende gelang EHC-Topscorer Marco Sternheimer auch noch das 2:1 für die Hausherren (20.). Was zu diesem Zeitpunkt aber wohl noch niemand ahnte: Es sollte die erste und auch letzte Führung der Königsbrunner in dieser Partie sein.

Valentin Hörndl trifft zweimal für Peißenberg in Überzahl

Die passende Antwort gaben die Peißenberger gleich zu Beginn des Mittelabschnitts mit einem Dreierpack innerhalb von nicht einmal drei Minuten. Zuerst hatte Brett Mecrones Glück, dass EHC-Goalie Markus Kring seinen nicht unhaltbar scheinenden Schuss zum 2:2 durchrutschen ließ (24.). Kurz danach gelang Martin Andrä, der sich in einen Pass von Max Malzatzki warf, das sehenswerte 3:2 (27.). Gerade mal 16 Sekunden später durften die „Miners“ schon wieder jubeln: Brett Mecrones verwertete eine Zwei-gegenEins-Situation zum 4:2 (27.). Die Freude über diese Führung währte aber nicht lange. Sternheimer erzielte umgehend den Anschlusstreffer (29.), Tim Bullnheimer fälschte einen Distanzschuss zum 4:4-Ausgleich ab (36.). Danach waren wieder die Peißenberger am Zug. Valentin Hörndl mit einem Überzahltreffer (37.) und der vierte Streich von Brett Mecrones (38.) setzten das Schützenfest fort, sodass sich die „Miners“ wieder mit zwei Toren absetzten.

Königsbrunn macht Druck, aber Peißenberg bringt Vorsprung ins Ziel

Als Andrä im Schlussdrittel einen Alleingang mit dem 7:4 abschloss (49.), rückte der Auswärtssieg für die Gäste spürbar näher. Die Königsbrunner gaben sich aber noch nicht geschlagen. Sternheimer (51.) und Hayden Trupp (52.) brauchten nur eineinhalb Minuten, um den EHC wieder auf 6:7 heranzubringen und die Partie wieder spannend zu machen. Hörndls zweiter Überzahltreffer (54.) verschaffte den Gästen aber wieder Luft. Den 8:6-Vorsprung brachten die „Miners“ auch ins Ziel, obwohl die Königsbrunner in der Schlussphase noch mächtig Druck machten.

Statistik

EHC Königsbrunn - TSV Peißenberg 6:8 (2:1, 2:5, 2:2)

1. Drittel: 0:1 (9:20) B. Mecrones (D. Mecrones, D. Vogl), 1:1 (15:09) Lukes (Sternheimer), 2:1 (19:22) Sternheimer (Lukes). 2. Drittel: 2:2 (23:42) B. Mecrones (D. Vogl, Singer), 2:3 (26:14) Krabbat (Andrä, Malzatzki), 2:4 (26:30) B. Mecrones (Singer, Frankenberg), 3:4 (28:09) Sternheimer (Lukes, Bullnheimer), 4:4 (35:13) Bullnheimer (Beslic, Lukes), 4:5 (36:29) Hörndl (Fissekis, Malzatzki/5-4), 4:6 (37:33) B. Mecrones (D. Mecrones, D. Vogl). 3. Drittel: 4:7 (48:54) Andrä, 5:7 (50:27) Sternheimer, 6:7 (51:59 Trupp (Prokopovics), 6:8 (53:58) Hörndl (Malzatzki, Andrä/5-4). Strafminuten: Königsbrunn 8, Peißenberg 10. Zuschauer: 726.