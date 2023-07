„Absoluter Kämpfer mit jeder Menge Teamgeist“ - Noch ein US-Amerikaner für die Miners

Von: Roland Halmel

Ab sofort ein Peißenberger: Zack Bross aus dem US-Bundesstaat Missouri. © Dan Hickling

Der Kader der Peißenberg Miners ist komplett. Der Bayernligist hat seinen zweiten Kontingentspieler verspflichtet.

Peißenberg – Die Peißenberg Miners haben auch ihre zweite Kontingentstelle vergeben. Wie schon Ryan Murphy, der die erste Ausländerstelle beim Bayernligisten besetzt, kommt auch Zackary „Zack“ Bross aus den Vereinigten Staaten. „Damit ist unser Kader komplett“, berichtete Miners-Chefin Lisa Steidl. Dieser umfasst jetzt zwei Torhüter, neun Verteidiger und zehn Stürmer.

Peißenberg ist für Zack Bross seine erste Station in Europa

Für den 27-jährigen Stürmer sind die Miners seine erste Station in Europa. Der 1,83 Meter große Angreifer spielte zuletzt bei den Worcester Railers in der professionellen East Coast Hockey League (ECHL). Davor war er unter anderen für die Long Island University in der College-Liga NCAA sowie für das Team von UMass-Boston aufs Eis gegangen. „Zack ist bekannt als absoluter Kämpfer mit jeder Menge Teamgeist und gesegnet mit einer großen Portion Talent. Genau das Richtige für unsere Mannschaft“, so die Einschätzung Steidls. Der Rechtsschütze stammt aus Weldon Spring unweit von St. Louis (Missouri) und verfügt über viel Erfahrung.

Miners bestreiten sieben Vorbereitungsspiele - Highlights gegen Riessersee und Schongau

In der Zwischenzeit steht auch das Vorbereitungsprogramm der Miners. Den ersten Test bestreitet der Bayernligist am Freitag, 8. September beim Ligakonkurrenten ESC Geretsried. Am Sonntag, 10. September, erfolgt der erste Heimauftritt gegen den ESC Kempten, ebenfalls ein Bayernligist. Am Wochenende drauf sind die Peißenberger zweimal zu Hause im Einsatz gegen den Landesligisten SC Forst (Freitag, 15. September) und die Geretsrieder (Sonntag, 17. September). Danach folgen zwei Highlights mit dem Heimspiel gegen die EA Schongau (Freitag, 22. September) und dem Gastspiel beim Oberligisten SC Riessersee (Sonntag, 24. September). Den letzten Test bestreiten die Miners am Sonntag, 1. Oktober, in Kempten.