Die heiße Phase beginnt: SG Schliersee/Miesbach 1b in Bayreuth gefordert

Eine gute Portion Selbstvertrauen hat die SG Schliersee/Miesbach 1b durch ihren Sieg gegen Selb getankt – hier jubelt Matthias Stumböck über den 1:1-Ausgleich im Heimspiel gegen Selb. Nun will das Team möglichst frühzeitig den Ligaverbleib sichern. © Christian Scholle

Die SG Schliersee/Miesbach 1b peilt in der Landesliga-Abstiegsrunde beim EHC Bayreuth die nächsten Punkte an.

Schliersee/Miesbach – Fünf Wochen liegen in der Landesliga-Abstiegsrunde noch vor der SG Schliersee/Miesbach 1b, ehe es in die Sommerpause geht. Zuerst müssen die Renken noch den Klassenerhalt perfekt machen. Die Ausgangsposition ist mit vier Punkten Vorsprung auf die beiden Playdown-Ränge gut, aber in den vergangenen Wochen zeigte sich, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann. „Unser Ziel für das Spiel in Bayreuth sind ganz klar drei Punkte. In der Abstiegsrunde gibt es zwischen den Teams keinen großen Leistungsabfall, wir müssen jetzt noch einmal alles raushauen“, fordert SG-Trainer Mario Weiler vor dem Auswärtsspiel beim EHC am Freitagabend um 20 Uhr.

Der Kader ändert sich im Vergleich zum jüngsten 3:2-Auswärtssieg in letzter Sekunde in Selb erneut. Matthias Stumböck ist im Prüfungsstress, Florian Zeller steht die komplette Woche aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung, Yannick Dreier hat sich krankgemeldet und ob Maximilian Merl rechtzeitig wieder fit wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Für Maximilian Haug und Dominik Willibald ist die Saison verletzungsbedingt ohnehin schon gelaufen.

Wenigstens kehrt Sebastian Empl nach seiner leichten Gehirnerschütterung wieder zurück zur Mannschaft. Zudem gibt es Unterstützung aus dem Bayernliga-Kader. Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner werden heute im blau-gelben Trikot der Renken auflaufen. „Aktuell funktioniert die Zusammenarbeit mit den Trainern des Bayernliga- und des Bezirksliga-Teams richtig gut. Das ist für uns wichtig und darüber sind wir froh“, erklärt Weiler.

Weiler orientiert sich nicht am Gegner

Das Spiel ist der erste Vergleich der Landkreis-Cracks mit den Bayreuthern, auf den Gegner möchte Weiler aber gar nicht groß eingehen. „Für uns beginnt jetzt die heiße Phase. Die Devise lautet ab sofort immer drei Punkte.“ Dass die Moral in der Mannschaft stimmt, zeigte das letzte Spiel in Selb. Nun gilt es vor allem, die sich durch die ganze Spielzeit ziehende Abschlussschwäche auszumerzen. „Uns fehlt ein echter Knipser, dafür können alle drei Reihen ein Tor schießen“, erläutert Weiler. Strafen gilt es in Bayreuth tunlichst zu vermeiden, denn das Unterzahlspiel lief zuletzt nicht immer nach Plan. „Wir haben während der Woche noch einmal am Penaltykilling, am Stellungsspiel und an der Rückwärtsbewegung gearbeitet“, berichtet Weiler.

Dies gilt es nun am Freitagabend aufs Eis zu bringen, um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. ts