Christian Fuchs: „War noch nie so unfit wie jetzt“ - doch Corona hat damit nichts zu tun

Einen Tennisschläger hat Christian Fuchs, viermal in Folge bayerischer Meister bei den „Herren 40“, zuletzt nur noch sehr selten in die Hand genommen. Mit dem Coronavirus hat das allerdings kaum etwas zu tun.

Weilheim – Nach dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus’ stehen auch im Sport alle Räder still. Sämtliche Wettbewerbe wurden auf unbestimmte Zeit verschoben oder gleich ganz abgesagt. Für Christian Fuchs vom TC Weilheim, einen der erfolgreichsten Tennisspieler der Region in den vergangenen Jahren, ist dieser Umstand – rein aus sportlicher Sicht – derzeit eher wenig belastend. Schon seit geraumer Zeit nimmt der Sport für den 44-Jährigen eine Nebenrolle ein. Fuchs ist beruflich stark eingespannt, und der Ausbruch des Coronavirus’ hat diesen Zustand noch verschärft. In dem Unternehmen mit Firmensitz in München gehört der Weilheimer dem Krisenmanagement-Team an, und das hat im Moment jede Menge zu tun. „Ich bin vom Tennis so weit weg wie lange nicht“, berichtet Fuchs. „Weil ich so viel Arbeit habe, war ich noch nie so unfit wie jetzt. Mit Corona hat das Ganze gar nichts zu tun.“

Tennis: Christian Fuchs ist beruflich voll eingespannt und körperlich angeschlagen

Zur beruflichen Vollauslastung gesellen sich körperliche Gebrechen. Seit Monaten plagt sich der 44-Jährige mit Beschwerden im Iliosakralgelenk. Dieses besteht aus zwei Gelenken, die links und rechts die Beckenschaufeln mit dem unteren Teil der Wirbelsäule, dem Kreuzbein, verbinden. Beschwerden damit hatte der Weilheimer bereits im vergangenen August, als er bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Bad Neuenahr startete: „Da war ich aber noch richtig fit“, so Fuchs, der sich in der Altersklasse „Herren 40“ wie im Jahr zuvor ins Halbfinale kämpfte und sich dort erst nach erbitterter Gegenwehr in drei Sätzen geschlagen geben musste. 2016 feierte er dort seinen größten Triumph auf nationaler Ebene, als er in seiner Altersklasse den Sieg holte. Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Senioren einige Monate später, die der Weilheimer eigenem Bekunden nach „sehr unfit“ bestritt, lief es für den als Titelverteidiger angereisten Weilheimer schon nicht mehr nach Wunsch. Im Halbfinale ereilte Fuchs das Aus gegen Peter Sachs (Grün-Weiß Fürth), den er 2018 im Finale bezwungen hatte.

Tennis: Für den bayerischen Meister Christian Fuchs wird es nichts mit dem fünften Titel in Folge

Auch wenn die körperliche Verfassung im Moment nicht die beste ist, so hatte sich der Weilheimer für das Jahr 2020 einiges vorgenommen. Bei den bayerischen Meisterschaften im Frühsommer wollte er zum fünften Mal in Folge den Titel bei den „Herren 40“ holen, ehe es im kommenden Jahr eine Altersstufe hoch zu den „Herren 45“ geht. Nach dem Ausbruch des Coronavirus’ kann Fuchs dieses Vorhaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgeben. In den Osterferien wollte er eigentlich ein Trainingscamp in Kroatien absolvieren. Man muss aber kein Prophet sein bei der Behauptung, dass auch dieses nicht stattfinden wird. „Die Motivation ist dadurch keineswegs gestiegen“, sagt Fuchs mit einem Schmunzeln. Außerdem: „Irgendwann wird man bequem.“

Tennis: Unabhängig vom Coronavirus will Christian Fuchs wieder fit werden

Daheim hat der Weilheimer einen Crosstrainer rumstehen, „aber da war ich in den letzten drei Monaten nur einmal drauf“, sagt der 44-Jährige. Möglicherweise wird er in nächster Zeit von seinem Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt, dann kann er dieses Sportgerät vermutlich auch öfter nutzen. Unabhängig davon, wie sich die Verbreitung des Coranvirus’ fortan entwickelt, lautet das Ziel von Fuchs: „Trainieren, Bauch wegkriegen, fitter werden.“

