Peißenbergs Neuzugang hat die Erfahrung von fast 600 Oberliga-Spielen

Von: Roland Halmel

Alter schützt vor Ehrgeiz nicht: Florian Simon (links, hier mit dem 3. Abteilungsleiter Tobias Ende) will mit den Miners an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen. Foto: tsv © TSV Peißenberg

Die Peißenberg Miners vermelden ihren zweiten Zugang. Der Neue kommt vom EV Füssen und hat den Großteil seiner Karriere in der Oberliga verbracht und in dieser Spielklasse fast 600 Partien bestritten.

Peißenberg – Der zweite Neuzugang bei den Peißenberg Miners ist unter Dach und Fach. Nach Jakob Heigl von den River Rats Geretsried kommt jetzt Florian Simon zum Bayernligisten aus der Marktgemeinde. „Florian hat jahrelang Oberliga gespielt. Mit seiner Erfahrung hilft er uns enorm weiter und er kann auch junge Spieler führen“, sagt Miners-Chefin Lisa Steidl über den 36-jährigen, der eine beachtliche Karriere vorweisen kann.

Nach neun Jahren in Füssen will Florian Simon eine neue Herausforderung annehmen

„Blitzi“, wie er in Eishockeykreisen genannt wird, lernte das Schlittschuhfahren beim SC Riessersee, bei dem er in der Saison 2005/06 auch in der Oberliga debütierte. Danach wechselte Simon zum EC Peiting, für den er acht Spielzeiten als Stürmer aufs Eis ging. Zur Spielzeit 2013/14 wechselte Simon dann zum EV Füssen, mit dem er aus der Bezirksliga den Durchmarsch zurück in die Oberliga schaffte. Während dieser Zeit wechselte der Routinier auch von der Offensive in die Defensive. „Er spielt hinten absolut solide, ist absolut mannschaftsdienlich und er hat einen guten ersten Pass“, lobt Steidl den erfahrenen Mann, der inzwischen 582 Oberligaspiele absolviert hat. „Nach neun schönen Jahren in Füssen habe ich mich dazu entschieden, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen“, sagt Simon.

Konzept der Miners hat Simon rundherum überzeugt

Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen des TSV seien sehr positiv gewesen „und das Gesamtkonzept hat mich sofort überzeugt“, so Simon. „Ich freue mich schon auf die neue Saison und hoffe, dass wir als Team an letzte Saison anknüpfen können und möglichst viele Spiele gewinnen“, ergänzte der Verteidiger, der bei den Miners mit der Trikotnummer 11 auflaufen wird.