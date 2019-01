Eishockey Bezirksliga Gruppe 3

von Markus Eham schließen

Die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b bleibt in der Erfolgsspur. Im dritten Spiel unter dem neuen Coach wurde der dritte Sieg eingefahren. Die Hoffnung auf einen Playoff-Platz lebt.

Miesbach – Drittes Spiel, dritter Sieg: Die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b behält beim dritten Auftritt ihres neuen Coachs Markus Wieland ihre weiße Weste. Mit einem 5:2-Sieg setzte sich die SG gegen den EV Mittenwald durch und darf sich damit Hoffnungen auf einen Playoff-Platz in der Eishockey-Bezirksliga Gruppe 3 machen.

„Der Einsatz war hervorragend, wir haben alle Lust auf mehr“, sagt Wieland. Die SG zeigte von Beginn an, dass sie gewillt war, dieses Spitzenspiel für sich zu entscheiden. „Wir haben einfach in den wichtigen Situationen die Zweikämpfe gewonnen“, sagt der sportliche Leiter Hans Eham. Das schlug sich prompt im Ergebnis nieder. So sorgte Dominik Willibald nach acht Minuten für den Führungstreffer. Es entwickelte sich eine muntere Partie, was nicht zuletzt daran lag, dass nun auch die Gäste besser ins Spiel kamen. Doch es war erneut die SG, die den Torreigen in den zweiten zwanzig Minuten eröffnete.

Fabian Spicker konnte früh auf 2:0 erhöhen, ehe Mittenwald der Anschlusstreffer gelang. Damit nicht genug: Nach einer halben Stunde stellte SG-Akteur Florian Tippl den alten Abstand wieder her, ehe Mittenwald kurz darauf wiederum verkürzen konnte. Der starke Willibald erzielte mit dem 4:2 letztlich die Vorentscheidung. Im Schlussdrittel machte Yannick Dreier alles klar. „Mit so einer Leistung ist mir nicht bange, dass wir beim Ersten in Germering punkten können“, sagt Eham.





Schliersee/Miesbach 1b – EV Mittenwald 5:2 (1:0/3:2/1:0)

SG: Voit (Grasser) – Weißenbacher, Landro, S. Empl, Haug, Mair, F. Empl, Guggenbichler – Dreier, Eggert, Willibald, Weiler, Spicker, Schweinsteiger, Tippl, Seefeldt, Pfeiffer, Galler, Brettschneider, Höck, Schorer.

Tore: 1:0 (8.) Willibald (Galler, Guggenbichler), 2:0 (22.) Spicker (Dreier), 2:1 (25.) Wilhelm (Tolle), 3:1 (33.) Tippl (Spicker), 3:2 (33.) Morgan (Frank), 4:2 (40.) Willibald (Galler, Dreier), 5:2 (53.) Dreier (Willibald, Guggenbichler).