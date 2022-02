Peißenberg und die Schiedsrichter: Da flüchtet sich der Trainer in Ironie

Eishockey: Auch gegen Kempten sorgen die Unparteiischen bei den „Miners“ für Unmut

Von Roland Halmel schließen

Peißenberg und die Schiedsrichter: Das sind im Moment zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Auch im Heimspiel gegen Kempten fühlten sich die „Miners“ entscheidend benachteiligt.

Peißenberg – Schon in der Bayernliga-Hauptrunde hatte sich die Schwäche der „Peißenberg Miners“ im Überzahlspiel bemerkbar gemacht. Lediglich 19 Powerplaytore gelangen den Mannen von Coach Christian Kratzmeir, während die besten Teams in dieser Statistik auf über 30 Treffer kamen. Zu diesen „Strafzeit-Bestrafern“ gehört auch der ESC Kempten, der diese Stärke auch beim Gastspiel in Peißenberg gnadenlos unter Beweis stellte.

Peißenberg kassiert gegen Kempten vier Tore in Unterzahl

Vier Überzahltreffer der Allgäuer bildeten den Grundstock für die vierte Niederlage der „Miners“ im vierten Spiel der Aufstiegsrunde. Diese fiel mit 5:9 (2:2, 1:3, 2:4) recht deutlich aus. „Wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht im Powerplay“, kommentierte Kratzmeir die eigene Schwäche in Überzahl. Seine Mannschaft hatte fast genauso oft wie Kempten einen Mann mehr auf dem Eis, im Gegensatz zu den Allgäuern konnte sie daraus aber kein Kapital schlagen.

Der Schiedsrichterbeobachter hat vor dem Spiel gemeint, das wären die besten Schiedsrichter der Liga. Dann möchte ich nicht die schlechtesten sehen.

Das war aber nicht der einzige Umstand, der Kratzmeir wurmte. Wie schon bei der Partie zwei Tage zuvor in Miesbach haderten die „Miners“ mit der Leistung der Unparteiischen. Das Schiedsrichtergespann im Heimspiel gegen Kempten erwies sich als völlig überfordert. Massive Probleme bei Abseitsentscheidungen und Spielunterbrechungen, obwohl der Torhüter die Scheibe weiterspielte, wechselten sich mit mehr als fragwürdigen Strafen ab, die in einem komplett unberechtigten Penalty gipfelten. „Der Schiedsrichterbeobachter hat vor dem Spiel gemeint, das wären die besten Schiedsrichter der Liga. Dann möchte ich nicht die schlechtesten sehen“, sagte Kratzmeir, der während des Spiels mehrfach aus der Haut fuhr. Peißenbergs Trainer flüchtete sich nach Spielende in Ironie und er hatte Mühe, die Contenance zu wahren. „Ich mache die Schiedsrichter nicht für die Niederlage verantwortlich“, stellte Kratzmeir klar. Sein junges Team war gegen die abgeklärten und routinierten Allgäuer schlussendlich chancenlos.

Gleich den ersten Peißenberger Fehler bestraft Kempten gnadenlos

Schon in der Anfangsphase deuteten sich die Probleme der Peißenberger an. Einen einfachen Scheibenverlust der Hausherren in der eigenen Zone bestrafte Brandon Harrogate mit dem Kemptener Führungstreffer (2.). Im Anschluss ließen Dejan Vogl (5.) und Dominik Pawliczek (7.), jeweils im Überzahlspiel, die Chance zum Ausgleich aus. Effektiver waren die Gäste, die durch Lars Grözinger unmittelbar nach Ablauf einer Strafe für ihr Team auf 2:0 erhöhten (8.). Die „Miners“ kämpften sich nach diesem Rückschlag aber zurück. Youngster Denis Degenstein nach einem guten Angriff (9.) und Vogl (14.), der einen Distanzschuss von Lukas Bucher in den Kasten abfälschte, sorgten mit ihren Treffern für den Ausgleich.

Peißenberg vergibt beste Chancen, Kempten schlägt eiskalt zu

Anfangs des Mittelabschnitts lag die Führung für die Hausherren mehrfach in der Luft. Degenstein (21.), Niko Fissekis (22.) und Moritz Birkner (23.) brachten die Scheibe aber allesamt nicht an ESC-Torfrau Jennifer Harß vorbei. Auch Dominik Ebentheuer scheiterte bei einer Breakchance in Unterzahl an Harß (28.). Im Gegenzug markierte Grötzinger (29.) stattdessen seinen ersten Powerplaytreffer, dem noch zwei weitere folgen sollten. Anton Zimmer (30.) und erneut Grözinger (36.) bauten danach die Kemptener Führung auf 5:2 aus. Die „Miners“ ließen dagegen beste Möglichkeiten aus, ehe Fissekis mit dem 3:5 für Peißenberg wieder Hoffnungen auf eine Wende weckte (38.).

Peißenberg zeigt trotz deutlichen Rückstands Moral

Die machten die Allgäuer zu Beginn des Schlussdurchgangs mit einem Powerplay-Doppelpack von Grötzinger (41.) und Zimmer (47.) jedoch schnell zunichte. Die Peißenberger bewiesen trotz des 3:7-Rückstand aber Moral und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Max Willberger (49.) und Pawliczek (54.) gelangen auch noch zwei Treffer. Da Robert Lepine einen höchst umstrittenen Penalty verwandelte (52.) und auch noch Harrogate traf (59.), wurde es aber nicht mehr spannend.

Statistik

TSV Peißenberg - ESC Kempten 5:9 (2:2, 1:3, 2:4)

1. Drittel: 0:1 (1:50) Harrogate (Lepine, von Sigritz), 0:2 (7:19) Grözinger (Harrogate, Ochmann), 1:2 (8:51) Degenstein (Hörndl, Fissekis), 2:2 (13:35) Vogl (Bucher, Ebentheuer). 2. Drittel: 2:3 (28:26) Grözinger (Zimmer, Ochmann/5-4), 2:4 (29:47) Zimmer (Lepine), 2:5 (35:51) Grözinger (Oppenberger, Seider/5-4), 3:5 (37:13) Fissekis. 3. Drittel: 3:6 (40:48) Grözinger (Ochmann, Oppenberger/4-3), 3:7 (46:57) Zimmer (Grözinger, Ochmann/5-4), 4:7 (48:20) Willberger (Hörndl, Fissekis), 4:8 (51:47) Lepine (4-4), 5:8 (53:20) Pawliczek (Maier), 5:9 (58:41) Harrogate (Lepine, Zimmer).

Strafminuten: Peißenberg 22, Kempten 20. Zuschauer: 294.