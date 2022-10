Ein hartes Stück Arbeit wartet auf die SG Schliersee/Miesbach 1b

Gegen Forst feierte die SG Schliersee/Miesbach 1b bislang den einzigen Saisonsieg. © Stefan Schweihofer

Auf SG Schliersee/Miesbach 1b wartet ein anstrengendes Wochenende: Zunächst geht es zu Hause gegen Trostberg, dann auswärts gegen den SC Forst.

Schliersee/Miesbach – Nicht ganz unzufrieden, aber auch nicht ganz glücklich war die SG Schliersee/Miesbach 1b mit den ersten drei Spielen in der Landesliga B. Nach einem Auftaktsieg gegen den SC Forst setzte es am vergangenen Wochenende zwei Niederlagen gegen Burgau und Bad Aibling (wir berichteten). Nun haben die Renken erneut ein Doppel-Wochenende vor der Brust. Am heutigen Freitag empfangen die Landkreis-Cracks um 20 Uhr den TSV Trostberg, am Sonntag sind um 17.15 Uhr im Peißenberger Eisstadion beim SC Forst zu Gast.

„Am Freitag sind wir ziemlich komplett, am Sonntag wird es personell etwas schwieriger“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler. Hinter dem Einsatz von Florian Zeller und Florian Weißenbacher, die beide angeschlagen sind, steht noch ein kleines Fragezeichen. Am Sonntag wird zudem Julia Zorn nicht auflaufen können, da sie für Planegg in der Frauen-Bundesliga im Einsatz ist. Lukas Pfeiffer wird krankheitsbedingt in beiden Partien ausfallen. Dafür steht Yannick Dreier nach seinem Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung. Im Tor werden wohl Luca Grasser und Markus Veicht je ein Spiel absolvieren. Welcher Keeper wann zwischen den Pfosten steht, entscheidet sich erst kurzfristig.

„Trostberg ist schwer einzuschätzen, weil wir schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Aber sie haben letzte Woche gegen Burgau gewonnen, das spricht für sich“, sagt Weiler. In der Tat setzten sich die Trostberger mit 5:4 nach Verlängerung gegen eines der Top-Teams durch. „Sie haben sicherlich eine spielstarke Mannschaft. Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu“, sagt Weiler.

Weiler: Sollten gegen Forst punkten

Am Sonntag steigt bereits das Rückspiel gegen den SC Forst, den man im Hinspiel mit 3:0 besiegte. „Wir wissen, was uns erwartet. Forst gehört zu den Gegnern, gegen die wir punkten sollten. Gegen Trostberg wäre ich schon mit einem Punktgewinn zufrieden“, erläutert Weiler. Drei Punkte sollten es aus den beiden Partien des Wochenendes mindestens werden für die Renken, wenn es nach dem Chefanweiser geht.

Die jüngste Niederlage beim Derby in Bad Aibling haben die Landkreis-Cracks bereits aufgearbeitet und blicken nun nach vorne. „Gegen Aibling waren wir zu weit vom Gegner weg. Deshalb haben wir im Training mehr Wert auf die Zweikämpfe gelegt. Zudem haben wir am vergangenen Wochenende die Abschlüsse etwas vernachlässigt. Hier müssen wir wieder fokussierter sein und die Chancen, die sich bieten, besser ausnutzen“, fordert Weiler. Gelingt dies den Renken, so sollte am Wochenende auch wieder Zählbares gegen den Abstieg herausspringen. ts