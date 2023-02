Ein Sieg ist Pflicht: SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt EHC Bayreuth

Tore und vor allem Punkte bejubeln will die SG Schliersee/MIesbach 1b im Heimspiel gegen Bayreuth. © Christian Scholle

Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt den EHC Bayreuth und braucht dringend einen Sieg.

Schliersee/Miesbach – Nach den beiden Niederlagen gegen Ottobrunn und Fürstenfeldbruck hat die SG Schliersee/Miesbach 1b an den letzten beiden Wochenenden in der Landesliga-Abstiegsrunde nichts mehr zu verlieren. Die Renken gehen als Tabellenschlusslicht in die beiden ausstehenden Heimspiele gegen Bayreuth und Vilshofen. Dabei müssen dringend Heimsiege eingefahren werden, zudem muss man auf Patzer der Konkurrenz aus Ottobrunn und vom SC Forst hoffen, will man den Playdowns zur Bezirksliga noch aus dem Weg gehen. „Bei uns sind alle heiß und wissen, worum es geht. Wir sind uns sicher, dass wir den Klassenerhalt noch über die Abstiegsrunde schaffen können“, sagt Trainer Mario Weiler vor dem Heimspiel gegen den EHC Bayreuth am Sonntag um 18 Uhr.

Beim Training während der Woche wurde vor allem gespielt, um „die Lockerheit zurückzubringen“. Allerdings kämpfen auch die Gäste aus Oberfranken noch um den direkten Klassenerhalt und brauchen, genau wie die Hausherren, dringend Punkte, um die Playdowns zu vermeiden. Vier Punkte liegt der EHC im Klassement aktuell vor dem Renken. Bei einem Sieg der Landkreis-Cracks würde es also noch einmal richtig spannend.

Personell muss die Spielgemeinschaft auf Hannes Schorer (Ellenbogen), Dominik Willibald (Aufbautraining), Yannick Dreier (Kopf), Max Haug (Langzeitverletzt) und Julia Zorn verzichten, die mit Planegg in der Damen-Bundesliga im Einsatz ist. Dennoch ist die SG 1b noch breit genug aufgestellt. Aus dem Bayernliga-Team, das in Kempten antritt, werden die Renken wohl Unterstützung von Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner bekommen, sofern beide rechtzeitig fit werden. „Wir müssen gegen Bayreuth unbedingt punkten. Beim Hinspiel haben wir gut mitgespielt, Bayreuth dann aber zu viele Räume gelassen. Wir sind dann aber noch zum Ausgleich gekommen und haben in der Verlängerung das entscheidende Gegentor kassiert. Sie sind ein Gegner auf unserem Niveau, deshalb erwarte ich ein enges Spiel“, erklärt Weiler.

Für die Renken geht es darum, die richtige Balance zu finden. Zuletzt passte die defensive Ordnung gegen Ottobrunn (0:2), dafür blieb man selbst ohne Treffer. In Fürstenfeldbruck (5:7) gelangen den Landkreis-Cracks dann die eigenen Treffer, dafür kassierten sie wieder viele Gegentore. „Wir müssen an die Leistung gegen Ottobrunn anknüpfen und unsere eigenen Chancen besser nutzen“, fordert Weiler.

Auf jeden Fall brauchen die Renken gegen Bayreuth einen Sieg, sonst können sie sich beim letzten Spiel gegen Vilshofen bereits auf die Playdowns vorbereiten. ts