Abgefangen nach furiosem Start: SG Schliersee/Miesbach 1b steht als Absteiger fest

Noch abgefangen: Die SG 1b (in Gelb) konnte den Schwung des ersten Drittels nicht stabilisieren. © Roland Halmel

Für die SG Schliersee/Miesbach 1b hat es nicht zum Klassenerhalt in der Landesliga gereicht. Die Renken haben das dritte und entscheidende Playdown-Spiel gegen den SC Forst mit 4:8 verloren.

Schliersee/Miesbach – Für die SG Schliersee/Miesbach 1b hat es am Ende nicht zum Klassenerhalt in der Landesliga gereicht. Die Renken verloren das dritte und entscheidende Playdown-Spiel gegen den SC Forst im Peißenberger Eisstadion am Ende mit 4:8 und stehen nun als sportlicher Absteiger in die Bezirksliga fest.

„Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung. Der SC Forst war an diesem Tag besser, das müssen wir nahtlos anerkennen“, sagt SG-Trainer Mario Weiler. „Es ging für beide Teams um alles, und letztlich war Forst die stärkere Mannschaft.“

Nach der Penalty-Niederlage in Miesbach (0:1) und dem Sieg nach Verlängerung (3:2) in Spiel zwei reisten die Landkreis-Cracks ohne den verletzten Florian Zeller und den verhinderten Hannes Schorer an, dafür stand Florian Feuerreiter im Aufgebot. Das erste Drittel verlief dann ganz nach dem Geschmack der Gäste, die nach 20 Minuten mit 2:4 führten.

„Wir waren am Anfang gut im Spiel“, sagt Weiler. „Man muss aber zugeben, dass wir auch im ersten Drittel nicht die bessere Mannschaft waren. Wir hatten vier gute Schüsse, und die waren drin. Aber auch Forst hatte gute Möglichkeiten.“

Florian Empl brachte die Renken in Führung. Nach dem Ausgleich legten Lukas Kögl und wiederum Empl nach. Forst kam noch auf 2:3 heran, ehe Lukas Pfeiffer mit seinem Treffer für den 4:2-Pausenstand sorgte. Entsprechend wähnten sich die Schlierseer und Miesbacher auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt in der Landesliga.

Nach dem vierten Treffer hatten die Gäste sogar noch Chancen auf das fünfte oder sechste Tore, was das Spiel wohl entschieden hätte. „Wir waren aber nach dem ersten Drittel schon gewarnt, dass Forst stark ist und wollten vor allem hinten besser stehen“, erklärt Weiler. Daraus wurde aber nichts, denn die Hausherren glichen durch zwei Treffer im zweiten Abschnitt aus.

So musste beim Stand von 4:4 der letzte Abschnitt die Entscheidung bringen, und hier kamen die Nature Boys besser aus der Kabine. Durch einen Doppelschlag (45./46.) zogen die Hausherren auf 6:4 davon, und die Renken mussten alles nach vorne werfen, um noch einmal heranzukommen. Weiler nahm eine Auszeit und stellte die Reihen noch einmal um, um so mehr Druck zu erzeugen. Doch ein neuerliches Comeback wollte den Landkreis-Cracks nicht gelingen. Das 7:4 sechs Minuten vor Schluss war schon die Vorentscheidung.

Die SG nahm zwar in der Schlussphase Keeper Luca Grasser vom Eis, mehr als ein Empty Net Goal der Hausherren kam dabei aber nicht mehr heraus. So sicherte sich der SC Forst den Klassenerhalt, währen die Renken hoffen müssen, vielleicht am Grünen Tisch doch noch in der Landesliga zu bleiben.

„Wir haben nicht das abgerufen, was wir im zweiten Spiel gezeigt haben. Wenn wir in der Druckphase nach dem 4:2 noch ein Tor gemacht hätten, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen“, glaubt Weiler. Nun gilt es, die Wunden zu lecken und sich dann im Sommer auf die nächste Saison vorzubereiten. Für Tobias Eggert war das dritte Playdown-Spiel wohl der letzte Einsatz für die SG. Er hängt seine Schlittschuhe an den Nagel, wird aber möglicherweise bei Personalengpässen aushelfen.

„Wir lassen die Saison jetzt ausklingen und gehen noch einmal pro Woche aufs Eis“, sagt Weiler. „Nächste Woche haben wir unsere Abschlussfeier. In der Pause schauen wir dann, wie es weitergeht. und führen Gespräche. Aber jetzt müssen wir erst einmal alles sacken lassen.“

SC Forst – SG Schliersee/ Miesbach 8:4 (2:4/2:0/4:0)

SG Schliersee/Miesbach 1b: Grasser (Veicht) – F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl, Mühlpointner – Seefeldt, Eggert, Zorn, Tippl, Galler, Feuerreiter, Willibald, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck.

Tore: 0:1 (9.) F. Empl (S. Empl, Feuerreiter), 1:1 (10.) Krönauer (Sutter), 1:2 (12.) Kögl (Mühlpointner, Ziegler), 1:3 (13.) F. Empl (Tippl), 2:3 (15.) Grundner (Anderl, Fend), 2:4 (17.) Pfeiffer (Feuerreiter), 3:4 (24.) Grundner (Krönauer, Schattmaier), 4:4 (35.) Mooslechner (Sutter, Krönauer), 5:4 (45.) Kraus (Rohrbach), 6:4 (46.) Zimmert (Grundner), 7:4 (53.) Mooslechner, 8:4 (58.) Grundner ENG.

Strafen: SC 8 – SG 8.

Zuschauer: 240.

ts