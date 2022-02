„Bringen es nicht aufs Eis“: SG 1b kassiert 0:7-Derbyniederlage

Das richtige Rezept hat die Mannschaft von Mario Weiler gegen Bad Aibling nicht gefunden. © MAx Kalup

Eine bittere Derbyniederlage hat die SG Schliersee/Miesbach 1b im Heimspiel gegen den EHC Bad Aibling kassiert.

Schliersee/Miesbach – Aus der Revanche für die Hinspielniederlage wurde es nichts die SG Schliersee/Miesbach 1b. Beim Derby gegen den EHC Bad Aibling mussten sich die Renken in der Landesliga-Abstiegsrunde im „Mia helfn zam“-Stadion klar mit 0:7 geschlagen geben. „Wir haben eigentlich im Training an den Schwächen der Vorwoche gearbeitet, aber wir bringen es momentan einfach nicht aufs Eis. Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut, aber uns hat gegen Bad Aibling einfach das richtige Rezept gefehlt“, sagte Trainer Mario Weiler.

Entschieden war das Derby schon nach zwei Dritteln, da stand es bereits 0:6. „Im letzten Drittel haben wir auf zwei Reihen umgestellt und wieder besser gespielt. Darauf können wir aufbauen“, erklärte Weiler. So hatten die Renken in den letzten 20 Minuten selbst gute Chancen, der Ehrentreffer war ihnen aber nicht vergönnt.

Weiler fordert Punkte

Mitte des zweiten Durchgangs kam Felix Mühldorfer zu seinem Debüt in der Landesliga. Der 16-jährige Nachwuchs-Keeper des TEV Miesbach machte seine Sache, genau wie zuvor Luca Grasser, ordentlich und kassierte lediglich einen Gegentreffer. „Jetzt haben wir vier Tage Pause, das tut allen mal gut, um durchzuschnaufen und die Akkus wieder aufzuladen. Wir haben immer noch alles selbst in der Hand, brauchen aber am nächsten Wochenende sechs Punkte“, blickt Weiler nach vorne.

Das Spiel selbst gilt es für die Schlierseer möglichst schnell abzuhaken. „Glückwunsch an Bad Aibling zum Klassenerhalt. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir hatten auch Chancen für zwei oder drei Tore, aber im Abschluss hat der letzte Wille gefehlt. Insgesamt hatten wir zu keinem Zeitpunkt eine Chance auf einen Punktgewinn“, resümierte der SG-Coach. „Wir werden nächste Woche die eine oder Umstellung vornehmen und stecken die Köpfe nicht in den Sand. Jetzt brauchen wir aber auch mal die Punkte.“ ts

Schliersee/Miesbach 1b –EHC Bad Aibling 0:7 (0:2/0:4/0:1)

SG 1b: Grasser (Mühldorfer) - Haug, F. Empl, S. Empl, Zankl, Keck, Weißenbacher - Eggert, Amann, Dreier, Zeller, Schweinsteiger, Tippl, Galler, Willibald, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (10.) Neumaier (Ellmaier) 4-5 SH, 0:2 (17.) Meyer (Appl, Ellmaier) 5-4 PP, 0:3 (21.) Meyer (Ellmaier), 0:4 (22.) Appl (Meyer, Ellmaier), 0:5 (31.) Wimmer (Flach), 0:6 (34.) Meyer (Ellmaier), 0:7 (52.) Ellmaier.

Strafen: EG 20 + 10 Minuten gegen Dreier - EHC 10.

Zuschauer: 48