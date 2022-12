Strammes Programm für die „Miners“ - Bei Gegner Kempten hat sich personell einiges getan

Unschöne Erinnerungen: Im Hinspiel gegen Kempten kassierten die „Miners“ (in schwarzen Trikots, hier Torhüter Korbinian Sertl und Dominik Ebentheuer) durch einen Treffer in letzter Sekunde eine 3:4-Niederlage. © Roland Halmel

Keine Spur von weihnachtlicher Besinnlichkeit: Die Peißenberg „Miners“ sind in den kommenden Tagen voll gefordert. Turbulent zu geht‘s vor allem bei Freitag-Gegner Kempten.

Peißenberg – Vier Spiele innerhalb von acht Tagen warten vor und nach Weihnachten auf die Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga. „Eine wichtige Phase,“ urteilt Trainer Sepp Staltmayr. Sollten die Peißenberger in dieser Zeit ordentlich punkten, ist ihnen ein Platz in der Meisterrunde wohl nicht mehr zu nehmen. Der Blick auf die nächsten Gegner zeigt aber, dass es für die „Miners“ nicht einfach werden wird, das Punktekonto aufzufüllen. Schließlich geht es dreimal gegen Teams aus dem Vorderfeld.

Bittere Niederlage für die „Miners“ gegen Kempten im Hinspiel

Den Anfang macht diesen Freitag (23. Dezember) das Gastspiel beim ESC Kempten (19.30 Uhr). Gegen die „Sharks“, die derzeit Platz acht belegen, mussten die Peißenberger im Hinspiel eine denkbar bittere Niederlage einstecken. Praktisch mit der Schlusssirene gelang den Kemptenern der Siegtreffer zum 4:3. „Die Niederlage wollen wir natürlich wettmachen“, sagt Staltmayr. Dessen Worten nach geht sein Team mit großer Motivation in das Rückspiel gegen die Allgäuer, bei denen sich seit dem letzten Aufeinandertreffen einiges getan hat. Coach Brad Miller musste aufgrund des fehlenden sportlichen Erfolgs bei den ambitionierten Kemptenern seinen Hut nehmen.

Kempten hat den kanadischen Stürmer Raphael Gosselin verpflichtet

Der neue Trainer, Harald Waibel, wartet allerdings noch auf einen Sieg. Bei seinen drei Einsätzen verlor der ESC dreimal knapp mit einem Tor Unterschied. Unter der Woche verpflichteten die Allgäuer jetzt noch einen neuen Ausländer. Der kanadische Stürmer Raphael Gosselin wird gegen die Peißenberger sein Debüt geben. Der Tscheche Dan Przybyla muss den ESC deshalb verlassen. „Kempten hat durch den Trainer- und jetzt auch den Spielerwechsel neuen Schwung bekommen. Trotzdem fahren wir da hin, um zu gewinnen“, verkündet Staltmayr. Die Ausbeute der Peißenberger in der Fremde war zuletzt eher mager: In vier Partien gab’s nur einen einzigen Sieg.

ESCDorfen wird von Trainer-Urgestein Franz Steer gecoacht

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wartet auf die Miners dann auf dem Papier eine lösbare Aufgabe, wenn der Tabellenzwölfte, der ESC Dorfen, an die Ammer kommt (17.45 Uhr). „Das wird aber kein Spaziergang“, mutmaßt Staltmayr. Der „Miners“-Coach rechnet mit erheblicher Gegenwehr seitens der „Eispiraten“, die von Trainer-Urgestein Franz Steer betreut werden. „Sie haben eine junge Mannschaft, die gibt 60 Minuten Gas. Da müssen wir vor allem kämpferisch dagegenhalten“, fordert Staltmayr. Schon im Hinspiel bereiteten die Dorfener den „Miners“ erhebliche Probleme. Nur mit viel Mühe setzten sich die Peißenberger nach Verlängerung mit 6:5 durch.

Sinan Ondörtoglu soll nach seiner langen Pause behutsam aufgebaut werden

Personell können die „Miners“ für die anstehenden beiden Spiele nahezu aus dem Vollen schöpfen. Fraglich ist nur der Einsatz von Verteidiger Manuel Singer, der angeschlagen ist. Sollte er ausfallen rückt Maximilian Brauer, der zuletzt in der Offensive zum Einsatz kam, wieder zurück in die Verteidigung. Die Position von Brauer im Angriff könnte dann Sinan Ondörtoglu übernehmen, der in der vergangenen Woche nach langer Verletzungspause sein Comeback gab. „Wir wollen ihn aber langsam aufbauen“, betont Staltmayr. Er will die Belastung bei seinem spielstarken 20-jährigen Stürmer vorsichtig steigern.