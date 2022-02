„Ab sofort zählt jeder Punkt“: SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt Bad Wörishofen

Ohne Hannes Schorer (M.) muss die SG Schliersee/Miesbach 1b gegen Bad Wörishofen antreten. © Max Kalup

Auf die SG Schliersee/Miesbach 1b wartet an diesem Sonntag das erste Heimspiel der Landesliga-Abstiegsrunde. Um 18 Uhr empfangen die Landkreis-Cracks den EV Bad Wörishofen im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion – sofern Corona den Renken nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Aufgrund eines Verdachtsfalls war das Mannschaftstraining am Donnerstagabend vorsorglich abgesagt worden. Wegen der aktuellen Verzögerungen bei den Auswertungen der PCR-Tests stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, ob die Partie stattfinden kann.

Im Lager der Landkreis-Cracks geht man bislang davon aus, dass das Spiel angepfiffen wird. Mit den Gästen aus Bad Wörishofen haben die Renken aus der Vorrunde noch eine Rechnung offen. Auswärts mussten sich die Schlierseer und Miesbacher nach zwischenzeitlicher Führung in der Verlängerung mit 6:7 geschlagen geben. „Dort haben wir die Punkte verschenkt“, erinnert sich Trainer Horst Forster. Das Heimspiel ging ebenfalls mit 3:6 verloren.

Nun will die SG also den ersten Sieg gegen Bad Wörishofen einfahren. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, stellt Forster fest. „Alle wissen, um was es geht. Ab sofort zählt jeder Punkt, vor allem zu Hause. Daher müssen wir auf jeden Fall punkten.“

Personell sieht es – ein negatives Testergebnis vorausgesetzt – ganz gut aus. Bis auf Maxi Haug und Hannes Schorer werden die Renken aus dem Vollen schöpfen können. Erneut mit dabei sein wird auch Routinier Florian Zeller, der beim Auswärtsspiel beim SC Forst sein Debüt in Gelb-Blau gegeben hatte. „Er tut uns gut mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz in der Kabine und auf dem Eis“, sagt Forster.

Mit dem Auswärtspunkt, den die Spielgemeinschaft im ersten Abstiegsrundenspiel beim SC Forst mitnehmen konnte, ist der Start gelungen. Nun gilt es, zu Hause nachzulegen – am besten in Form von drei Punkten, um mit dem Kampf gegen den Abstieg möglichst von Anfang an nichts zu tun zu haben. Forster: „Wir müssen alle Vollgas geben. Dann kommen am Ende auch Punkte dabei raus.“