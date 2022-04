Starker Endspurt stimmt Peißenberg versöhnlich

Stark begonnen, stark nachgelassen und dann einen starken Endspurt hingelegt: Die Bayernliga-Saison der Peißenberg „Miners“ war ein ständiges Auf und Ab.

Peißenberg – Zumindest das Ende war versöhnlich: Mit fünf Siegen in Folge legten die Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga-Aufstiegsrunde einen ordentlichen Schlussspurt hin. Damit schoben sie sich noch vom letzten auf den sechsten Platz nach vorn. „Das Ende war sehr gut, deshalb bin ich mit der Saison im Großen und Ganzen auch zufrieden“, bilanzierte Daniel Lenz nach seinem ersten Jahr als Sportlicher Leiter.

Dieser gute Abschluss war wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

„Dieser gute Abschluss war wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen“, sagte Stefan Ihsen, der Mitte Februar zusammen mit Sepp Staltmayr das Coaching bei den Peißenbergern übernahm, nachdem Headcoach Christian Kratzmeir aus dem Trainertrio ausgeschieden war. „Wir haben uns nicht kampflos verabschiedet“, freute sich auch Staltmayr über den Lauf in den letzten Partien, mit dem die „Miners“ an den starken Saisonstart anknüpften.

In ihrer guten Phase besiegten die „Miners“ zweimal Tabellenführer Klostersee

Bis Ende November gewannen die Peißenberger zehn von 13 Spielen, womit sie ganz vorn mitmischten. „Zwei Highlightspiele waren für mich dabei die beiden Siege gegen Klostersee“, so Staltmayr. „Aber auch das Spiel im Amberger Hexenkessel, das wir unglücklich mit 6:7 verloren haben, war ein sehr gutes Spiel“, ergänzte Stefan Ihsen. Diese Partie war eines von fünf Auswärtsspielen in Folge, das die „Miners“ im Spätherbst bestritten, als das heimische Eisstadion aufgrund der hohen Inzidenzen geschlossen war.

Training in der Fremde und Corona-Ausfälle zehrten an den Kräften

Diese enormen Kraftanstrengungen mit Training in der Fremde, einer zunehmenden Zahl von Ausfällen wegen Corona sowie Verletzungen, machte sich dann im Januar zum Start in die Aufstiegsrunde bemerkbar. Im ersten Spiel in Buchloe stand eine gegenüber der Hauptrunde völlig veränderte Mannschaft auf dem Eis. Zudem war die Besetzung extrem dürftig. Ohne Dominic Krabbat, der zu seinem Heimatverein Peiting wechselte, und Tomas Rousek der in seine tschechische Heimat zurückkehrte, sowie dem verletzten Kapitän Martin Andrä fehlten den „Miners“ drei unverzichtbare Leistungsträger in der Offensive. Der kleine Kader, dem auch noch die Nachwirkungen von Corona-Infektionen anzumerken war, kam so mit 5:11 unter die Räder. „Das war ein Tiefpunkt“, räumte Lenz ein.

Peißenbergs U20-Spieler zahlen das in sie gesetzte Vertrauen zurück

Danach folgten acht weitere Niederlagen, die in der 2:6-Pleite im Nachbarderby in Schongau gipfelte. „Das war eine harte Phase“, bekannte Ihsen. Die Peißenberger setzten in dieser Zeit notgedrungen auf ihren Nachwuchs – und der zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen dann auch zurück. „Die Jungen haben gezeigt, dass sie mitspielen können“, so Ihsen. Er stellte erfreut fest, dass die bis zu acht U20-Spieler bei den Senioren durchaus ihren Mann standen. Denis Degenstein ragte dabei mit fünf Toren und vier Vorlagen in den 14 Partien der Aufstiegsrunde heraus. „Er hat Potenzial, aber er muss körperlich noch zulegen“, urteilte Staltmayr über den jungen Stürmer.

Torhüter Korbinian Sertl und Stürmer Niko Fissekis waren die herausragenden Spieler

Zu den herausragenden Akteuren der „Miners“ über die gesamte Saison gesehen gehörte neben Torhüter Korbinian Sertl, der seinem Team viele Punkte rettete, auch Neuzugang Niko Fissekis, der starke 68 Punkte sammelte. Das Überzahlspiel gehörte indessen nicht zu den Stärken der Peißenberger. In der Hauptrunde landeten sie in dieser Statistik nur auf dem drittletzten Platz. „Wenn es bei uns nicht so gelaufen ist, ist es auch in Überzahl schwer geworden“, erkannte Ihsen. Besser funktionierte das Penaltykilling, obwohl auch die „Miners“-Abwehr durch die langwierigen Ausfälle von Manuel Singer, Martin Lidl und Maximilian Brauer immer wieder erhebliche Lücken aufwies. „Insgesamt war die Saison wegen Corona eine Katastrophe“, fasste Lenz die Spielzeit mit Lockdown, einer ellenlangen Liste an Auflagen und Ausfällen, so wie reduzierter Zuschauerzahlen zusammen.

Trainerduo Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen soll weitermachen

„Die Zusammenarbeit hat aber gut geklappt und letztlich hat es dann auch funktioniert“, stellte Lenz der neuen und jungen Führungs-Mannschaft der „Miners“ um die Vorsitzende Lisa Steidl ein gutes Zeugnis aus. Die Chefetage der Eishockey-Abteilung ist inzwischen auch schon dabei, die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. „Stefan und Sepp sind unsere Wunschkandidaten“, macht Lenz deutlich. Die Peißenberger würden gern mit dem Trainerteam Ihsen/Staltmayr weitermachen. Beide sind offensichtlich auch nicht abgeneigt, doch wollen sie jetzt erst mal durchschnaufen und das Ganze mit ihrer Familie und dem jeweiligen Arbeitgeber klären. „Wir freuen uns, dass uns der Verein weiter haben will“, so Staltmayr. Gleiches gilt auch für einen Großteil der Mannschaft. „Den Kern wollen wir behalten“, verrät Lenz, der in den nächsten Wochen die entsprechenden Gespräche führen wird.