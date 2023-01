Starker Schlussspurt wird belohnt: „Miners“ in einer Wertung nun an der Spitze

Von: Roland Halmel

Gut gelaunt ins neue Jahr: Sinan Ondörtoglu (Mitte) traf im letzten Drittel zum 2:1 für Peißenberg. © Roland Halmel

Fast 1000 Zuschauer verfolgten die letzte Partie der Peißenberg „Miners“ im Jahr 2022. Und sie sahen bei dem Duell mit Erding einige Tore.

Peißenberg – In einer Wertung der Eishockey-Bayernliga starten die Peißenberg „Miners“ als Nummer eins ins neue Jahr. Durch den 5:2-Sieg in eigener Halle gegen die Erding „Gladiators“ im letzten Spiel des Jahres 2022 übernahmen die Mannen vom Trainergespann Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen den ersten Platz in der Heimtabelle, bei der nur Spiele auf dem eigenen Eis betrachtet werden. Auch im Gesamttableau sieht es nicht schlecht aus. Dort haben die „Miners“ als Fünfter zehn Punkte Vorsprung auf den Neunten – bei nur noch vier bis sechs ausstehenden Spielen für die Teams sind die Peißenberger damit schon mit einem Fuß in der Meisterrunde.

Deshalb zeigte sich Ihsen nach der schweren Aufgabe gegen den Siebten erleichtert. „Wir standen im ersten Drittel enorm unter Druck, da hat uns Korbi“ – gemeint ist Goalie Korbinian Sertl – „im Spiel gehalten. Am Ende haben wir unsere Chancen gut genutzt“, sagte Ihsen.

Rund 1000 Zuschauer verfolgten die Partie. Das hatte der „Blaulichttag“ – es gab freien Eintritt für Ehrenamtliche der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und des THW – möglich gemacht. Sie sahen, dass Erding druckvoll startete. Die Peißenberger wirkten hingegen wie gehemmt, was laut Ihsen aber nichts mit den vollen Rängen zu tun hatte: „Vor so einer Kulisse zu spielen, ist toll.“ Die besten Chancen für die Gäste, deren gefährlichster Stürmer Tomas Plihal im Urlaub war, verzeichneten Philipp Michl (7.) und Tobias Cramer (14.). Zwischendurch kamen die Hausherren, bei denen mit Niko Fissekis auch der beste Stürmer wegen Verletzung fehlte, zu Möglichkeiten. Dominik Ebentheuer (10.) scheiterte jedoch an Christoph Schedlbauer im Erdinger Tor. Besser machte es Derek Mecrones (18.), der das erste Überzahlspiel der „Miners“ in die 1:0-Führung ummünzte.

Umstellung im Sturm zeigt Wirkung

Im zweiten Durchgang drängten die „Gladiators“ auf den Ausgleich, den Mark Waldhausen (30.) dann auch erzielte. Im Anschluss hatten die Hausherren mehrfach Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Erst unmittelbar vor Drittelende befreiten sich die „Miners“ vom Druck.

Im Schlussdurchgang stellten die Peißenberger ihre Sturmreihen um. Sinan Ondörtoglu wechselte mit Dejan Vogl den Platz – das zahlte sich aus. Bei einer unübersichtlichen Situation vor dem Erdinger Tor beförderte Ondörtoglu (47.) die Scheibe zum 2:1 über die Linie. Die Freude währte nicht lange, da „Gladiators“-Routinier Daniel Krzizok (52.) ausglich. Die anschließende Strafzeit gegen die „Miners“ wussten die Gäste jedoch nicht zu nutzen. Vielmehr gelang Dominic Krabbat (53.) ein sehenswertes Unterzahltor zum 3:2. Die Erdinger leisteten sich danach einige Frustfouls. Die Peißenberger drehten dagegen auf. Ebentheuer (59.) bei zwei Mann mehr auf dem Eis und Derek Mecrones (59.), ebenfalls in Überzahl, schraubten so die Peißenberger Führung innerhalb von 15 Sekunden noch auf drei Tore nach oben. Damit war die Partie entschieden.

Statistik

TSV Peißenberg 5

TSV Erding 2

(1:0, 0:1, 4:1)

1. Drittel: 1:0 (17:46) D. Mecrones (B. Mecrones/Ebentheuer/5-4). 2. Drittel: 1:1 (29:37) Waldhausen (Zimmermann/Modlmayr). 3. Drittel: 2:1 (46:57) Ondörtoglu (B. Mecrones/D. Mecrones), 2:2 (51:35) Krzizok (Zimmermann/Busch), 3:2 (52:24) Krabbat (Andrä/4-5), 4:2 (58:09) Ebentheuer (Birkner/B. Mecrones/5-3), 5:2 (58:24) D. Mecrones (B. Mecrones/Birkner/5-4). Strafminuten: Peißenberg 12, Erding 12. Schiedsrichter: Velkoski. Zuschauer: 924.