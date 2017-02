Aufstieg trotz Ausscheidens?

Eishockey: Bezirksliga Halbfinale

Die SG Schliersee/Miesbach 1b unterliegt der SG Lindenberg mit 2:5 muss sich vorerst von den Aufstiegsträumen verabschieden. Doch das Team von Trainer Marcus Polivka ist der erste Nachrücker in die Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Den Aufstieg in die Landesliga wollte die Spielgemeinschaft des TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b in den Playoffs schaffen. Dieser Traum ist nun ausgeträumt – vorläufig zumindest. Nach der 3:4-Niederlage bei der SG Lindenberg/Lindau 1b am vergangenen Wochenende haben die Schlierseer am Samstag auch das Rückspiel verloren und sind damit im Halbfinale ausgeschieden. Zu Hause unterlag die SG mit 2:5. „Es war eine tolle Saison“, sagt Trainer Marcus Polivka trotzdem.

Denn der Aufstieg ist noch am Grünen Tisch möglich: Die Schlierseer sind erster Nachrücker. Da Lindenberg bereits auf seiner Facebook-Seite angekündigt hat, nicht aufsteigen zu wollen, stehen die Chancen nicht schlecht.

+ Einfach abgeklärter war die SG Lindenberg (in Blau). Durch die Niederlage ist für die SG Schliersee/Miesbach 1b die Saison beendet. © Andreas Leder In der Miesbacher Eishalle bekamen die etwa 100 Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Allerdings waren die Gäste schlichtweg die cleverere Mannschaft. Die Schlierseer hatten sich mit einigen Cracks aus der U23 des TEV verstärkt und begannen schwungvoll. So war der Führungstreffer nur eine Frage der Zeit. Gerade zwei Minuten waren gespielt, als Sebastian Höck im ersten Überzahlspiel per Nachschuss zum 1:0 traf. Doch auch Lindenberg spielte sein Powerplay sehenswert aus und egalisierte den Rückstand wenig später.

Nach einem harten Check kassierten die Gäste vom Bodensee eine Spieldauerstrafe, doch die Schlierseer brachten die Scheibe nicht über die Linie. Die Strafe folgte kurz vor Drittel-Ende, als Lindenberg wiederum in Überzahl mit 2:1 in Führung ging.

Auch im zweiten Durchgang blieb es spannend. Mitte des Abschnitts glich Seppi Ziegler erneut aus, doch auch Lindenberg war wenig später erfolgreich. So mussten die Hausherren im letzten Drittel alles auf eine Karte setzen. Die Heimischen rannten an und drängten auf den Ausgleich. Dieser fiel aber nicht, im Abschluss fehlte den SG-Cracks das nötige Quäntchen Glück und der Gästekeeper zeigte eine starke Leistung.

Besser machten es die Gäste, die nach 49 Minuten durch einen sauber ausgespielten Konter auf 4:2 stellten, und kurz darauf bei einem neuerlichen Gegenstoß mit dem 5:2 alles klar machten. Die Hausherren kämpften zwar weiter nach Kräften, konnten das Spiel nicht mehr drehen. So jubelte am Ende die SG Lindenberg/Lindau 1b, während die Schlierseer trotz einer ordentlichen Leistung mit hängenden Köpfen vom Eis gingen. Damit steht neben dem EHC Klostersee die SG Lindenberg als Aufsteiger in die Landesliga fest.

„Lindenberg war letztlich abgeklärter und hat deshalb auch verdient gewonnen“, meint Schliersees Trainer Polivka. „Dennoch ein Riesenkompliment an unsere Mannschaft. Sie hat super gespielt und das ganze Jahr richtig gut zusammengearbeitet. Sie ist immer als ein Team aufgetreten – egal wer TSVler oder TEVler war.“

Thomas Spiesl