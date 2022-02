Rücktritt von Coach Kratzmeir geht an den „Miners“ nicht spurlos vorüber - Debakel in Amberg

Von: Roland Halmel

Teilen

Schweres Erbe: Nach dem Abgang von Christian Kratzmeir (li.) konnten die bisherigen Co-Trainer Sepp Staltmayr (Mi.) und Stefan Ihsen noch keine Wende zum Guten schaffen. © Halmel

Die „Miners“ aus Peißenberg durchleben harte Zeiten: Erst trat ihr Trainer überraschend zurück, dann folgte ein wenig erfreulicher Auftritt in Amberg.

Peißenberg – Wie würden die Peißenberg „Miners“ den Rücktritt von Coach Christian Kratzmeir verkraften? Das war die spannendste Frage beim Gastspiel der Pfaffenwinkler in der Bayernliga-Aufstiegsrunde am Freitagabend beim ERSC Amberg. Die Antwort fiel für die Peißenberger in höchstem Maße unerfreulich aus. Das Team um das Trainergespann Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen kam bei den Oberpfälzern mit 1:8 (0:3, 0:1, 1:4) unter die Räder.

Peißenberg kann in Amberg nur 14 Feldspieler aufbieten

Dabei hatten die „Miners“ einen Gegner, der nach drei Niederlagen in Folge auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzte. „Das Spiel war für uns alle nicht so einfach. Am Ende ist das Ergebnis leider sehr deutlich ausgefallen“, berichtete Ihsen. Nicht nur der Wirbel um den überraschenden Rückzug des Trainers, auch der arg ausgedünnte Kader dürfte dazu beigetragen haben, dass die Peißenberger chancenlos waren. Gerade einmal 14 Feldspieler waren auf seiten des TSV im Spielberichtsbogen aufgeführt. „Wir haben zwischendurch gut mitgespielt und hatten auch unsere Chancen. Zur Zeit fallen bei uns aber keine einfachen Tore“, sagte Ihsen.

„Miners“ erwischen katastrophalen Start und liegen früh mit 0:3 hinten

Die gelangen stattdessen den in Bestbesetzung angetretenen Ambergern, die schon in der Anfangsphase ordentlich Druck erzeugten. Drei Torschüsse musste „Miners“-Goalie Korbinian Sertl schon in der ersten Minutedieser Partie parieren. Der vierte landete schließlich im Kasten, als Michael Kirchberger einen Alleingang erfolgreich zum 1:0 abschloss (2.). Bei einem Break während eines Peißenberger Überzahlspiels ließ Brett Mennear das 2:0 folgen (7.). Wenig später saß mit Dominik Pawliczek erneut ein „Miners“-Akteur auf der Strafbank. Die Unterzahl überstanden die Gäste zwar unbeschadet, unmittelbar nachdem der Tscheche wieder auf dem Eis war, erzielte Kevin Schmitt jedoch das 3:0 (11.). „So schnell so deutlich zurückzuliegen, hat es für uns natürlich schwierig gemacht“, bekannte Ihsen. Sein Team fand dennoch Ende des ersten Durchgangs langsam besser ins Spiel.

Peißenberg mit guten Offensivaktionen, aber ohne Torerfolg

Im zweiten Durchgang kamen die Peißenberger immer besser in Schwung. Sie verzeichneten mehr Spielanteile und auch gute Offensivaktionen, die jedoch allesamt nichts einbrachten. Stattdessen stocherte Marco Pronath während eines Powerplays des ERSC die Scheibe zum 4:0 ins Gehäuse (32.). „Bis dahin hatten wir uns schon noch was ausgerechnet“, berichtete Ihsen.

In der letzten MInute gelingt den „Miners“ noch der Ehrentreffer

Als Kirchberger zu Beginn des Schlussdurchgangs auf 5:0 erhöhte (43.), war die Partie endgültig gelaufen. Fortan stand für die Peißenberger nur noch Schadensbegrenzung auf dem Plan, doch selbst dieses Vorhaben wollte ihnen nicht gelingen. Ein weiterer Treffer von Kirchberger (52.) sowie zwei Überzahltore der Hausherren durch Felix Köbele (54.) und den vierfachen Torschützen Kirchberger (57.) ließen die Führung der Amberger auf 8:0 anwachsen. In der Schlussminute war Moritz Birkner bei doppelter Überzahl zumindest noch der Peißenberger Ehrentreffer vergönnt. Mit dieser deutlichen Niederlage in Amberg setzte sich die Negativserie der Peißenberger in der Bayernliga-Aufstiegsrunde fort. Alle sieben Partien haben die „Miners“ verloren. In den ausstehenden sieben Spielen geht’s nur noch darum, sich einigermaßen anständig aus der Saison zu verabschieden.

Statistik

ERSC Amberg - TSV Peißenberg 8:1 (3:0, 1:0, 4:1)

1. Drittel: 1:0 (1:08) Kirchberger (Roth, Pielmeier), 2:0 (6:25) Mennear (4-5), 3:0 (10:49) Schmitt (Mennear, Hartl). 2. Drittel: 4:0 (31:01) Pronath (Köbele, Roth/5-4). 3. Drittel: 5:0 (42:43) Kirchberger (Köbele, Pronath), 6:0 (51:13) Kirchberger (Pronath, Köbele), 7:0 (53:12) Köbele (Pronath, Kirchberger/5-3), 8:0 (56:19) Kirchberger (Pronth, Roth/5-4), 8:1 (59:08) Birkner (Pawliczek, Fissekis/5-3).

Strafminuten: Amberg 12, Peißenberg 16 + 5 für Pawliczek (Bandencheck). Zuschauer: 467.