Sommerpause für die „Miners“: Play-offs gegen Königsbrunn enden für Peißenberg bitter

Von: Katrin Kleinschmidt

Warf sich in zahlreiche Schüsse, konnte die dritte Niederlage aber nicht abwenden: „Miners“-Goalie Maximilian Freytag. © Adrian Goldberg

Aus und vorbei: Die Play-offs in der Eishockey-Bayernliga gehen ohne die „Miners“ aus Peißenberg weiter. Sie erlebten erneut einen bitteren Abend.

Königsbrunn/Peißenberg – Das war’s für die Peißenberger „Miners“. Für den Eishockey-Bayernligisten begann am Dienstagabend die Sommerpause. Denn er kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel gegen den EHC Königsbrunn – und schied damit im Halbfinale der Play-offs aus. Zurecht, wie selbst die Peißenberger zugeben müssen. Mit 5:1, 7:2 und schließlich dem 7:1 am Dienstag setzte sich der EHC ganz klar durch.

Peißenberg von Beginn an unterlegen

Die Königsbrunner machten auch gestern von Beginn an deutlich, dass sie kein Interesse an einem vierten Aufeinandertreffen hatten. Innerhalb der ersten 60 Sekunden schossen die Gastgeber schon drei Mal aufs Peißenberger Tor, das diesmal Maximilian Freytag hütete. Korbinian Sertl musste wohl, so hieß es beim Streamingdienst Sprade TV, wegen seiner Verletzung erneut passen. Freytag war schnell gut drin im Spiel, wurde ja von Königsbrunn auch gleich warmgeschossen. Im Gegenzug gelangen auch den „Miners“ Nadelstiche. Zum Beispiel in der dritten Minute, als Dominic Krabbat sich durchtankte, doch letztlich daneben schoss. In der vierten Minute schließlich umkreiste Königsbrunns Marco Sternheimer das „Miners“-Tor und schoss den Puck in die Maschen. Drei Minuten später erhöhte Viktor Shakhvorostov auf 2:0. Peißenbergs Coach Stefan Ihsen nahm direkt im Anschluss eine Auszeit. Die „Miners“ steigerten sich zwar danach, überstanden zwei Unterzahlspiele recht souverän – doch auf das Ergebnis wirkte sich das nicht aus. Im Gegenteil: Kurz vor der ersten Pause erhöhte Julian Becher auf 3:0 für den EHC.

Königsbrunn: Sieben Tore, sieben Torschützen

Es brauchte also nun ein kleines Wunder – und vor allem Tore – für die „Miners“, um das Saisonaus noch abwenden zu können. Peißenberg erarbeitete sich Chancen, kämpfte. Doch Königsbrunn traf. Nach 28 Minuten stand es durch den Treffer von Leon Steinberger 4:0. Ein Überzahlspiel der Peißenberger verpuffte. Und eine Sekunde vor der nächsten Pause schlug der Puck auch noch zum 5:0 für Königsbrunn im Tor ein – Tim Bullnheimer hatte ihn dorthin befördert.

Der bittere Abend setzte sich für die „Miners“ im letzten Drittel fort: Toms Prokopovics stellte auf 6:0. Dass Sinan Ondörtoglu kurz darauf das 1:6 erzielte, war nur ein schwacher Trost. Selbst eine doppelte Überzahl – zwei Königsbrunner saßen auf der Strafbank – konnten die Peißenberger nicht nutzen. Das Überzahlspiel endete ohnehin recht schnell, da Dominik Ebentheuer für einen Bandencheck in die Kühlbox musste. Ein erneutes Powerplay für Königsbrunn nutzte stattdessen Max Lukes, um die Führung auf 7:1 auszubauen – er war der siebte Königsbrunner Torschütze an diesem Abend.

Im zweiten Halbfinale geht es derweil ins vierte Spiel. Dort gewann am Dienstag der TSV Erding gegen den TEV Miesbach mit 5:3 und führt damit die Serie mit 2:1 an. Die Sommerpause muss für diese Teams noch warten.

Statistik

EHC Königsbrunn 7

TSV Peißenberg 1

(3:0, 2:0, 2:1)

1. Drittel: 1:0 (3:44) Sternheimer (Bullnheimer/Lukes), 2:0 (6:52) Shakhvorostov (Prokopovics/Sander), 3:0 (19:40) Becher (Baur/Tausend). 2. Drittel: 4:0 (27:25) Steinberger (Shakhvorostov/Prokopovics), 5:0 (39:59) Bullnheimer (Sternheimer). 3. Drittel: 6:0 (41:13) Prokopovics (Shakhvorostovr), 6:1 (45:46) Ondörtoglu (Vogl/Birkner), 7:1 (52:29) Lukes (Sternheimer/5-4). Strafminuten: EHC 8, TSV 10. Schiedsrichter: Ober, Karl. Zuschauer: 951.