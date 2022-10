Dämpfer zur rechten Zeit: SG 1b verliert Derby deutlich

Teilen

Mario Weiler, Trainer der SG Schliersee/Miesbach 1b. © Christian Scholle

Die SG Schliersee/Miesbach 1b blickt auf ein punktloses Wochenende zurück. Vor allem die Niederlage in Bad Aibling fiel überraschend hoch aus.

Schliersee/Miesbach – Trotz der starken Leistung bei der 3:5-Heimniederlage gegen den ESV Burgau (wir berichteten) blieb die SG Schliersee/Miesbach 1b am vergangenen Wochenende in der Landesliga B ohne Punkte. Am Sonntag musste sie sich beim Derby in Bad Aibling überraschend deutlich mit 1:7 geschlagen geben.

„Wir haben einfach keinen Zugriff aufs Spiel bekommen und waren zu weit weg vom Gegenspieler. Das Spiel werden wir jetzt während der Woche aufarbeiten. Die Einstellung hat gestimmt, alle wollten und waren engagiert, aber es hat einfach nichts funktioniert. Vielleicht ist es ein Dämpfer zur rechten Zeit, solche Tage gibt es einfach“, erklärte SG-Trainer Mario Weiler nach der Niederlage bei den Aibdogs.

Die Gäste kassierten zwei frühe Gegentreffer, darunter ein Sonntagschuss von der blauen Linie, kamen aber durch einen Treffer des wiedergenesenen Florian Zeller heran auf 1:2. Beim Stand von 3:1 für die Hausherren ging es in die erste Drittelpause.

Weiler: Es war einfach der Wurm drin

Die Schlierseer und Miesbacher nahmen sich für den zweiten Durchgang einiges vor, konnten davon aber nur wenig umsetzen. So gelang Bad Aibling mit drei weiteren Treffern die Vorentscheidung. Das 7:1 im letzten Drittel, das weitgehend ausgeglichen war, hatte nur noch statistischen Wert. „Es war bei uns einfach der Wurm drin. Wir haben einen schlechten Tag erwischt und das Ergebnis geht so auch in Ordnung“, sagte Weiler.

Am kommenden Wochenende warten mit den Duellen gegen Trostberg und Forst wieder zwei Gegner auf die Renken, die auf Augenhöhe sein sollten. Mit dem einen oder anderen Punkt können die Schlierseer und Miesbacher dann die Niederlage beim Derby in Bad Aibling vergessen machen. ts

EHC Bad Aibling – SG Schliersee/Miesbach 1b 7:1 (3:1/3:0/1:0)

SG 1b: Jetter (Veicht) - Haug, S. Empl, F. Empl, Zankl, Merl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (3.) Gottwald (Neumaier), 2:0 (6.) Meyer (Gottwald, Stiebinger) 5-4 PP, 2:1 (8.) Zeller (Stumböck, Eggert), 3:1 (11.) Eberwein (Böhmer), 4:1 (26.) Stuffler (Appl), 5:1 (33.) Appl (Vogel, Herden), 6:1 (37.) Schulz (Meyer, Schurzmann), 7:1 (58.) Gottwald (Schulz, Stiebinger).

Strafen: EHC 6 - SG 8.

Zuschauer: 147.