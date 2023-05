Peißenberg punktet trotz Rückstand in Haushamer „Wasserschlacht“

Umkämpftes Spiel im Regen Haushams. © Christian Scholle

Der TSV Peißenberg holte trotz frühem 0:2-Rückstand und schlechten Wetterbedingungen noch einen Punkt im Auswärtsspiel gegen die SG Hausham.

Peißenberg – Michael Stoßberger sprach klar aus, was wohl alle dachten: „Hatte mit Fußball nichts zu tun.“ Die Begegnung am Freitag in Hausham anzusetzen, wertete der Spielertrainer des TSV Peißenberg als „Frechheit“. Etwas diplomatischer drückte es Co-Trainer Hubert Jungmann nach dem 2:2-Unentschieden bei der SG Hausham aus. „Spätestens ab der 20. Minute war es nur noch eine Wasserschlacht“, sagte er.

Peißenberg verschläft Anfangsphase und erzielt Eigentor

Das Dumme an der Sache: Zu diesem Zeitpunkt lag der TSV bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Wie bereits einige Male in der Meisterrunde war die benötigte Anlaufzeit von gehöriger Dauer. Die Mannschaft sei „zu schläfrig“ ins Spiel gegangen, urteilte Jungmann. Mit fatalen Folgen. Gleich der erste Angriff der Platzherren führte zum 1:0. Eine Hereingabe flutschte durch den Sechzehner, Gabriel Rawitz wollte klären, doch aus dem Versuch mit dem Vollspann entwickelte sich ein astreines Eigentor. Ähnlich lief es beim zweiten SG-Erfolg. Peißenbergs Kicker attackierten an der Seitenlinie nur halbherzig, wieder kam der Ball nach innen, nur diesmal erledigte SG-Akteur Simon Beck die Sache mit einer Grätsche.

Auf Seiten der Gäste war die Zahl der Tormöglichkeiten überschaubar. Präzise: wenig bis gar nichts. Dafür wurde es in der Kabine umtriebiger. Stoßberger nahm sich der sachlichen, Jungmann der emotionalen Aufarbeitung an. Zumindest das Regenwasser dürfte aus den Ohren der Spieler verschwunden sein. Jungmann verdeutlichte noch einmal, dass „primitive Mittel“ der einzige Weg sind, wenn Fußball ob der Seenlandschaft auf dem Untergrund nicht möglich ist.

Kabinenansprache zeigt Wirkung und führt zu TSV-Comeback

Und siehe da: Kaum lief die Partie wieder, klappte es auch mit dem Einnetzen. Hannes Jungmann bugsierte eine Flanke von Philipp Solleder per Kopf über die Linie. Dass Jungmann für gewöhnlich mehr Einfädler denn Vollstrecker ist, illustrierte er nach gut einer Stunde. Sein Freistoß segelte so in den Sechzehner, wie Trainer sich das erwarten. Streng und in guter Höhe. Stoßberger lief am zweiten Pfosten ein – 2:2. Ab diesem Zeitpunkt bedauerte Papa Jungmann die spätere Punkteteilung. Denn Peißenberg hatte im Schlussakkord die besseren Möglichkeiten. Abermals Stoßberger und Jungmann, aber auch Thomas Völkle mit einem abgefälschten Schuss über die Querlatte, hatten das 3:2 auf dem Schlappen. Hausham schuf sich durch einen direkten Freistoß noch einen brenzligen Moment. Aber der Schlenzer von Ex-Profi Lukas Grill blieb in der Mauer hängen. Ein Sieg wäre angesichts der übrigen Ergebnisse für Jungmann „ein big point“ gewesen. (Oliver Rabuser)