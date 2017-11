Spielgemeinschaft 1c: Auf Niederlage folgt Schützenfest

eishockey: bezirksliga gruppe 3

Zwei ganz unterschiedliche Partien absolvierte die Spielgemeinschaft des TSV Schliersee/TEV Miesbach 1c am Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga.

Schliersee/Miesbach – Auswärts in Germering fuhr die SG Schliersee/Miesbach 1c noch einen souveränen 6:2-Sieg ein. Beim Rückspiel am Freitag in Miesbach waren es aber die Wanderers 1b, die Grund zum Jubeln hatten. In einer starken Partie zweier „gleichwertiger Mannschaften“, wie SG-Trainer Maximilian Arnold findet, gewannen die Gäste aus Germering mit 2:0. „Einfach Pech“, fügt Arnold hinzu.

Denn Chancen gab es auf beiden Seiten, doch die Heimmannschaft verpasste es, ihre zu nutzen. Bis auf die verschlafenen „obligatorischen fünf Minuten, um ins Spiel zu kommen“ (Arnold) waren die Schlierseer die bessere Mannschaft. Aber die Scheibe wollte einfach nicht ins Netz der Wanderers.

Die hingegen nutzten ihre Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde, als die SG gerade Druck machte, blockte Germering die Scheibe. Die Hausherren brauchten in der Rückwärtsbewegung zu lange, und die Gäste netzten im Nachschuss ein.

Im zweiten und dritten Drittel war Schliersee spielbestimmender. Aber Germering zeigte sich zum Hinspiel deutlich verbessert und kam auch zum zweiten und letzten Tor des Spiels: Die SG schaffte es nicht, die Scheibe aus dem eigenen Drittel zu bekommen und aus „wildem Gestochere“ (Arnold) vorm Tor landete der fünfte Versuch im Netz.

Enttäuschung war sicherlich vorhanden. „Wir hatten zehn tausend-prozentige“, sagt Arnold. „Da wäre mehr drin gewesen.“ Aber gleichzeitig sah er bei seiner Mannschaft die bisher beste Saisonleistung. „Darauf können wir aufbauen.“

Und genau das machte die Spielgemeinschaft zwei Tage später in Dachau. Gegen den ESV, der erst seit einer Woche auf dem Eis steht, feierte Arnolds Mannschaft ein regelrechtes Schützenfest. „Dachau war nicht so die Herausforderung“, sagt der Trainer. „Neun Tore musst du aber erst mal schießen.“

Mit Ausnahme des zweiten Spielabschnitts ist Arnold zufrieden. „Da haben wir einen Gang zurückgeschaltet.“ Genau das sei es, was der Mannschaft aktuell noch fehlt: 60 Minuten konstant spielen.

Sofia Eham & Bastian Huber