Sertl der Turm in der Schlacht bei Peißenbergs Heimspiel gegen Kempten

Von: Roland Halmel

Oftmals im Mittelpunkt: Peißenbergs Torhüter Korbinian Sertl war auch gegen Kempten einmal mehr der Fels in der Brandung für seine Mannschaft. © Roland Halmel

Er war körperlich angeschlagen, doch Korbinian Sertl hielt bis Schluss durch. Das war für die Peißenberg „Miners“ im Heimspiel gegen Kempten von entscheidender Bedeutung.

Peißenberg – Das Szenario kam einem aus dem Heimspiel gegen den ESC Kempten in der Hauptrunde bekannt vor. Die Peißenberg „Miners“ standen in den letzten Sekunden der Partie enorm unter Druck. Die Allgäuer kamen auch zum Abschluss. Doch im Gegensatz zum Duell im vergangenen Oktober, als ein Distanzschuss den Weg ins Tor fand und damit die 3:4-Niederlage der Peißenberger besiegelte, verhinderte diesmal „Miners“-Goalie Korbinian Sertl mit einer sensationellen Parade ein Tor, das den Ausgleich bedeutet hätte. Der Peißenberger Torhüter hielt seiner Mannschaft damit den 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)-Sieg gegen Kempten fest, der den „Miners“ weiterhin beste Chancen auf das Heimrecht in der ersten K.o.-Runde einräumt.

Peißenbergs Trainer Stefan Ihsen lobt die gesamte Mannschaft

„Korbi hat wieder eine Klasse-Leistung gebracht“, lobte Peißenbergs Coach Stefan Ihsen seinen Goalie, wobei er mit der Vorstellung des ganzen Teams einverstanden war. „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung, mit der wir unser Ziel, die drei Punkte, erreicht haben.“ Getrübt wurde die Freude über den Heimerfolg durch eine Verletzung von Sertl während der Drangphase der Gäste in der Schlussphase. „Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Wir hoffen aber, dass es nicht so schlimm ist“, so Ihsen. Sertl hatte sichtbar ein etwas lädierten Bein, er hielt aber bis zum Ende durch.

Peißenberg erwischt guten Start und geht mit zwei Toren in Führung

Bei der Premiere für ihre neuen „Play-off-Trikots“ kamen die Peißenberger zunächst nur schwer in Tritt. Vor 650 Zuschauern bestimmten die Allgäuer in den ersten Minuten das Geschehen. Mit der vergebenen Gelegenheit von Brett Mecrones wendete sich aber das Blatt zu Gunsten der Hausherren (6.). In der Folge verlagerte sich das Geschehen vor den von Jakob Nerb gehüteten Kemptener Kasten. Derek Mecrones war es, der den ESC-Goalie mit einem Rückhandschlenzer überwand – 1:0 (7.). „Das Tor hat uns Auftrieb gegeben“, so Ihsen. Die Peißenberger setzten weiter die Akzente, Valentin Hörndl schloss einen sehenswert vorgetragenen Konter mit dem 2:0 ab (9.).

Nach zwölf Minuten erzielt Peißenberg sein letztes Tor in dieser Partie

Kurz danach schlugen die Miners bei einer 4:3-Überzahl und angezeigter Strafzeit erneut zu. Brett Mecrones markierte das 3:0 (12.), was ESC-Coach Harry Waibel mit einer Auszeit quittierte. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Es war Peißenbergs letzter Treffer an diesem Abend. Danach blieben die Hausherren dennoch spielbestimmend. Stattdessen mussten sie unmittelbar vor der Sirene praktisch aus dem Nichts noch einen Treffer durch einen Distanzschuss von Pascal Kröber hinnehmen.

In letzter Sekunde hält Sertl mit einer Monsterparade den „Miners“-Sieg fest

Im Mittelabschnitt wurde die Partie, auch aufgrund vieler Strafzeiten, zunehmend zerfahrener. Torgefährliche Aktionen auf beiden Seiten gab es nur noch selten. Hörndl hatte das vierte „Miners“-Tor auf dem Schläger (35.). Im Gegenzug staubte Rostivlav Martynek zum Kemptener 2:3-Anschlusstreffer ab (36.). Im Schlussdurchgang stellte TSV-Coach Ihsen etwas um. Max Brauer verteidigte für Neuzugang Justin Bachmann, Denis Degenstein stürmte anstatt Sinan Ondörtoglu. Die Gäste erhöhten indessen den Druck. Richtig gefährlich wurde Kempten aber erst in den letzten zehn Minuten. In der Schlussphase musste Sertl einige brenzlige Situationen bereinigen. Die letzte hatte es dann richtig in sich. ESC-Neuzugang Kodi Schwarz kam freistehend zum Abschluss. Sertl fuhr, am Boden liegend, die Fanghand aus und fischte die Scheibe weg, wobei die hinter dem Peißenberger Tor stehenden Kemptener Fans schon zum Jubeln angesetzt hatten.

Statistik

TSV Peißenberg - ESC Kempten 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

1. Drittel: 1:0 (6:36) D. Mecrones (D. Vogl, B. Mecrones), 2:0 (8:54) Hörndl (Andrä/5-4), 3:0 (11:43) B. Mecrones (D. Vogl, Frankenberg/4-3), 3:1 (19:51) Kröber (Martynek). 2. Drittel: 3:2 (34:59) Martynek (Schwarz). 3. Drittel: keine Tore.

Strafminuten: Peißenberg 16, Kempten 18. Zuschauer: 648.