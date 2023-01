„Alle haben richtig Bock“: Renken empfangen voll motiviert den Tabellenführer EV Fürstenfeldbruck

Teilen

Mit Selbstbewusstsein treten Nico Kimmerl (r.) und die SG 1b gegen den EV Fürstenfeldbruck an. © Max Kalup

Das zweite Heimspiel der Landesliga-Abstiegsrunde erwartet die SG Schliersee/Miesbach an diesem Sonntag ab 18 Uhr im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion. Man empfängt den Tabellenführer EV Fürstenfeldbruck und hat dabei nichts zu verlieren. Gegen den aktuellen Ligaprimus könnten die Renken jedoch Bonuspunkte im Kampf um den Ligaverbleib einfahren und das Polster auf die beiden Playdown-Ränge weiter ausbauen.

Schliersee/Miesbach – Vier Punkte Vorsprung haben die Landkreis-Cracks aktuell auf den ERSC Ottobrunn, der sogar ein Spiel mehr absolviert hat. „Fürstenfeldbruck kennen wir schon seit Jahren. Wir haben oft gegeneinander gespielt“, sagt SG-Trainer Mario Weiler. „Von der Tabelle her ist das an diesem Wochenende der stärkere Gegner, aber wir haben uns vor allem zu Hause in den letzten Jahren gegen sie meistens gut geschlagen.“

Weiler muss am Sonntag auf Dominik Willibald (verletzt) und Sebastian Empl (Gehirnerschütterung) verzichten, für den Rekonvaleszenten Florian Weißenbacher könnte es hingegen erstmals wieder Eiszeiten geben.

Ob es Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader gibt, hängt vom Verlauf der beiden Freitagsspiele ab, die bei Redaktionsschluss noch nicht beendet waren. Von der bislang starken Bilanz der Gäste, die den Einzug in die Meisterrunde in der Gruppe A nur knapp verpassten, lassen sich die Schlierseer und Miesbacher nicht beeindrucken. „Wir wollen jeden Gegner schlagen. Vor allem gegen die starken Gegner haben wir in der Vorrunde unsere besten Spiele gemacht“, erinnert sich Weiler.

Wie schon beim 8:4-Erfolg gegen Selb wird es für die SG-Cracks wieder darauf ankommen, die sich bietenden Torchancen effizient in Treffer umzumünzen. Dabei dürfen die Renken aber nicht die Defensivarbeit vernachlässigen. In den letzten Wochen war man immer wieder aufgrund zu offensiver Spielweise unnötigerweise in Konter gelaufen. Dies muss gegen Fürstenfeldbruck vermieden werden, sonst wird es gegen den Tabellenführer schwierig.

„Bei uns ist die Spielfreude zurück“, stellt Weiler fest. „Alle haben richtig Bock. Das müssen wir jetzt wieder aufs Eis bringen. Dann können wir gegen jeden Gegner in der Klasse gewinnen. Wir sind heiß auf das nächste Heimspiel.“ Am Selbstvertrauen mangelt es der SG damit nicht. ts