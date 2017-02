Niederlage zum Auftakt für SG

Eishockey: Bezirksliga Halbfinale

Die SG Schliersee / Miesbach 1b unterliegt im ersten Halbfinal-Spiel bei der SG Lindenberg / Lindau 1b. Im Heimspiel am Samstag muss ein Sieg her, sonst ist die Saison beendet.

Schliersee/Miesbach – Die Spielgemeinschaft des TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b hat das erste Halbfinale um den Aufstieg in die Landesliga bei der SG Lindenberg / EV Lindau 1b mit 3:4 verloren. Die Gäste machten zwei Mal einen Rückstand wett, kassierten aber Mitte des letzten Drittels noch den vierten und entscheidenden Gegentreffer.

Da im Modus Best-of-three gespielt wird, steht das Team bereits beim zweiten Duell am Samstag, 25. Februar, um 15.30 Uhr in Miesbach unter Druck. Bei einer Niederlage wäre die Saison beendet, bei einem Sieg wartet ein entscheidendes drittes Spiel, das dann am Sonntag in Lindau stattfinden würde.

Im offenen Lindenberger Stadion taten sich die Schlierseer am Sonntagabend zu Beginn schwer, schließlich hatten sie noch das dritte Spiel gegen Lechbruck vom Vortag in den Beinen, während die Gastgeber ausgeruht in die Partie gingen. Zudem hatte sich Florian Weißenbacher beim Aufwärmen an der Leiste verletzt, Mitte des ersten Durchgangs fiel noch Fabian Spicker aus. Er zog sich bei einem Check eine Schultereckgelenksprengung zu – die Saison ist für ihn beendet.

„Die sind dahergekommen wie die Feuerwehr und haben hart am Mann gespielt“, erklärte Schliersee/Miesbach-Trainer Marcus Polivka. „Wir waren zu Beginn erstaunt, Lindenberg hat uns keine Luft zum Atmen gegeben. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Aber man muss anerkennen, die können echt Eishockeyspielen.“

So gerieten die Gäste ins Hintertreffen, doch Max Schweinsteiger glich Mitte des Durchgangs aus zum 1:1. Fortan war es ein Duell auf Augenhöhe. Beide Keeper zeigten eine ganz starke Leistung, doch die Gastgeber waren noch einmal erfolgreich und gingen mit einer Führung in die Pause.

Die Zuschauer sahen ein spannendes Duell, Chancen gab es auf beiden Seiten. Einzig mit der Leistung der Unparteiischen waren die Gäste nicht einverstanden. „Die Schiedsrichter haben uns am Ende das Spiel gekostet“, meint Polivka. „Für den gleichen Check haben wir eine Strafe bekommen und Lindenberg nicht. Das Unterzahlspiel hat uns viel Kraft gekostet.“ So kam Lindenberg im zweiten Drittel zum 3:1. Doch die Spielgemeinschaft gab sich nicht geschlagen und kam durch einen Doppelschlag von Maximilian Haug und Florian Tippl im dritten Drittel zum Ausgleich.

Durch einen abgefälschten und somit unhaltbaren Schuss gelang Lindenberg aber noch der Siegtreffer. „Da hatten wir uns im Kopf schon auf das Penaltyschießen eingestellt. Es war trotz der Niederlage eine unserer besten Saisonleistungen. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel am Samstag.“

Thomas Spiesl

SG Lindenberg/ Lindau 1b – SG Schliersee/ Miesbach 1b 4:3 (2:1/1:0/1:2)

SG Schliersee/MB 1b: Voit (Halmbacher) – Haug, Landro, Lintner, Empl, Kirchberger, Weißenbacher – Guggenbichler, Eggert, Ziegler, Tippl, Weiler, Spicker, Schweinsteiger, Sterba, Pfeiffer, Galler, Höck. Tore: 1:0 (9.) Prell (Krohnfoth, Pfeiffer), 1:1 (13.) Schweinsteiger, 2:1 (14.) Speiser (Olesko, Schwarzbart), 3:1 (31.) Krohnfoth, 3:2 (44.) Haug (Lintner), 3:3 (46.) Tippl (Sterba, Weiler), 4:3 (51.) Mahren (Merk). Strafen: LIN 8 + 10 – SG 18. Zuschauer: 255.