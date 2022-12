Dem Spitzenreiter Paroli geboten, doch SG Schliersee/Miesbach 1b verliert gegen Sonthofen

Auf Augenhöhe: die SG Schliersee/Miesbach 1b (blau) mit Sonthofen. © STefan Schweihofer

Die SG Schliersee/Miesbach 1b hält gegen den ERC Sonthofen lange sehr gut mit, verliert aber dennoch.

Schliersee/Miesbach – Über zu wenig Tore konnten sich die Zuschauer beim Landesliga-Duell zwischen der SG Schliersee/Miesbach 1b und dem Ligaprimus ERC Sonthofen wahrlich nicht beklagen. Die Landkreis-Cracks boten dem Tabellenführer lange Zeit Paroli und waren nah an einem Punktgewinn. Am Ende setzten sich aber doch die Allgäuer mit 9:5 durch.

„Ich wäre nicht böse gewesen, wenn das Spiel nach 50 Minuten zu Ende gewesen wäre. Nach dem Spiel waren wir uns einig, dass es ein richtiges Top-Spiel war. Ich kann der Mannschaft nur ein Riesen-Lob aussprechen, was sie nach der Niederlage in Trostberg gegen Sonthofen abgeliefert hat“, resümierte SG-Trainer Mario Weiler.

In den ersten beiden Dritteln wechselte die Führung mehrmals. Die Gäste gingen in Front, Nico Kimmerl und Florian Zeller drehten das Spiel. Dann führte wieder Sonthofen mit 3:2. Korbinian Zankl glich aus, die Gäste zogen auf 5:3 davon, doch wiederum Zeller brachte die Renken vor dem zweiten Seitenwechsel auf 4:5 heran. Kurz nach Wiederbeginn traf Matthias Stumböck zum neuerlichen Ausgleich. Mitte des letzten Drittels legten die Allgäuer noch einmal einen Gang zu und siegen am Ende verdient, wenn auch zu deutlich. „Da ist es uns einige Male zu schnell gegangen und wir haben das Gegentor oft im zweiten oder dritten Nachschuss kassiert“, berichtete Weiler.

In der Schlussphase schickten die Schiedsrichter die Hausherren gleich fünfmal auf die Strafbank, die Gäste nur einmal. Zudem waren einige diskutable Entscheidungen dabei. „Das Unterzahlspiel hat uns viel Kraft gekostet, das war der Knackpunkt. Das hat ein eigentlich gutes Spiel etwas kaputt gemacht“, ärgerte sich Weiler.

Für die Renken gilt es nun, an die Leistung der ersten 50 Minuten anzuknüpfen, am Freitag wartet bereits das Derby in Bad Aibling. ts

Schliersee/Miesbach 1b –ERC Sonthofen 5:9 (2:3/2:2/1:4)

SG 1b: Veicht (Jetter) - Haug, F. Empl, S. Empl, Zankl, Merl - Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (3.) Havlicek (Schütze), 1:1 (7.) Kimmerl (Schorer), 2:1 (8.) Zeller (Eggert) 5-3 PP, 2:2 (12.) Spican (Henkel, Stransky), 2:3 (15.) Spican, 3:3 (22.) Zankl (F. Empl, Kimmerl) 5-4 PP, 3:4 (25.) Stransky (Henkel) 5-4 PP, 3:5 (26.) Havlicek (Kames, Schütze), 4:5 (29.) Zeller (Zorn, Stumböck), 5:5 (44.) Stumböck, 5:6 (49.) Kames (Havlicek, Mische), 5:7 (52.) Havlicek (Sill), 5:8 (55.) Engler (Mische), 5:9 (60.) Unzeitig (Spican).

Strafen: SG 16 - ERC 10.

Zuschauer: 34.